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Divoký anděl, Manuela, Jsi můj život, Esmeralda, Rosalinda. To je jen malý výčet telenovel, které běžely na televizních obrazovkách a lidé se těšili na každý nový díl, kde se odhalí novinky z životů krásek. Podívejte se do naší galerie, jak se herečky během let proměnily. Některé už si moc podobné nejsou.
Autor: koláž iDNES.cz
Adela Noriega se blýskla hned v několika telenovelách. Hrála v dílech Právo na lásku, Opravdová láska, Guadalupe nebo Nedotknutelná manželka.
Autor: koláž iDNES.cz
Danna García hrála v mnoha známých telenovelách, z nichž k nejznámějším patří Plameny vášně, Lola Calamidades, Perro amor nebo Las Amazonas.
Autor: koláž iDNES.cz
Argentinská herečka Gabriela Sari se nejvíce proslavila rolí Glorie Esposito v celosvětově úspěšné telenovele Divoký anděl, kde hrála nejlepší kamarádku hlavní hrdinky Milagros. Kromě toho se blýskla v dalších telenovelách jako Malparida nebo Somos familia.
Autor: koláž iDNES.cz
Natalia Oreiro hrála v několika telenovelách a seriálech, přičemž největší mezinárodní slávu jí přinesla hlavní role v telenovele Divoký anděl a Kachorra.
Autor: koláž iDNES.cz
Herečka Veronica Vieyra si také zahrála v seriálu Divoký anděl. Dále hrála v telenovelách jako Sladká Lucia nebo Darované srdce.
Autor: koláž iDNES.cz
I herečka Victoria Onetto se blýskla v seriálu Divoký anděl. Kromě toho také hrála v telenovelách Botineras nebo Lalola.
Autor: koláž iDNES.cz
Herečka Grecia Colmenares byla hlavní hvězdou seriálu Manuela. A později hrála v telenovele Vypůjčené životy nebo Maria de nadie.
Autor: koláž iDNES.cz
Mexická herečka Leticia Calderón hrála za svou kariéru ve více než 25 telenovelách. Její zdaleka nejslavnější rolí, která ji proslavila po celém světě, je slepá dívka Esmeralda ve stejnojmenné telenovele Esmeralda.
Autor: koláž iDNES.cz
Herečka Nora Salinasová se také blýskla v seriálu Esmeralda. A kromě toho hrála v telenovelách jako Rosalinda nebo Carita de ángel.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Herečka a zpěvačka Thalía byla hvězdou seriálu Rosalinda. A dále hrála v telenovelách jako María Mercedes nebo Marimar.
Autor: koláž iDNES.cz
Coraima Torresová byla hlavní hrdinkou seriálu Kassandra, Dobré srdce nebo Skřivan.
Autor: koláž iDNES.cz
Herečka Natalia Streignardová si zahrála v seriálu Má tlustá Valentýna, Osudová láska nebo La mujer de mi vida.
Autor: koláž iDNES.cz
Mexická herečka Sabine Moussierová hrála v desítkách populárních telenovel, přičemž je proslulá zejména svými rolemi hlavních záporných postav v seriálech jako Právo na lásku nebo Machecha.
Autor: koláž iDNES.cz
Paola Rey hrála v celé řadě známých kolumbijských a latinskoamerických telenovel jako Plameny vášně nebo Žena v zrcadle.
Autor: koláž iDNES.cz
Norkys Batista hrála v mnoha latinskoamerických telenovelách, k nejznámějším patří Má tlustá Valentýna, Bláznivá Anastasie nebo Krutá láska.
Autor: koláž iDNES.cz
Kolumbijská herečka Natasha Klaussová hrála v celé řadě známých telenovel. Mezi její nejvýznamnější role patří Plameny vášně nebo Žena v zrcadle.
Autor: koláž iDNES.cz
Argentinská herečka Marita Ballesteros hrála v celé řadě úspěšných telenovel, přičemž v České republice se nejvíce proslavila rolí v kultovním seriálu Divoký anděl. Dále hrála v telenovelách jako Manuela nebo Láska a pomsta.
Autor: koláž iDNES.cz
Venezuelská herečka Lupita Ferrerová ztvárnila role v desítkách známých telenovel. Mezi její nejpopulárnější role patří role v telenovelách jako Rosalinda nebo Cristal.
Autor: koláž iDNES.cz
Mexická herečka Laura Zapata se proslavila především rolemi výrazných záporných postav v mnoha úspěšných telenovelách. Například v dílech Esmeralda, Nespoutaný anděl neb Rosalinda.
Autor: koláž iDNES.cz
Mexická herečka Chantal Andere se proslavila především rolemi výrazných záporných postav v celé řadě úspěšných telenovel jako Dvě tváře lásky nebo Opravdová láska.
Autor: koláž iDNES.cz
Gabriela Spanicová hrála v celé řadě úspěšných telenovel, přičemž jejím nejslavnějším projektem je mexická telenovela Dvě tváře lásky.
Autor: koláž iDNES.cz
Herečka Emma Rabbe hrála v celé řadě známých latinskoamerických telenovel. V České republice je suverénně nejznámější díky své roli v telenovele Má tlustá Valentýna.
Autor: koláž iDNES.cz
Mexicko-polská herečka Dominika Paleta ztvárnila role v celé řadě úspěšných telenovel jako Dvě tváře lásky nebo Triumf lásky.
Autor: koláž iDNES.cz
Carla Petersonová hrála v mnoha argentinských telenovelách a seriálech, přičemž k jejím nejznámějším a nejúspěšnějším patří Lalola nebo Guapas.
Autor: koláž iDNES.cz