Seriál Sanitka vtrhl na televizní obrazovky v roce 1984 a ihned si získal diváky. Zavzpomínejte na tento kultovní seriál v naší galerii, kde vám představíme herce v době natáčení a roky poté, co na díle spolupracovali. Někteří už bohužel nejsou mezi námi, jiní herci naopak stále hrají.
Autor: koláž iDNES.cz
V seriálu Sanitka z poloviny 80. let zazářil Jaromír Hanzlík v roli lékaře Jandery. Tato postava mu významně rozšířila fanouškovskou základnu, zejména žen, protože zde byl typickým „klaďákem“. Na fotce mu sekunduje Pavel Zedníček v roli řidiče sanitky.
Autor: Pressdata
Herec Jaromír Hanzlík se v současnosti věnuje především autorským besedám, vzpomínkovým večerům a setkáním s diváky. Klasické filmové ani divadelní role už aktivně nevyhledává a nabídky na natáčení přijímá spíše výjimečně, jelikož se podle vlastních slov nechce podílet na projektech se slabými scénáři.
Autor: Richard Němeček/Františkovy Lázně AQUAFORUM a.s.
Pavel Zedníček hrál v seriálu Sanitka populární postavu sanitáře a řidiče Františka „Fandu“ Beznosku. Fanda patřil k divácky nejoblíbenějším figurám celého seriálu. Byl vykreslen jako svérázný, energický a nejrychlejší řidič na pražské záchrance, který pro ostřejší jízdu i vtipné slovo nešel daleko.
Autor: Pressdata
Pavel Zedníček (přezdívaný Čmaňa) je i přes svůj seniorský věk stále velmi aktivní v divadle, televizi i ve filmu a diváci ho mohou pravidelně vídat v nových projektech. Hraje především na pražských scénách. Dlouhodobě je pilířem repertoáru v Divadle Kalich (např. v úspěšných komediích či inscenaci Lakomec) a vystupuje také v Divadle Hybernia. S divadelními hrami pravidelně jezdí na zájezdy po celé České republice. Na televizních obrazovkách je v současnosti velmi výrazný. V populárním rodinném seriálu Jedna rodina na TV Nova ztvárňuje oblíbenou postavu dědy Boba. Objevil se také v kriminální sérii Specialisté nebo v seriálu Einstein - Případy nesnesitelného génia.
Autor: Prima Hvězdné léto pod žižkovskou věží
Jiří Bartoška ztvárnil v seriálu Sanitka jednu z nejvýraznějších a nejpopulárnějších postav – charismatického lékaře MUDr. Richarda Skalku. Doktor Skalka byl vykreslen jako elegantní, obletovaný lékař a typický pražský lev salónů, který měl slabost pro ženy a žil bohémským životem. Jeho osud se stal jednou z nejemotivnějších a nejsmutnějších dějových linek celého seriálu.
Autor: © Česká televize / Jaroslav Trousil
V současné době tento legendární herec a prezident Filmového festivalu Karlovy Vary už bohužel není mezi námi. Jiří Bartoška zemřel 8. května 2025 ve věku 78 let v Praze po dlouhém a statečném boji s rakovinou.
Autor: Jakub Stadler, MAFRA
Petr Kostka ztvárnil v seriálu Sanitka velmi výraznou a morálně pevnou roli MUDr. Václava Mádra. Doktor Mádr byl jedním ze zkušených lékařů pražské záchranné služby. Jeho postava s sebou nesla silný a dramatický lidský příběh, který zrcadlil složitou historii tehdejšího Československa.
Autor: © Česká televize / Jaroslav Trousil
Petr Kostka se i ve svém pokročilém věku osmaosmdesáti let nadále věnuje herecké profesi, natáčení a divadlu, byť si již role pečlivě vybírá a pracovní tempo přizpůsobuje svému věku. V roce 2026 například zazářil v jedné z hlavních rolí v novém celovečerním filmu režiséra Jana Svěráka Pět švestek. Práce před kamerou ho stále naplňuje a přináší mu radost.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Eva Hudečková (tehdy pod rodným jménem Trejtnarová) ztvárnila v seriálu Sanitka jednu z hlavních a psychologicky nejsložitějších ženských postav – MUDr. Evu Dolejšovou. Její role v seriálu prochází výrazným osobním i profesním vývojem.
