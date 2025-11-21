|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Slavní, kteří absolutně propadli scientologii
KVÍZ: Co jsme jedli a pili za socialismu?
Pamatujete si na doby Československa, nebo je znáte jen z vyprávění? Pojďte si teď spolu s námi zavzpomínat na to, co jsme tehdy jedli a pili, kam jsme si chodili pro sladké i slané speciality a jak...
Eiza Gonzalezová ukazuje světu dokonalost bez příkras
Mexická herečka a zpěvačka Eiza Gonzalezová má spoustu obdivovatelů a na Instagramu má přes osm milionů sledujících. Její dokonalá krása nedotčená plastickými operacemi nenechá jen tak někoho v...
Sklápěčka, igráček i kovová stavebnice. S čím jsme si hráli za socialismu
Kdo z čtenářů a čtenářek prožil dětství v dobách budování socialismu, určitě nezapomněl na ikonické hračky, se kterými trávil čas doma či v mateřské školce. Oblíbené sklápěčky Tatra byly velkým...
Slavní, kteří absolutně propadli scientologii
Scientologická církev je stále považována mnoha lidmi za kontroverzní. To si o ní však nemyslí slavné hvězdy, které se k ní rády přidaly. Některým jejich věrnost nevydržela, jiní jako například Tom...
České krásky z filmů. Jaké byly, když hrály před desítkami let?
V mládí doslova zářily na filmových plátnech a oslňovaly diváky svou krásou. Řeč je o herečkách, které se v Česku proslavily a mnohdy jim jejich sláva vydržela další desítky let. Podívejte se do naší...
Nenoste spodní prádlo, nabádá žena, která si kalhotkami poranila rozkrok
Kaela Tuckerová kvůli spodnímu prádlu skončila v nemocnici. Stala se jí bizarní „nehoda“ právě kvůli kalhotkám. Ty se jí během spánku natolik zařízly do intimních míst, že jí způsobily odřeninu a...
Adventní manuál na cukroví. Nejlepší recepty. kdy péct a jak ho skladovat
Konec listopadu a začátek prosince je ideálním časem, kdy se pustit do pečení vánočního cukroví. Chcete si i u vás doma v klidu vykouzlit tu pravou adventní atmosféru plnou vůně skořice a vanilky?...
Krásná i během podzimní fujavice? Pleť pokvete, stačí pár triků
Déšť, vítr, chlad i přetopené místnosti dokážou s naším vzhledem pořádně zamávat. Díky troše pozornosti, správně zvoleným produktům a několika jednoduchým trikům však můžete zůstat upravená, svěží a...
Ekzém mě provází celým mým životem. Pomohla mi biologická léčba
S atopickým ekzémem se trápím od dětství. Můj stav se zhoršoval s věkem a ovlivňoval můj život. Po letech neúspěšné léčby jsem se konečně dočkal úlevy. Čtenář Aleš napsal další díl seriálu Můj boj s...
České krásky z filmů. Jaké byly, když hrály před desítkami let?
V mládí doslova zářily na filmových plátnech a oslňovaly diváky svou krásou. Řeč je o herečkách, které se v Česku proslavily a mnohdy jim jejich sláva vydržela další desítky let. Podívejte se do naší...
Horoskop pro každé znamení na 48. týden roku 2025
Co nám hvězdy slibují do prvních dní nadcházejícího adventu? Býci, váš jasný plán, že advent letos prožijete lépe než loni, bude chtít nějaké oběti. Naučte se zastavit a dopřejte si klid. Štíři, vy...
Anglická snídaně
Střední
20 min
Začněte víkend vydatnou snídaní.
Slavní, kteří absolutně propadli scientologii
Scientologická církev je stále považována mnoha lidmi za kontroverzní. To si o ní však nemyslí slavné hvězdy, které se k ní rády přidaly. Některým jejich věrnost nevydržela, jiní jako například Tom...
Dana Batulková: Perfektní péče o pleť je pro mě nutností
Divadelní šatna plná líčidel je pro Danu Batulkovou, herečku Městských divadel pražských, druhým domovem. A právě líčidla pleť obličeje výrazně zatěžují. I proto se Dana Batulková musí o svou pleť...
Bez vrásek a záhybů a prý i příjemnější sex. Botox šourku je hit, má ale i rizika
Botulotoxin aplikovaný do vrásek na obličeji už je dnes běžnou praxí. Krášlicí a vyhlazující efekt botoxu se však přesouvá i do intimních oblastí. Mezi muži je stále žádanější takzvaný scrotox. Jaké...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
Tipy pro lepší spánek: jděte se projít, vyperte pyžamo a zavřete okna
Noční odpočinek dodává tělu energii, klid, regeneraci, ale i sílu bojovat proti nemocem. Co můžete dělat, abyste spali kvalitně?
Investice, která se vyplatí. Kašmír a vlna skutečně zahřejí
Zapomeňte na polyesterové a akrylové svetry, ve kterých se leda tak zpotíte, ale stejně budete při nižších teplotách mrznout. Na podzim a v zimě vsaďte na hřejivé přírodní materiály, jako jsou vlna a...