My všichni školou povinní je legendární třináctidílný československý televizní seriál z roku 1984, ve kterém excelovaly mnohé herecké hvězdy. Některé z nich jsou stálicemi české herecké scény dodnes, jiné už nejsou mezi námi. Připomeňte si toto jedinečné dílo v naší galerii.
Autor: koláž iDNES.cz
Herec Miroslav Vladyka hrál v seriálu My všichni školou povinní mladého učitele Michala Karfíka. Michal Karfík je jednou z hlavních a nejoblíbenějších postav celého seriálu. Ztělesňuje ideál mladého, nadšeného a spravedlivého pedagoga, který se snaží k dětem přistupovat lidsky a s porozuměním.
Autor: © Česká televize / Jaromír Komárek
Miroslav Vladyka je v současné době hercem na volné noze, který se aktivně věnuje divadlu, televizním seriálům, moderování i dabingu. Přestože si své soukromí pečlivě střeží a mediálnímu světu se spíše vyhýbá, v profesním životě je stále velmi činný. Účinkuje v divadle Studio DVA v úspěšných inscenacích, jako je komedie Bez roucha nebo představení Vánoce s Popelkou. V Komorním divadle Kalich exceluje například po boku Petra Kostky a Jaroslava Satoranského v divácky oblíbené hře Hrdinové.
Autor: TV Barrandov
Veronika Žilková (na fotografii uprostřed) ztvárnila v seriálu My všichni školou povinní roli pionýrské vedoucí Jany Vychodilové. Tato úloha mladé, sympatické vychovatelky ji v roce 1984 výrazně zapsala do povědomí nejširší veřejnosti a nastartovala její úspěšnou kariéru. Jana pracuje ve škole jako pionýrská vedoucí a mimoškolní vychovatelka dětí. Je energická, spravedlivá a má velmi blízko k dětem, které ji berou jako starší kamarádku a parťáka.
Autor: © Česká televize / Jaromír Komárek
Veronika Žilková je v současné době nesmírně aktivní jak v profesním, tak v osobním životě. Patří k nejvýraznějším českým herečkám, které se kromě divadla a filmu intenzivně věnují také sociálním sítím a rodině.
Autor: © Česká televize
Věra Galatíková hrála v seriálu My všichni školou povinní ředitelku školy Libuši Martínkovou. Tato role patřila k jejím vůbec nejznámějším a nejpopulárnějším televizním úlohám. Na rozdíl od tehdejších běžných televizních zobrazení strohých a přísných školských funkcionářů ztvárnila Věra Galatíková ředitelku Martínkovou jako nesmírně empatickou, moudrou a spravedlivou ženu. Pro žáky i učitelský sbor představovala přirozenou autoritu, která neřešila problémy křikem, ale s klidem a lidským pochopením.
Autor: © Česká televize / Jaromír Komárek
Herečka Věra Galatíková už bohužel není mezi námi. Zemřela v roce 2007 v nemocnici v Kladně. S těžkou nemocí bojovala statečně a opakovaně několik let. V závěrečné fázi života se rozhodla odmítnout další agresivní léčbu (chemoterapii) a dožila obklopena svou rodinou. Svou zkušenost s nemocí otevřeně sdílela s veřejností a aktivně se zapojila také do protikuřácké kampaně.
Autor: Profimedia.cz
Gabriela Vránová ztvárnila roli Hedviky Hajské, psychicky vyčerpané a neurotické učitelky. Tato postava se stala jednou z nejvýraznějších, ale zároveň nejméně oblíbených seriálových postav tehdejší doby.
Autor: © Česká televize / Jaromír Komárek
Herečka Gabriela Vránová zemřela ve věku osmasedmdesáti let na selhání ledvin v roce 2018. Přestože se předtím více než rok statečně léčila s rakovinou tlustého střeva a původně se veřejnost domnívala, že podlehla této zákeřné nemoci, bezprostřední příčinou jejího náhlého skonu v nemocnici bylo právě neočekávané selhání ledvin. V nemocnici byla původně pouze na vyšetření a měla být propuštěna domů.
Autor: Lenka Hatašová, iDNES.cz
Libuše Havelková ztvárnila v seriálu My všichni školou povinní roli školnice Boženy Karafiatové. Školnice Karafiatová byla zosobněním laskavosti, mateřského přístupu a lidského tepla. V seriálu fungovala jako jakási „vrba“ pro celou školu. Děti za ní chodily, když měly trable, a ona pro ně měla vždy pochopení, vlídné slovo a často i něco dobrého k snědku.
Autor: © Česká televize / Jaromír Komárek
Herečka Libuše Havelková zemřela v roce 2017 ve věku 92 let na celkové selhání organismu. V posledních letech svého života trpěla vážnými zdravotními problémy, zejména těžkou formou Meniérovy choroby, která postihuje vnitřní ucho a způsobuje silné závratě a ztrátu sluchu. Kvůli zhoršujícímu se zdraví strávila poslední roky v Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) a následně v pražském domově pro seniory v Krči, kde také poklidně ve spánku zemřela.