Autor: © Česká televize / Jaroslav Trousil
Eva Hudečková se v současnosti věnuje výhradně literární tvorbě a spisovatelské dráze, která je jejím hlavním posláním již více než čtyřicet let. K herectví se po svém odchodu v 80. letech už nevrátila.
Autor: Filmové studio Barrandov, Profimedia.cz
Svatopluk Skopal ztvárnil v původním seriálu Sanitka roli lékaře záchranné služby jménem MUDr. Jan Karlík. Jeho postava vnesla do děje zajímavý psychologický i dějový prvek.
Autor: © Česká televize / Jaroslav Trousil
Svatopluk Skopal je v současné době nadále stabilním členem hereckého souboru Divadla na Vinohradech, kde působí nepřetržitě již od roku 1976. Působí také jako divadelní pedagog. 2026 zde měla premiéru hra Ondina, v níž ztvárňuje roli Krále. Diváci ho mohou vídat také v představeních Danny Smiřický (Příběhy inženýra lidských duší) či Srpen v zemi indiánů.
Autor: Voyo Original
František Němec (na fotografii vlevo) ztvárnil v seriálu Sanitka roli sanitáře a řidiče Evžena Adamce. Evžen Adamec byl spolehlivý profesionál a jeden ze stálých členů posádky pražské záchranné služby. Na rozdíl od svého živelného a rychlého řidičského kolegy Fandy Beznosky (Pavel Zedníček) představoval Evžen spíše klidnější, rozvážnější a stabilní prvek v týmu záchranářů.
Autor: © Česká televize / Jaroslav Trousil
František Němec se v současnosti, i přes svůj úctyhodný věk 83 let, aktivně a intenzivně věnuje divadelnímu herectví na předních pražských scénách. Práci před televizní nebo filmovou kamerou už v podstatě nevyhledává a plně se soustředí na živé divadlo.
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
Petr Nárožný ztvárnil v seriálu Sanitka nezapomenutelnou a divácky mimořádně oblíbenou roli garážmistra a dispečera záchranné služby Pudila. Pudil byl vykreslen jako věčně nespokojený, svérázný a cholerický šéf garáží, který neustále kontroloval spotřebu benzínu, stav pneumatik a čistotu sanitek. S oblibou a křikem „honil“ všechny řidiče.
Autor: © Česká televize / Jaroslav Trousil
Petr Nárožný oslavil již osmaosmdesáté narozeniny a přestože v posledních letech kvůli zdraví výrazně omezil náročné divadelní zájezdy a hraní v klasických divadelních hrách, nadále zůstává aktivní formou besed, talk show a příležitostného natáčení.
Autor: Profimedia.cz
Zlata Adamovská ztvárnila v seriálu Sanitka jednu z nejdůležitějších a nejvýraznějších ženských rolí – Elišku Šafářovou (později Janderovou). Eliška se poprvé objevuje v seriálu jako pacientka, které zachrání život hlavní hrdina, doktor Vojtěch Jandera (Jaromír Hanzlík), během dramatického výjezdu k jejímu kolapsu.
Autor: Česká televize / Jaroslav Trousil
Zlata Adamovská (67 let) v současné době nadále intenzivně hraje v divadle, natáčí televizní seriály a věnuje se špičkovému dabingu, i když sama přiznává, že si v posledním období ráda užívá více volného času v soukromí. Její hlavní divadelní základnou je pražské divadlo Studio DVA. V aktuálním repertoáru roku 2026 zde exceluje v divadelním hitu Tři grácie z umakartu, v komedii Bez roucha a v novější inscenaci Vánoce s Popelkou. Účinkuje také v psychologickém thrilleru Misery, kde hraje po boku svého manžela.
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
Tomáš Juřička ztvárnil v seriálu Sanitka jednu z hlavních a divácky nejvýraznějších rolí své tehdejší kariéry – Jaroslava Janderu, mladšího bratra hlavního hrdiny MUDr. Vojtěcha Jandery (Jaromír Hanzlík).
