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Ruben Rua je úspěšný portugalský topmodel, televizní moderátor, influencer a podnikatel. Patří mezi nejvýraznější tváře portugalské módní scény a šoubyznysu a to především díky dokonalé postavě připomínající bohy vytesané z mramoru. Podívejte se do naší galerie na jeho snímky, kterými okouzluje své fanynky na Instagramu.
Autor: koláž iDNES.cz
Ruben Rua odstartoval svou kariéru v roce 2005, kdy se zúčastnil prestižní soutěže Elite Model Look v Portugalsku.
Autor: Profimedia.cz
Předváděl na prestižních módních týdnech v Miláně a Paříži pro světové značky jako Dolce & Gabbana, Valentino, Bottega Veneta či Jean Paul Gaultier. V Portugalsku odchodil 22 po sobě jdoucích ročníků módních týdnů ModaLisboa a Portugal Fashion.
Autor: Profimedia.cz
Pózoval pro přední módní tituly včetně GQ, Men’s Health, Vanity Fair, Cosmopolitan a Elle.
Autor: Profimedia.cz
Postupně se z aktivního modela posunul do role bookera, scouta a hlavního kouče chůze (Catwalk Coach) pro světová finále Elite Model Look.
Autor: Profimedia.cz
V Portugalsku získal prestižní cenu Globo de Ouro (Zlatý glóbus) pro nejlepšího mužského modela a několikrát byl zvolen tamními médii za „Nejvíc sexy muže Portugalska“.
Autor: Profimedia.cz
V Portugalsku moderoval řadu pořadů pro stanice RTP a TVI (např. módní magazín What’s Up – Olhar a Moda, talk show Viva a Vida nebo Em Família). Moderoval také světové finále Elite Model Look v Číně pro miliony diváků.
Autor: Profimedia.cz
Objevil se jako celebrita v portugalské verzi taneční soutěže Dancing with the Stars (Dança com as Estrelas).
Autor: Profimedia.cz
Zahrál si v několika portugalských filmech a seriálech, jako je drama Leviano (2018), populární seriál pro mládež Morangos com Açúcar nebo projekt #CasaDoCais.
Autor: Profimedia.cz
V roce 2016 vydal autobiografickou knihu s názvem Podes Ser Tudo (Můžeš být vším), v níž mapuje svou cestu světem modelingu.
Autor: Profimedia.cz
Na Instagramu @ruben_rua ho sledují statisíce fanoušků a fanynek. Prezentuje zde vytříbený životní styl, módu, fitness, cestování a spolupracuje s předními světovými značkami jako influencer a ambasadorská tvář.
Autor: Profimedia.cz
V únoru 2025 Ruben Rua oficiálně ukončil své desetileté působení v portugalské televizi TVI. Jeho odchod přišel krátce poté, co s kolegy připravoval velkou modernizaci a stěhování úspěšného pořadu Em Família do nových studií v Queluz de Baixo.
Autor: Profimedia.cz
Sám Ruben popsal konec na TVI jako moment, který měl v sobě „stejně tak nespravedlnosti jako touhy po změně“. Podotkl, že se pro něj uzavřel jeden velký životní cyklus. Návrat na obrazovky nevylučuje, muselo by se však jednat o velmi specifický a inovativní formát, nikoliv o rigidní televizní škatulky.
Autor: Profimedia.cz
V médiích se otevřeně opřel do současného stavu portugalské televizní zábavy. Kritizuje stanice za „chronický strach z inovací“, sázku na jistotu kvůli sledovanosti a přesycenost trhu nekonečnými telenovelami. Televize by si podle něj měla vzít příklad z rádia, které se dokázalo modernizovat.
Autor: Profimedia.cz
Po odchodu z televize se plně vrátil ke svým kořenům a byznysu. Působí jako úspěšný podnikatel v Lisabonu a full-time digitální influencer. Stabilní příjem mu zajišťují dlouhodobé ambasadorské smlouvy se světovými technologickými a módními značkami (např. kampaň pro značku Huawei) a příjmy z modelingové agentury Elite Lisbon, kde působí jako booker a manažer.