Autor: Česká televize
Markéta Fišerová ztvárnila v seriálu My všichni školou povinní roli Ajky Šimkové, vychovatelky (případně vrátné) na školním internátu. Ajka patřila v seriálu k mladé nastupující generaci. Diváky si získala svou přirozenou krásou, výrazným úsměvem, upřímností a velkým temperamentem.
Autor: © Česká televize / Jaromír Komárek
Markéta Fišerová žije v soukromí mimo záři reflektorů, veřejného života se neúčastní a plně se soustředí na svůj rodinný život po boku manžela Marka Ebena. Vzhledem k tomu, že je již čtyři desetiletí připoutána na invalidní vozík, herectví se pochopitelně od roku 1986 vůbec nevěnuje. Na vozíku se pohybuje po prodělané mozkové příhodě, která přišla náhle v jejích šestadvaceti letech.
Autor: Profimedia.cz
Milan Šimáček hrál v seriálu My všichni školou povinní roli prvňáčka Jirky Olivy. Šlo o jednu z nejdůležitějších a nejvýraznějších dětských rolí v celém příběhu.
Autor: © Česká televize / Jaromír Komárek
Milan Šimáček zcela opustil svět showbyznysu a dnes pracuje v oblasti informačních technologií jako IT specialista a prodavač počítačů. Hereckou kariéru definitivně ukončil už v dětství a v dospělosti si vybral zcela civilní profesní dráhu.
Autor: Profimedia.cz
Jana Janatová ztvárnila v seriálu My všichni školou povinní roli Jitky Povejšové, dcery známého televizního režiséra Filipa Povejše (Jaromír Hanzlík) a jeho exmanželky Alice. Tato role byla jednou z hlavních dětských/studentských úloh celého seriálu.
Autor: © Česká televize / Jaromír Komárek
Jana Janatová (na fotografii vpravo) ztvárnila v seriálu My všichni školou povinní roli Jitky Povejšové, dcery známého televizního režiséra Filipa Povejše (Jaromír Hanzlík) a jeho exmanželky Alice. Tato role byla jednou z hlavních dětských/studentských úloh celého seriálu.
Autor: Pressdata
Jana Janatová (dnes provdaná Havlatová) se herectví již dlouho nevěnuje a působí jako módní návrhářka a taneční instruktorka. Od roku 2012 navrhuje vlastní modely pod značkou HJ original. V Benešově provozuje půjčovnu svatebních a společenských šatů.
Autor: Tomáš Krist, MAFRA
Michaela Kudláčková ztvárnila v seriálu My všichni školou povinní roli Barči Hrdinové, jedné z hlavních a nejoblíbenějších dětských hrdinek. Barča pochází ze skromných poměrů velké a hlučné rodiny Hrdinových. Jejího otce, řidiče autobusu, hrál Vladimír Menšík a matku Božena Böhmová. Doma panoval neustálý shon, což Barču formovalo v samostatnou, praktickou a občas prostořekou holku.
Autor: © Česká televize / Miloš Schmiedberger
Michaela Kudláčková se v současné době profesně věnuje ezoterice a působí jako vyhledávaná kartářka, numeroložka a spisovatelka. Ze světa filmu odešla už v dospívání a její životní dráha nabral zcela jiný směr.
Autor: Česká televize
Monika Kvasničková (na fotografii vpravo s tmavými vlasy) ztvárnila v seriálu My všichni školou povinní roli Aleny Hajské, dcery labilní a neurotické učitelky Hedviky Hajské (Gabriela Vránová) a Vlastimila Hajského (Petr Kostka).
Autor: © Česká televize / Jaromír Komárek
Monika Foris Kvasničková dnes působí především jako výtvarnice, designérka a provozovatelka filmové školy pro děti a mládež Před a Za kamerou. Svět klasického celovečerního herectví sice do značné míry opustila, v umělecké a kreativní sféře je však stále velmi aktivní.
Autor: Profimedia.cz
Jiří Bartoška ztvárnil v seriálu My všichni školou povinní roli JUDr. Jiřího Olivy, soudce a otce rodiny. Jiří Oliva je uznávaný soudce, který se svou manželkou Helenou (Jana Šulcová) a dvěma syny tvoří navenek úspěšnou a harmonickou rodinu vyšší společenské vrstvy.
Autor: © Česká televize / Jaromír Komárek
Herec a prezident karlovarského filmového festivalu Jiří Bartoška zemřel 8. května 2025 ve věku 78 let na rakovinu mízních uzlin spojenou s dlouhodobými zdravotními komplikacemi.
Autor: Jakub Stadler, MAFRA
Jana Šulcová ztvárnila v seriálu My všichni školou povinní roli Heleny Olivové, matky rodiny a manželky soudce Jiřího Olivy (Jiří Bartoška). elena Olivová představovala elegantní, moderní a atraktivní ženu z vyšší společenské vrstvy. Působila jako milující a starostlivá matka dvou synů – staršího Luboše a prvňáčka Jirky (Milan Šimáček).
