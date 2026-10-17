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Senátní volby 2026
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- 3 – Cheb
- 6 – Louny
- 9 – Plzeň-město
- 15 – Pelhřimov
- 18 – Příbram
- 21 – Praha 5
- 24 – Praha 9
- 27 – Praha 1
- 30 – Kladno
- 36 – Česká Lípa
- 42 – Kolín
- 45 – Hradec Králové
- 51 – Žďár nad Sázavou
- 54 – Znojmo
- 60 – Brno-město
- 63 – Přerov
- 66 – Litovel
- 69 – Frýdek-Místek
- 72 – Ostrava-město
- 75 – Karviná
- 78 – Zlín
- 81 – Uherské Hradiště
Výsledky komunálních voleb
KVÍZ: Znáte české hity? Zkuste, co vám v hlavě zůstalo kromě refrénů
Česká hudba nabízí desítky písní, které známe z rádií, filmů i večírků. Jejich původ nebo příběhy nás ale dokážou pořádně potrápit. Otestujte si v kvízu, jak dobře znáte interprety největších hitů. O...
Instagramové krásky, které slávu staví na obřím poprsí
Podívejte se do galerie na dvaatřicet krásek, které mají jedno společné. Všechny mají obří silikonová ňadra, kterými se rády chlubí a právě na nich postavily i svou kariéru a celkovou slávu....
Co jedí Chorvati, když turisté odjedou? Objevte chutě, které možná neznáte
Na pobřeží je to kuchyně středomořská, se silnými benátskými vlivy. Směrem do vnitrozemí se k ní přidávají chutě pikantních Uher i sladkost osmanského Turecka. A voní jako celý Balkán dohromady!...
Milenecké páry z televizních obrazovek, na které se jen tak nezapomene
Podívejte se do naší galerie na třicet seriálových mileneckých párů, na které diváci jen tak nezapomenou. Mnohdy jim láska nebyla přána, ale nakonec si k sobě našli cestu. Patří sem páry z desítky...
Z obyčejných kluků světové hvězdy. Komu se povedlo vyšplhat až na vrchol
Dnes jsou z nich fešáci, které zná a na první pohled poznává celý svět. Ještě před lety to ale byli klučíci, kteří neměli kariéru v Hollywoodu jistou ani v nejmenším. Ke všemu se museli vypracovat a...
Děsivá nehoda známé influencerky. Lednice ji málem připravila o život
Devětatřicetiletá komička a influencerka Laura Clery z USA zažila ve vlastím domě bizarní nehodu, kvůli které už tu nemusela být. Přimáčkla ji lednice, která se samovolně uvolnila a zavalila ji ve...
Nomen omen. Co říká naše jméno a jak může předurčit náš život
Botanik Václav Větvička nebo ornitolog Petr Orel jako by svým povoláním naplnili vlastní příjmení. Jméno ale může ovlivnit i první dojem, očekávání okolí nebo to, jak snadným terčem se jeho nositel...
Horoskop pro každé znamení na 43. týden roku 2026
Berani by měli zkrotit svou ohnivou povahu a nenechat se ovládat emocemi. Váhy zase touží po snění a tvoření, ale každodenní povinnosti jim stále házejí klacky pod nohy. Co dalšího nás čeká v příštím...
Je vám 50, ale vaše tělo může být starší. Co rozhoduje o biologickém věku
O tom, kolik je vám skutečně let, nevypovídá jen datum narození. Důležitý je i váš biologický věk, který ukazuje stav a opotřebení vašeho organismu. Od toho v občance se někdy může výrazně lišit.
Krásky z telenovel, které jsme milovali. Jak vypadají dnes?
Divoký anděl, Manuela, Jsi můj život, Esmeralda, Rosalinda. To je jen malý výčet telenovel, které běžely na televizních obrazovkách a lidé se těšili na každý nový díl, kde se odhalí novinky z životů...
Tajný klíč ke štěstí pro každé znamení. Jak překonat své největší slabiny
Každé astrologické znamení má nějakou slabinu. Když si osvojí umění ji překonat, otevřou se mu zcela nové obzory. Dá se říci, že půjde štěstí naproti. Že to zní jako to, co přesně hledáte? Pak se...
Na sebevědomí mají vliv kultura i ovulace. Můžeme se jím i nakazit, líčí psycholožka
Sebevědomí je víc než jen pocit vnitřní jistoty. Určuje, jak se sami cítíme, ale i to, jak nás vnímají ostatní. Není proto divu, že většině z nás na jeho budování tolik záleží. Má se totiž za to, že...
Sexy kráska Pamela Alexandra. Hvězdu sociálních sítí proslavily kypré tvary
Pamela Alexandra je švýcarská modelka a influencerka s miliony sledujícími na Instagramu, která se proslavila svými výraznými ženskými křivkami a velmi sexy obsahem. Zaměřuje se především na modeling...
Posledních 5 kg nejde dolů? Známe pravý důvod, proč tělo odmítá hubnout
Prvních deset kilogramů zmizelo bez větších problémů, ale zbývajících pět se nechce pohnout ani o gram. Mnoho lidí v tuto chvíli zpanikaří a začne obviňovat špatný metabolismus. Skutečnost je však...
Kdybych nešla do Zrádců, vyhořela bych, říká trojnásobná maminka Tornikoski
Dvaatřicetiletá Dominika Tornikoski má tři děti, žije ve Finsku, ale neodolala pokušení zkusit si reality show a na čas se kvůli Zrádcům přesunula i s rodinou zpět do Česka. Ačkoli v České republice...
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Kalábrie vyléčila i syndrom zavrženého rodiče, vypráví spisovatelka Malá
Vyzařuje snad nekonečnou pozitivní energii a kam přijde, tam to rozkvete. V Itálii našla svou lásku i životní štěstí. Vše u ní vždy ale nebylo zalito kalábrijským sluncem. „Zažila jsem si tvrdý...
Zombie droga zabíjí nejen za oceánem. Hrozí fentanylový scénář i v Česku?
Americká fentanylová krize už možná podle statistik není na svém absolutním vrcholu. Po letech děsivého růstu počet úmrtí v roce 2024 výrazně klesl. Jenže radovat se je předčasné: syntetické opioidy...