Autor: Profimedia.cz
Rok 2025 označil za jeden z nejepičtějších a nejsvobodnějších ve svém životě. Procestoval celkem 21 zemí světa a plnil si své cestovatelské sny, včetně návštěvy kultovního amerického festivalu Burning Man.
Autor: Profimedia.cz
Ruben nedávno poprvé otevřeně promluvil o vážných rodinných problémech, které prožíval v naprostém soukromí mimo záře reflektorů. Jeho otci byla diagnostikována rakovina a jeho sestra bojovala s těžkým syndromem vyhoření. Podle jeho slov celá rodina situaci díky lékařům i vzájemné odvaze úspěšně překonala.
Autor: Profimedia.cz
Přestože v minulosti plnil stránky bulváru kvůli svému manželství s herečkou Sofií Ribeiro či spekulacím o romancích, dává si v posledních letech na své soukromí velký pozor. Při svých pracovních cestách do Prahy vzkázal fanynkám, že je šťastně zadaný.
Autor: Profimedia.cz
Ruben se netají tím, že jeho velkým životním snem zůstává znovu se oženit a mít děti. Čeká však na správný čas a osobu, se kterou tyto rodinné základy vybuduje.
Autor: Profimedia.cz
Jednou z nejdůležitějších osob v jeho kariéře je Cristina Ferreira, ředitelka zábavy a jedna z nejvlivnějších žen portugalského mediálního světa. Byla to právě ona, kdo ho před lety vytáhl do největších televizních projektů.
Autor: Profimedia.cz
Portugalský bulvár léta spekuloval o tom, zda mezi nimi není víc než jen práce. Ruben tyto spekulace definitivně uťal prohlášením, že Cristina pro něj byla, je a vždy bude především věrnou a blízkou přítelkyní a na názoru veřejnosti mu v tomto ohledu nezáleží.
Autor: Profimedia.cz
Ruben prožil celé své dětství a dospívání v severoportugalském Portu, kde bydlel s rodiči (Ana a José Rua) a svou sestrou Filipou. Z rodného města se odstěhoval až v 19 letech právě kvůli rozjíždějící se mezinárodní kariéře v modelingu.
Autor: Profimedia.cz
Titul v oboru komunikačních věd nezískal v Portu, ale na prestižní univerzitě Universidade Nova de Lisboa v Lisabonu, kam se kvůli profesi přesunul.
Autor: Profimedia.cz
Rubenova stopa v módním průmyslu nekončí jen předváděním cizích šatů. V minulosti úspěšně spolupracoval s vybranými portugalskými značkami jako designér a navrhl limitované kolekce oblečení a doplňků, které kombinovaly jeho osobní elegantní styl s moderní pouliční módou.
Autor: Profimedia.cz
Jako hlavní Catwalk Coach pro Elite Model Look působí nepřetržitě již od roku 2014. Za tu dobu mu rukama prošly stovky začínajících modelů a modelek z celého světa, kterým pomáhal s psychickou přípravou a správným držením těla na mole.
Autor: Profimedia.cz
Poté, co opustil televizní obrazovky, odjel Ruben s přáteli do mexického Tulumu, kde způsobil poprask na sociálních sítích. Otevřeně se totiž přihlásil k naturismu (nudismu) a sdílel odvážné, umělecky pojaté akty z liduprázdné pláže. Podle svých slov vnímá možnost odhodit oblečení v exotických destinacích jako absolutní projev svobody a splynutí s přírodou.
Autor: Profimedia.cz
Jelikož je Ruben mimo televizní obrazovky již více než rok a půl, fanoušci se často ptají, jak si udržuje svůj luxusní životní styl. V létě 2026 v rozhovoru pro TV Guia otevřeně přiznal: „Dnes už bych dokázal žít čistě jen ze sociálních sítí.“ Dodal však, že kvůli své hyperaktivní povaze záměrně diverzifikuje příjmy – kromě influencerství ho živí investice a modelingový management.
Autor: Profimedia.cz