Autor: © Česká televize / Jaromír Komárek
Herečka Jana Šulcová zemřela 28. července 2023 ve věku 76 let na náhlé selhání srdce. Zemřela nečekaně v podvečerních hodinách ve svém domě v Praze na Veleslavíně. Její dcery Tereza a Rozálie, které s ní v jejích posledních chvílích byly, potvrdily, že smrt přišla velmi rychle a bez předchozího dlouhého utrpení – srdce jí selhalo doslova během několika vteřin při běžném rozhovoru. Přestože herečka v uplynulých letech bojovala s různými zdravotními neduhy (včetně vážné operace štítné žlázy a potíží s nohama), její náhlý odchod rodinu i veřejnost velmi zasáhl.
Autor: Profimedia.cz
Karel Augusta ztvárnil v seriálu My všichni školou povinní roli automechanika a zámečníka Josefa Anderlíka.
Autor: © Česká televize / Jaromír Komárek
Herec Karel Augusta zemřel 30. května 1998 ve věku dvaašedesáti let (necelý měsíc před svými 63. narozeninami) na selhání jater a organismu v důsledku dlouhodobého boje s těžkým alkoholismem.
Autor: Jaroslav Kratochvíl, ČTK
Jaroslava Obermaierová ztvárnila v seriálu My všichni školou povinní roli Emílie Hrdinové, kuchařky a matky početné rodiny Hrdinových.
Autor: Archiv České televize
Jaroslava Obermaierová oslavila v dubnu 2026 své významné životní jubileum 80 let a nadále zůstává aktivní televizní herečkou, jejíž profesní život je již více než dvě dekády spojen se seriálem Ulice.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Jiřina Bohdalová ztvárnila v seriálu My všichni školou povinní roli Marie Joklové, matky problémového žáka Luboše Jokla.
Autor: © Česká televize / Jaromír Komárek
Jiřina Bohdalová oslavila v květnu 2026 své neuvěřitelné 95. narozeniny a i v tomto úctyhodném věku zůstává aktivní legendou české kulturní scény. Drží světový rekord jako herečka s vůbec nejdelší aktivní kariérou (hraje již od roku 1937). I když kvůli věku a zdraví omezila náročné divadelní hraní, stále se věnuje vybraným projektům.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Daniela Kolářová ztvárnila v seriálu My všichni školou povinní roli Ivany Brožkové, učitelky takzvané vyrovnávací třídy. Ivana Brožková nedostala v seriálu prostor jako třídní učitelka hlavních dětských hrdinů, ale specializovala se na práci s dětmi, které měly specifické poruchy učení, pomalejší tempo nebo slabší sociální zázemí. Věnovala se jim individuálně ve vyrovnávací třídě.
Autor: © Česká televize / Jaromír Komárek
Daniela Kolářová letos v září slaví své významné životní jubileum 80 let a i v tomto pokročilém věku zůstává aktivní, uznávanou a nesmírně činorodou osobností české kultury. Věnuje se vybraným televizním projektům, divadlu a velmi intenzivně také charitativní činnosti.
Autor: Profimedia.cz
Jaromír Hanzlík ztvárnila v seriálu My všichni školou povinní roli Filipa Povejše, televizního režiséra a otce.
Autor: © Česká televize / Jaromír Komárek
Jaromír Hanzlík v současné době vystupuje se svou vlastní úspěšnou zájezdovou talk show Úsměvy Jaromíra Hanzlíka a klasickému celovečernímu natáčení nebo divadelnímu angažmá se již spíše vyhýbá. Ve svých 78 letech dává přednost klidu, svému soukromí a setkáním s diváky v komornější atmosféře.
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
Michael Hofbauer (na fotografii druhý zleva) ztvárnil v seriálu My všichni školou povinní roli Tondy Anderlíka, žáka závěrečné 8. třídy. Tonda byl synem školníka Josefa Anderlíka, kterého hrál Vladimír Menšík. Kvůli tomu, že jeho otec pracuje přímo ve škole, to Tonda nemá mezi spolužáky vždy jednoduché a prožívá specifické rodinné i školní situace.
Autor: Archiv České televize
Herec Michael Hofbauer zemřel v roce 2013 ve věku 49 let na rakovinu krku. V roce 2006 lékaři u Michaela Hofbauera objevili zhoubný nádor na krku. Následovala náročná operace, při níž mu museli odebrat část čelisti i krčních mandlí. Kvůli agresivnímu ozařování přišel o sliny a téměř o všechny zuby. Přesto neztrácel optimismus, dál pracoval jako osvětlovač v Divadle na Vinohradech a občas se vracel před kameru v menších rolích (např. v seriálu Ulice).
Autor: Profimedia.cz