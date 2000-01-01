Někdy za pozdější coming out u slavných mohl stud, jindy rodina nebo i přání nebýt ve „škatulce“ gayů a leseb. Nakonec však hvězdy uvedly, že přišla po odhalení jejich pravé orientace úleva. A všichni pak litovali, že tajemství světu neodhalili dříve. Podívejte se do galerie, koho se to týká.
Britský herec Sir Ian McKellen, známý například svou rolí ve filmu Pán prstenů, se v roce 1988 přiznal k homosexualitě. Tuto zprávu veřejně sdílel ve věku osmačtyřiceti let během protestu proti kontroverznímu britskému zákonu s názvem Paragraf 28, který by úřadům zakazoval „propagaci homosexuality“. „Určitě bych rád viděl jeho zrušení. Je to urážlivé pro každého, kdo je – stejně jako já – homosexuál,“ uvedl tehdy.
Herečka Jodie Fosterová začala ve filmech hrát, už když byla batole, ale až v padesáti letech veřejně potvrdila dlouholetou fámu o své sexualitě. Během svého děkovného projevu na udílení cen Zlatý glóbus v roce 2013 prohlásila, že její coming out je spíše pro lidi, kteří ji neznají. „Svůj coming out jsem pro blízké udělala asi před tisíci lety v době kamenné,“ řekla.
Americký novinář a moderátor Anderson Cooper se ve věku pětačtyřiceti let veřejně přiznal k homosexualitě. V prohlášení z roku 2012 příteli a blogerovi Andrewu Sullivanovi Cooper napsal: „Už mi je jasné, že tím, že jsem tak dlouho mlčel o určitých aspektech svého osobního života, jsem u některých vyvolal mylný dojem, že se snažím něco skrýt… Faktem je, že jsem gay, vždycky jsem byl, vždycky budu a nemohl bych být šťastnější, spokojenější sám se sebou a hrdější,“ uvedl.
Raperka Da Brat (na fotografii vpravo) v březnu 2020 těsně před svými šestačtyřicátými narozeninami zveřejnila na Instagramu emotivní příspěvek o své přítelkyni Jessece „Judy“ Dupartové a narozeninovém dárku, který od ní dostala. Jednalo se o luxusní vůz Bentley a měla potřebu vyhlásit do světa, jak úžasnou ženu má po svém boku. „Bylo mi roky dobře, když jsem svou sexualitu držela pod pokličkou, ale nyní cítím, že jsem udělala správnou věc a vlastně mi spadl kámen ze srdce,“ uvedla později.
Herečka Wanda Sykesová o své sexuální orientaci promluvila veřejně až v době, kdy jí bylo čtyřicet let. Bylo to během projevu v roce 2008 na demonstraci v Las Vegas, kde protestovala proti Návrhu 8. „Docela jsem sama sebe šokovala. Neplánovala jsem to,“ řekla komička v rozhovoru moderátorovi Piersu Morganovi v roce 2011, když se ohlížela za svým coming outem.
Herec George Takei veřejně o homosexualitě promluvil až v osmašedesáti letech. Tehdy uvedl, že je už osmnáct let ve vztahu s mužem a je nesmírně spokojený.
Poté, co přežila rakovinu prsu a transplantaci kostní dřeně, která jí zachránila život, americká moderátorka zpráv Robin Robertsová nenápadně, ale veřejně odhalila svou sexualitu v příspěvku na Facebooku v roce 2013 ve věku třiapadesáti let.
Producent a hudební magnát Clive Davis se ve svých osmdesáti letech ve své autobiografii z roku 2013 s názvem „Soundtrack mého života“ přiznal, že je bisexuální. Poté, co byl v letech 1956 až 1985 ženatý se dvěma ženami a měl čtyři děti, Davis přiznal, že v letech 1990 až 2004 vstoupil do monogamního vztahu s jedním mužem. Také uvedl, že od té doby měl další vztahy s muži.
Australská herečka a komička Rebel Wilsonová se ve dvaačtyřiceti letech veřejně přiznala k tomu, že ji přitahují ženy. Veřejné odhalení v tu chvíli nebylo úplně její volbou. V roce 2022 zveřejnila na Instagramu fotografii se svou současnou partnerkou Ramonou Agrumou s popiskem: „Myslela jsem, že hledám Disney prince… ale možná jsem celou tu dobu opravdu potřebovala Disney princeznu.“ Později vyšlo najevo, že Wilsonová byla nucena o jejich vztahu promluvit poté, co ji kontaktovala média a chtěla otisknout fotografie, kde se líbá s ženou.
