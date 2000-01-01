náhledy
Scientologická církev je stále považována mnoha lidmi za kontroverzní. To si o ní ale nemyslí slavné hvězdy, které se k ní rády přidaly. Některým jejich věrnost nevydržela, jiní jako například Tom Cruise jsou stálými členy. Scientologie založená na víře v minulé životy celebrity fascinuje.
Americký herec a DJ Danny Masterson se ke scientologické církvi přidal v minulosti, ale nyní má úplně jiné starosti než návštěvy jejich posvátného chrámu. Kvůli znásilnění si totiž ve vězení odpyká desítky let.
Herečka Elisabeth Mossová dobře známá ze seriálu Příběh služebnice je členkou scientologické církve dlouhé roky a v žádném případě nemá v plánu z církve vystupovat. Je jí věrná a má za to, že právě tato církev má největší smysl. Už v minulosti otevřeně hovořila o možnosti minulých životů. Ke scientologii se dostala už v dětství díky rodičům.
Herečka Jenna Elfmanová je ve scientologické církvi už třicet let. Ke scientologii ji přivedl její manžel Bodhi Elfman, se kterým je od roku 1995 a kterého považuje za nejdůležitější osobu v životě, a to i po narození jejich dvou dětí. Elfmanová je zapojena do několika aktivit spojených s církví scientologie, včetně různých charitativních akcí.
Herečka Juliette Lewisová byla členkou scientologie, do které se narodila. V minulosti ji velmi obhajovala, zejména když tvrdila, že jí pomohla překonat drogovou závislost. V roce 2021 však uvedla, že už není členkou. Zároveň sdělila, že se stále považuje za duchovně založenou osobu.
Asi nejznámějším propagátorem scientologické církve mezi slavnými je herec Tom Cruise. Posílá scientologii velkou část svých výdělků a stále tvrdí, že je právě tato církev tím nejlepším, co ho v životě potkalo. To si ovšem nemyslí jeho bývalá partnerka Katie Holmesová, která dělala vše pro to, aby od scientologie hlavně uchránila jejich společnou dceru Suri.
Herečka Erika Christensenová uvedla, že ji scientologie neuvěřitelně pomohla v dobách jejích hereckých začátků. „Nevím, kdy bych byla nyní. Bývala jsem zakřiknutou holkou, která se zdráhala jakkoli veřejně projevit. Dnes jsem zcela jinde a vděčím za to scientologii,“ uvedla pro New York Daily News.
Herec John Travolta se ke scientologii hlásí od roku 1975 a je jedním z jejích nejznámějších stoupenců. Jeho víra se po smrti syna v roce 2009 dostala do popředí zájmu médií, protože čelil podezření, že v souvislosti se scientologií zanedbal péči o své dítě, které trpělo epilepsií a Kawasakiho syndromem. I přes kontroverze kolem církve se Travolta v minulosti vyjadřoval, že mu scientologie pomohla se s tragédií vyrovnat.
Herečka Leah Remini je známá jako bývalá členka a velká kritička scientologie. V roce 2013 opustila církev, kterou v devíti letech s rodiči následovala, a stala se její hlasitou oponentkou. Své zkušenosti s církví, které byly často negativní, popsala v roce 2015 v bestselleru Troublemaker: Surviving Hollywood and Scientology a v dokumentární sérii Leah Remini: Scientology and the Aftermath, kde společně s dalšími bývalými členy odhaluje praktiky církve
Herec Giovanni Ribisi je ve scientologické církvi od narození. Jeho rodiče totiž byli součástí scientologie a stejně tak i jeho sestra. Sám pro Hollywood reporter v roce 2015 uvedl, že by se muselo stát něco šíleného, aby je navždy opustil a ztratil víru.
Americký herec Jason Lee v minulosti praktikoval scientologii, ale v roce 2016 veřejně oznámil, že ji opustil. Tehdy uvedl, že scientologie pro něj „nebyla ta pravá“.
Dabérka Nancy Cartwrightová je dlouholetou členkou a podporovatelkou scientologie, ke které se připojila v roce 1991. Zúčastnila se několika akcí a v roce 2023 obdržela ocenění za své dary přesahující 20 milionů dolarů. Její spojení se scientologií vedlo v minulosti k mediální pozornosti, například když nahrála telefonní hovor v roli Bart Simpsona, aby propagovala událost scientologické církve.
Herečka Catherine Bellová je praktikující scientoložkou. Ke scientologii konvertovala po seznámení s ní už během hereckých studií a stala se aktivní členkou, která podporuje její organizace jako Narconon nebo projekt „Psychiatry: An Industry of Death“. Stala se členkou i přes své římskokatolické vychování a podporuje i další scientologické aktivity.
Bijou Phillipsová dříve scientologii propadla kvůli manželovi Dannymu Mastersonovi. Když byl ale odsouzen na třicet let ve vězení za znásilnění, rozhodla se především kvůli ochraně dcery ze scientologie vystoupit a stáhnout se do ústraní.
Herec Michael Pena je scientolog a uvedl, že díky scientologii se stal lepším hercem, protože mu pomohla lépe rozumět scénářům. Připojil se k církvi v roce 2000, aby si poradil s nadměrným pitím
Herec Jason Beghe byl dříve členem scientologie, do které vstoupil v roce 1994 a v roce 2007 z ní odešel. Po odchodu veřejně vystoupil proti této organizaci, nejprve v roce 2008 zveřejněním videa na YouTube, kde ji označil za nebezpečnou, a později se objevil v dokumentárním filmu Going Clear: Scientology and the Prison of Belief. Jeho video bylo po nahrání údajně odstraněno, což vyvolalo kontroverzi ohledně svobody slova a reakce scientologické církve.
Herečka Laura Preponová se ke scientologii přidala v roce 1999. O pár let později ale z církve odešla a uvedla, že se cítí po letech konečně volná. Církev ji prý extrémně svazovala a negativně ovlivňovala.
Herečka Alanna Mastersonová je scientoložkou a byla ve sporu se svým otcem, protože se podle scientologických praktik rozešel s církví. Její rodina, včetně bratrů Dannyho (herec, který je odsouzený za znásilnění), Jordana a Christophera Mastersonových, jsou také scientologové.
Raper Doug E. Fresh ze scientologie nakonec odešel, protože už podle něj byly praktiky církve příliš a nechtěl se dál podílej na rozvíjení organizace.
