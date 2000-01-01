náhledy
Hlavní hvězdy legendárního seriálu Přátelé zná většina lidí moc dobře. Vzpomenete si ovšem na herce, kteří ztvárnili vedlejší role? Mnozí vypadají téměř stejně, jiné už by dnes poznal opravdu jen věrný fanoušek seriálu. Přesvědčte se sami, zda poznáte všechny hvězdičky z Přátel.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Herečka Maggie Wheelerová v minulosti uvedla, že jí roli bláznivé přítelkyně Chandlera Binga už nikdy nikdo neodpáře. „Když jsem tu roli vzala, vlastně jsem neměla nejmenší tušení, že by se seriál někdy mohl tak proslavit. Dost mě šokuje dodnes, jak skvěle na něj lidé reagují. Tu bláznivku Janice s šíleným smíchem lidé dodnes milují i nenávidí,“ uvedla herečla pro People.
Autor: Profimedia.cz
Herec Cole Sprouse je dnes dospělý muž, který je známým hercem a hvězdou seriálu Riverdale i nadaným fotografem. Jako dítě s blond vlasy ztvárnil roli syna Rosse. „Natáčení jsem si nesmírně užíval, dost si mě tam hýčkali. Bylo to dobrodružství,“ uvedl.
Autor: Profimedia.cz
Vedlejší roli měl v seriálu Přátelé i herec Tom Selleck. Jeho partnerkou byla nějaký čas v seriálu Monica.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Jessica Hechtová ztvárnila roli přítelkyně bývalé ženy Rosse. „V seriálu jsem se s Rossem nenáviděli, ale skutečnost byla jiná. Je to skvělý člověk a dobrý přítel,“ sdělila pro Reporter herečka.
Autor: Profimedia.cz
Herec Paul Rudd je velkou hereckou hvězdou současnosti. Když natáčel seriál Přátelé, kde ztvárnil partnera postavy Phoebe, zdaleka tomu tak nebylo. „Vždy jsem si říkal, že sláva přijde s věkem. Netlačil jsem na pilu a čekal, až příležitosti přijdou. A splnilo se mi to. Dalo by se asi říct, že jsem opravdu dítě štěstěny,“ uvedl.
Autor: AP
Herečka Elle Macphersonová byla nějaký čas spolubydlící Joeyho, který z ní měl oči „na vrch“ hlavy stejně jako Chandler a Ross.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Christina Applegate si zahrála Amy a nebyla nikdo jiný než otravná sestra Rachel. „Byla jsem tak protivná, že jsem někdy štvala i sebe sama,“ smála se v rozhovoru pro Jimmyho Kimmela.
Autor: AP
Herec Giovanni Ribisi v seriálu Přátelé ztvárnil bratra Phoebe, kterému Pheobe odnosila trojčata.
Autor: Profimedia.cz
I herečka Reese Witherspoonová byla sestrou Rachel. Jmenovala se Jill a byla rozhodně méně otravnější než Amy.
Autor: AP
Herečka Jane Sibbettová byla matkou prvorozeného dítěte Rosse a také jeho bývalou manželkou, která se nakonec zamilovala do ženy a Rose opustila.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Julia Robertsová si v seriálu Přátelé zahrála postavu Susie Mossové, Chandlerovy bývalé spolužačky, která se mstí Chandlerovi za to, že ji ve škole ponížil. Sváděla ho pouze v rámci pomsty. Románek ovšem měli nějaký i v reálném životě.
Autor: AP
Herec Bruce Willis byl chvíli partnerem Rachel a zároveň otcem partnerky Rosse.
Autor: Profimedia.cz
Herec Charlie Sheen si zahrál postavu Ryana, vojáka, který byl krátkou, ale významnou láskou Phoebe Buffay.
Autor: AP
Herečka Christine Taylorová si v seriálu Přátelé zahrála postavu Bonnie, která byla kamarádkou Phoebe a krátce i partnerkou Rosse. Proslavila se hlavně tím, že si v seriálu na popud Rachel oholila hlavu, což vedlo k rozchodu s Rossem.
Autor: AP
Herečka Jane Lynchová si v seriálu Přátelé zahrála menší hostující roli Dr. Lily Hanniganové, což byla lékařka v nemocnici, která měla na starosti těhotenství Moniky a Rachel a pomáhala při porodu.
Autor: Profimedia.cz
Herec Brad Pitt si v seriálu Přátelé zahrál postavu Willa Colberta, Rachelina bývalého spolužáka ze střední školy, který ji šikanoval a společně s Rossem tehdy založil klub proti Rachel.
Autor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Profimedia.cz
Jean-Claude Van Damme si v seriálu Přátelé zahrál sám sebe ve 13. dílu 2. série (Rande s Van Dammem), kde ho Joey a Chandler požádají, aby se s nimi zúčastnil představení ve hře na motivy Bitvy králů.
Autor: Jakub Stadler, MAFRA
Herečka Bonnie Somerville si v seriálu Přátelé zahrála postavu Mony, která byla přítelkyní Rosse Gellera.
Autor: Profimedia.cz
Herec George Newbern si v seriálu Přátelé zahrál Dannyho, přítele a souseda Moniky a Rachel.
Autor: Profimedia.cz
Herec Adam Goldberg si na čas zahrál spolubydlícího Chandlera poté, co se Joey odstěhoval.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Debra Jo Ruppová byla švagrovou Phoebe a biologickou matkou trojčat, která právě Phoebe odnosila.
Autor: Profimedia.cz
Herec Mitchell Whitfield byl snoubencem Rachel. Právě jemu utekla od oltáře a vracela mu snubní prsten v zubní ordinaci.
Autor: Profimedia.cz
Noelle Sheldonová a Cali Sheldonová v seriálu Přátelé hrály jako malé holčičky. Střídaly se v roli dcery Rosse a Rachel.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Paget Brewsterová byla nejprve krátce přítelkyní Joeyho a poté krátce i Chandlera.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Aisha Tylerová byla kolegyní a následně partnerkou Rosse. Nejprve ovšem randila s Joeym.
Autor: Profimedia.cz
Herec Dermot Mulroney si v seriálu Přátelé zahrál postavu Gavin Harrisona, kolegy Rachel Greenové z její práce u značky Ralph Lauren. Byl také jejím krátkodobým rivalem a milostným zájmem.
Autor: Profimedia.cz