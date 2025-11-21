Slavní, kteří absolutně propadli scientologii

Scientologická církev je stále považována mnoha lidmi za kontroverzní. To si o ní však nemyslí slavné hvězdy, které se k ní rády přidaly. Některým jejich věrnost nevydržela, jiní jako například Tom Cruise jsou stálými členy. Scientologie založená na víře v minulé životy celebrity fascinuje.
Slavní propadli scientologii. A nejvíc je jim věrný herec Tom Cruise. Danny Masterson Elisabeth Mossová na udílení cen filmových kritiků Critics' Choice Awards... Jenna Elfmanová (22. ledna 2014) Juliette Lewisová na udílení cen Emmy (Los Angeles, 15. ledna 2024) Tom Cruise v Cannes (14. května 2025) Erika Christensenová John Travolta na Academy Museum Gala v Los Angeles (19. října 2024) Herečka Leah Remini Giovanni Ribisi Jason Lee Nancy Cartwrightová

