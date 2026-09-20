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KVÍZ: 50× Harry Potter! Znáte kouzelnický svět i v těch nejmenších detailech?
Jste milovníky kouzelnického světa Harryho Pottera? Pojďte to dokázat. Připravili jsme 50 otázek pro fanoušky, kteří už dávno vědí, co je to Expelliarmus, a chtějí zjistit, jestli je nezaskočí něco...
Kdo vládne Instagramu v Evropě? Podívejte se na hvězdy jednotlivých zemí
Kdo má nejvíc sledujících na Instagramu v jednotlivých evropských zemích? S přehledem kralují sportovci v čele s fotbalisty. Některé země ale překvapily a sportovci se rozhodně na nejvyšších příčkách...
Houbaření, chalupa i letadýlka. Co jsme za socialismu dělali ve volném čase
Z dnešního pohledu to vypadá, že život v socialistickém Československu plynul tak nějak pomaleji a méně hekticky. A asi tomu tak i bylo. Strana a vláda se sice snažila propagandisticky využívat i...
Sláva, zpackané operace i mateřství. Jak dnes žijí slavné supermodelky
Byly krásné, bohaté a tak slavné, že jejich jména znali i lidé, kteří nikdy neotevřeli Harper’s Bazaar ani Vogue. V devadesátých letech se z nich staly celebrity, které chodily po molech, objevovaly...
Mohla plakat do polštáře, ale všem vytřela zrak. Diana a její šaty pomsty
Tři roky ležely ve skříni, než si je princezna Diana konečně oblékla. Černé minišaty se jí zdály příliš odvážné. V létě 1994 se však chtěla ukázat. Její manžel, princ Charles totiž veřejně přiznal,...
Úplněk v Beranu otevře 26. září téma, které ve vztazích roky odkládáte
Zářijový úplněk vyvrcholí v sobotu 26. září 2026 v 18:49 SELČ a tentokrát vpluje do nekompromisního ohnivého znamení Berana. Astrologicky otevře především téma rovnováhy mezi vlastními potřebami a...
Horoskop nenaplněných potřeb. Co jsme měli slyšet jako děti a teď nám chybí
Každé dítě touží po lásce, objetí a pocitu bezpečí, někteří však potřebují od rodičů slyšet něco speciálního. Ne vždy to dostanou a pak se toto prázdné místo v dospělosti jen těžko naplňuje. Jaké...
Naučte se žít tady a teď, objevíte pocit jednoduchého štěstí
Kolikrát jste si uvařili kávu, vypili ji a najednou zjistili, že si vůbec nepamatujete, jak chutnala? Těšili jste se na dovolenou, ale místo užívání jste stále jen v duchu přemýšleli, co vás čeká po...
Komplimenty prospívají zdraví. Důležité je umět je dávat, ale i přijímat
Upřímná pochvala dokáže zlepšit náladu, posílit sebevědomí i mezilidské vztahy. Psychologové proto doporučují naučit se komplimenty nejen rozdávat, ale také je bez rozpaků přijímat.
Hvězdy Sanitky tehdy a dnes. Podívejte se, jak se změnili herci kultovního seriálu
Seriál Sanitka vtrhl na televizní obrazovky v roce 1984 a ihned si získal diváky. Zavzpomínejte na tento kultovní seriál v naší galerii, kde vám představíme herce v době natáčení a roky poté, co na...
Jak obelstít mozek po dovolené a udržet si dobrou náladu déle
Dovolená skončila a s ní jako by zmizela i dobrá nálada. Nemusí to tak být. Náš mozek totiž při vzpomínání i prožívání radosti funguje podle určitých pravidel. Když je znáte, můžete ho trochu...
Koprová polévka s vejcem: Recept se smetanou, bramborami a slaninou
Lehké
40 min
Koprová polévka stojí na jednoduchém základu z jíšky, vývaru a brambor, který nakonec zjemníme...
Outdooroví pomocníci pro túru i na kolo. S těmito kousky vás nic nepřekvapí
Naplánujte si trasu a vyrazte. Mobil vezměte do ruky až večer, kdy si s potěšením v aplikaci přečtěte, kolik jste zdolali kilometrů. Je to krásný pocit!
Poznáte fešáky z kriminálek? Tito vyšetřovatelé pobláznili celé generace
Podívejte se do galerie na desítky fešáků, kteří zazářili jako vyšetřovatelé v seriálech a filmech a diváci si je zamilovali. Hlavně dámy na nich mohly oči nechat. Nutno ale uznat, že obdivuhodné...
Mohla plakat do polštáře, ale všem vytřela zrak. Diana a její šaty pomsty
Tři roky ležely ve skříni, než si je princezna Diana konečně oblékla. Černé minišaty se jí zdály příliš odvážné. V létě 1994 se však chtěla ukázat. Její manžel, princ Charles totiž veřejně přiznal,...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Srdce dnes opravíme i bez otevření hrudníku, říká kardiolog Miroslav Hudec
Dříve se léčba závažných srdečních vad často neobešla bez velké operace. Dnes je však lékaři dokážou vyřešit mnohem méně invazivním způsobem. O současných možnostech jsme si povídali s Miroslavem...
Horoskop pro každé znamení na 39. týden roku 2026
Září nemilosrdně finišuje - náš čeká jeho poslední týden a také příchod astronomického podzimu. Jak se nám v těchto dnech bude dařit podle hvězd? Blíženci, vám se ozvou staré potíže, možná si...