Herec a moderátor Neil Patrich Harris oznámil, že je gay, když mu bylo třiatřicet let. Oficiálně to oznámil v prohlášení pro časopis People. „Rád vyvracím jakékoli fámy nebo mylné představy a jsem docela hrdý na to, že mohu říct, že jsem velmi spokojený gay, který žije svůj život naplno,“ uvedl tehdy.
Komička a herečka Mo’Nique odhalila svou sexualitu v dokumentu na streamovací platformě Netflix z roku 2023 s názvem „Jmenuji se Mo’Nique“. V pětapadesáti letech se podělila o strach a stud, který cítila kvůli vlastní rodině, jež byla vždy proti gayům a lesbám. Mimo to také popsala chvíli, kdy o své sexualitě řekla manželovi. Sdělila mu, že touží mít sex se ženou, kterou si zamilovala a on jí odpověděl, že jsou na tom stejně.
Zpěvák Ricky Martin sdělil světu, že je gay, až když mu bylo osmatřicet let. „Jsem hrdý na to, že mohu říct, že jsem šťastný homosexuální muž,“ uvedl v březnu roku 2010.
Hvězda seriálu „Sex ve městě“, herečka Cynthia Nixonová, začala chodit s aktivistkou za vzdělávání Christine Marinoniovou v roce 2004, když jí bylo osmatřicet let. Měla tehdy zrovna po rozchodu s dlouholetým partnerem Dannym Mozesem. Veřejnost její sexuální orientaci přijala bez problémů a lásku jí přála.
Herec Elliot Page ze seriálu „Umbrella Academy“ se v roce 2014 přiznal k lesbické identitě. Ale později, v roce 2020 se světu svěřil, že je transgender. „Miluji, že jsem trans. A miluji, že jsem queer. A čím víc plně přijímám to, kým jsem, tím víc sním, tím víc mi roste srdce a tím víc se mi daří a jsem šťastný,“ podotkl. O rok později se Page stal prvním trans mužem, který se objevil na obálce časopisu Time.
Herečka a komička Rosie O’Donnellová hrála lesbickou matku v seriálu Will & Grace v roce 2002 a krátce poté se podělila o svou vlastní sexualitu. Původně plánovala coming out v článku pro Cosmopolitan v roce 1992, ale šéfredaktor časopisu její prohlášení z článku odstranil. „Chránil mě, protože v té době by to byl obrovský problém,“ uvedla později.
Herec Joely Grey (vlevo) odhalil svou skutečnou sexuální orientaci až ve věku dvaaosmdesáti let s tím, že jeho rodina, a to i dcera Jennifer (na fotografii) věděla, že ve skutečnosti miluje muže.
Herečka Jenna Malone se o svou sexuální orientaci podělila s fanoušky skrze sociální sítě. V sedmatřiceti letech sdělila veřejně, že je pansexuálkou.
Herec Richard Chamberlain až v osmašedesáti letech sdělil, že ho přitahují muži. Do té doby sexuální orientaci skrýval. „V naší kultuře je stále obrovské množství homofobie. Je to politováníhodné, hloupé, bezcitné a nemorální, ale je to tak,“ uvedl v roce 2010 pro deník The Advocate.
Herečka a moderátorka Elle DeGeneresová odhalila svou sexualitu veřejně v devětatřiceti letech. A měla k tomu jasný důvod. Nechtěla totiž, aby si ji zaškatulkovali jako lesbickou herečku a moderátorku a nabízeli jí pouze práci, která by byla pro lesby. Má za to, že odhalení skutečné sexuality v pozdějším věku pro ni bylo mnohem výhodnější. Zároveň však dodala, že její blízcí to věděli.
Herec David Hyde Pierce veřejně o své sexualitě promluvil až v době, kdy mu bylo osmačtyřicet let. Tehdy uvedl, že je hrdým gayem. „Částečně mě brzdila v coming outu má výchova a částečně i to, že jsem nechtěl být někde zaškatulkován,“ dodal.
