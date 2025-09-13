|
Jablko nepadlo daleko od stromu. Slavné matky a jejich sexy dcery
KVÍZ: Prověřte si pravopis. Napsali byste diktát na jedničku?
Jak dobře se vyznáte v českém pravopisu, slovotvorbě, skloňování, psaní velkých písmen a významu slov? Otestujte se ve velkém kvízu plném jazykových perliček. Soutěžit o voucher na Chytrý Kvíz můžete...
Ozempic způsobuje neobvyklé změny na těle. Týkají se i intimních partií
Ozempic je mnohými považován za zázračný lék, který mění pravidla hubnutí. Díky účinné látce semaglutidu pomáhá lidem snižovat váhu a zároveň měnit vztah k jídlu. Jako každý lék však s sebou přináší...
Jak se změnily dětské herecké hvězdy. Poznali byste je dnes?
Na obrazovkách se objevily už jako malé děti a slavily velký úspěch. Některé ze slavných dětských hvězd u hraní zůstaly, jiné se vrhly úplně jiným směrem. Podívejte se do naší galerie, jak vypadaly v...
Proměny krásek z dívčích kapel. Jak vypadaly dříve a nyní
V hitparádách bodovaly nejen díky zpěvu ale i své kráse. Řeč je o zpěvačkách z britských dívčích kapel, které dobyly svět i srdce mnoha mužů. Podívejte se do galerie, jak vypadaly dříve a jaké jsou...
Muž odletěl do Mexika a po zákroku se vrátil jako nový člověk
Šestapadesátiletý David Dickson z USA má za sebou neskutečnou proměnu. Z dříve oplácaného muže je dnes štíhlý „mladík“. A to jen díky plastice a pevné vůli. Jeho staří známí ho nepoznávají a musel si...
Žena zhubla a měla krk jako krocan. K dokonalému vzhledu jí pomohla plastika
Čtyřicetiletá Victoria Vigorsová se po letech trápení na dietách a opakovaném hubnutí a přibývání na váze rozhodla vyzkoušet lék na hubnutí. Díky němu se jí podařilo shodit přes dvacet kilo. Pocit...
Očista trochu jinak. Užijte si své ráno, pusťte se do prostoru kolem sebe
Většinu z nás toto slovo zneklidňuje. Máme ho totiž obvykle spojené s půsty, hektolitry zeleninových šťáv a hladovými večery nad talířem s vařenou brokolicí. Detox se dá ale pojmout i jinak.
Usněte rychle a spěte klidně. Vyzkoušejte tipy, které opravdu fungují
Dostatečný spánek je nejenom klíčem k regeneraci. Zavedením zdravých spánkových návyků můžeme zlepšit také své kognitivní funkce, náladu i celkovou kvalitu života.
S ovocem, ořechy i šlehačkou. Oslavte Mezinárodní den čokolády
Kdo by nemiloval čokoládu? Její svůdná vůně, hladká textura a bohatá chuť dovedou člověka uhranout. Ať už ji máte rádi ve formě křupavé tabulky nebo jako hlavní hvězdu vašeho oblíbeného dezertu,...
Podívejte se do naší galerie, které světově známé dámy se mohou pyšnit krásnými dcerami. V těchto případech dcery zdědily po slavných maminkách krásu, a mnohdy i talent. Většina z nich se totiž vrhla...
Horoskop pro každé znamení na 38. týden roku 2025
Jaké budou další zářijové dny a komu se podle hvězd bude dařit? Raci, blíží se k vám podzimní splín, tak jej zažeňte a udělejte si radost. Vyrazte do kina, na procházku na kávu... mějte se rádi....
Švestky a lesní ovoce pod mandlovou drobenkou
Lehké
45 min
Tento dezert se hodí, pokud máte zrovna chuť na sladké.
Vytvořte si vlastní modrou zónu. V čem nás mohou inspirovat k dlouhověkosti
Jaké rady a poznatky si lze převzít z míst, kde se lidé dožívají vysokého věku v dobré kondici, takzvaných blue zones? Přečtěte si, co nás může inspirovat na jejich životním stylu – a co z modrých...
Rakoviny se nezalekla. I přes obavy lékařů zkouší žena alternativní léčbu
Třiačtyřicetiletá Emma Johnsonová z Newcastle v Austrálii žila poklidný život plný sportu, pohody a zdravé stravy. Ani ve snu ji nenapadlo, že zrovna ji může potkat rakovina. Každým rokem chodila na...
IVF není zkratka k dítěti, ale bolest i naděje, říká novinářka v Rozstřelu
Denní injekce hormonů, opakované neúspěchy, krize vztahu, ale i vysoké finanční náklady. Novinářka Lucie Ptáčková, autorka knihy Loterie IVF, popisuje, co skutečně obnáší cesta umělým oplodněním. „Na...
Lékař si říká král celulitidy. Ženám vylepšuje pozadí bez operace
Šestačtyřicetiletý Roberto Chacur je lékařem na klinice, kde se specializuje na odstraňování celulitidy, aniž by musely ženy podstupovat operace složité zákroky. „Už jsem vylepšil přes deset tisíc...
Terapeutka: Starší řeší povinnost sexu. Mladší volbu, zda ho budou mít
Jednou až dvakrát týdně. To je průměrná sexuální frekvence Čechů a Češek, aspoň podle nedávného průzkumu CzechSex. Co když ale na sex chuť nemáme? Jsme proto rozbití? „Nejsme, může za to spousta...