Autor: © Česká televize / Jaroslav Trousil
Tomáš Juřička (66 let) se v současné době věnuje téměř výhradně špičkovému dabingu a hlasovému herectví, ve kterém patří k absolutní české špičce. Klasické divadelní angažmá či velké televizní role už v posledních letech opustil a před kamerou se objevuje spíše výjimečně.
Autor: Lenka Hatašová, iDNES.cz
Ivana Andrlová ztvárnila v seriálu Sanitka roli sympatické mladé dívky Alžběty. Její postava byla úzce spjata s rodinou hlavního hrdiny a vnesla do děje linku mladé lásky.
Autor: Česká televize
Ivana Andrlová (65 let) se v současnosti věnuje především divadelnímu herectví, zájezdovým komediím a dabingu, přičemž v posledních letech zažívá také výrazný návrat před televizní kamery v úspěšných seriálech.
Autor: Teki Shine/FTV Prima
Karel Heřmánek ztvárnil v seriálu Sanitka roli Miloslava Fairaizla, který byl bývalým manželem Elišky (Zlata Adamovská). Jeho postava, profesí pilot ČSA, výrazně komplikovala rodící se milostný vztah mezi Eliškou a hlavním hrdinou, doktorem Vojtěchem Janderou (Jaromír Hanzlík).
Autor: Archiv Česká televize
Tento geniální herec už bohužel není mezi námi. Karel Heřmánek zemřel tragicky 24. srpna 2024 ve věku 76 let, kdy spáchal sebevraždu zastřelením. K této nečekané a smutné události došlo na venkovní zážitkové střelnici Placy ve Višňové na Příbramsku. Herec na střelnici využíval legálně pronajatou zbraň s instruktorem a v nestřežený okamžik zbraň obrátil proti sobě.
Autor: archiv Miloše Schmiedbergera
Herec Jiří Kodet ztvárnil v seriálu Sanitka menší epizodní roli jménem inženýr Josef Gottlieb. Objevil se v 10. epizodě, kde sehrál klíčovou roli v dramatickém milostném trojúhelníku.
Autor: Česká televize
Jiří Kodet zemřel 25. června 2005 ve věku 67 let doma ve své vile v Praze na Točné. Zemřel po dlouhé těžké nemoci a celkovém selhání organismu. K jeho úmrtí vedla souhra několika vážných zdravotních komplikací.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Jana Švandová si v původním seriálu Sanitka zahrála menší epizodní roli lékařky v nemocnici. Vzhledem k tomu, že se děj seriálu točí kolem pražské záchranné služby, hlavní hrdinové (lékaři jako Vojtěch Jandera či Richard Skalka) pravidelně vozí pacienty na různé pražské kliniky. Právě v jedné z těchto nemocničních scén se Jana Švandová objevuje jako tamní doktorka, která přebírá pacienta do ústavní péče.
Autor: Česká televize
Jana Švandová (79 let) je v současnosti mimořádně aktivní v divadle, televizi i módním průmyslu a médií je pro svůj nestárnoucí vzhled a energii často označována za „českou Jane Fondovou“. Stále hraje na několika pražských scénách. Vystupuje v Divadle Kalich, Divadle Bez zábradlí, v Divadle na Fidlovačce či v Divadle Radka Brzobohatého. S komediálními inscenacemi pravidelně jezdí na zájezdy po celé republice. Diváci ji mohou pravidelně vídat i na obrazovkách v populárních projektech.
Autor: Herminapress
Vladimír Krška ztvárnil v seriálu Sanitka sice vedlejší, ale divácky mimořádně silnou a zapamatovatelnou zápornou roli pana Šimáčka (v některých verzích scénáře a materiálech uváděného též jako Vorel), otce Elišky (Zlata Adamovská).
Autor: Česká televize
Dnes už není mezi námi. Vladimír Krška zemřel 12. února 1999 v Praze ve věku 74 let. Zemřel po delších zdravotních komplikacích, které doprovázely jeho závěr života poté, co v 90. letech odešel z aktivního divadelního angažmá na zasloužený odpočinek. Podrobnosti o konkrétní diagnóze či přesné příčině nemoci rodina tehdy veřejně nesdělovala.
Autor: ČTK