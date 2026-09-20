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Hvězdy Sanitky tehdy a dnes. Podívejte se, jak se změnili herci kultovního seriálu

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Hvězdy seriálu Sanitka V seriálu Sanitka z poloviny 80. let zazářil Jaromír Hanzlík v roli lékaře... Jaromír Hanzlík v hotelu Pawlik ve Františkových Lázních během natáčení seriálu... Kultovní seriál Sanitka a Pavel Zedníček jako oblíbený řidič doktora Jandery... Pavel Zedníček (květen 2026) Jiří Bartoška a František Němec v seriálu Sanitka (1984) Jiří Bartoška tradičně salutuje a ukončuje 58. ročník MFF Karlovy Vary (6.... Jaromír Hanzlík a Petr Kostka v seriálu Sanitka (1984) Petr Kostka na slavnostní premiéře filmu Pět švestek. (26. května 2026) Eva Hudečková a Jaromír Hanzlík v seriálu Sanitka (1984) Eva Hudečková Miroslav Zounar, Svatopluk Skopal, Jaromír Hanzlík a Miloslav Štibich v seriálu...
Seriál Sanitka vtrhl na televizní obrazovky v roce 1984 a ihned si získal diváky. Zavzpomínejte na tento kultovní seriál v naší galerii, kde vám představíme herce v době natáčení a roky poté, co na díle spolupracovali. Někteří už bohužel nejsou mezi námi, jiní herci naopak stále hrají.

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