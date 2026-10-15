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Senátní volby 2026
- 3 – Cheb
- 6 – Louny
- 9 – Plzeň-město
- 15 – Pelhřimov
- 18 – Příbram
- 21 – Praha 5
- 24 – Praha 9
- 27 – Praha 1
- 30 – Kladno
- 36 – Česká Lípa
- 42 – Kolín
- 45 – Hradec Králové
- 51 – Žďár nad Sázavou
- 54 – Znojmo
- 60 – Brno-město
- 63 – Přerov
- 66 – Litovel
- 69 – Frýdek-Místek
- 72 – Ostrava-město
- 75 – Karviná
- 78 – Zlín
- 81 – Uherské Hradiště
Výsledky komunálních voleb
Instagramové krásky, které slávu staví na obřím poprsí
Podívejte se do galerie na dvaatřicet krásek, které mají jedno společné. Všechny mají obří silikonová ňadra, kterými se rády chlubí a právě na nich postavily i svou kariéru a celkovou slávu....
KVÍZ: Znáte české hity? Zkuste, co vám v hlavě zůstalo kromě refrénů
Česká hudba nabízí desítky písní, které známe z rádií, filmů i večírků. Jejich původ nebo příběhy nás ale dokážou pořádně potrápit. Otestujte si v kvízu, jak dobře znáte interprety největších hitů. O...
Bikiny, volány, zvonáče. Módní přehlídky za socialismu inspirovaly i dráždily
Z dnešního pohledu by se mohlo zdát, že móda nezná hranic. Pojďme se však vrátit pár desetiletí zpět. V dobách budování socialismu šly parádní outfity na export, zatímco v československých obchodech...
Co jedí Chorvati, když turisté odjedou? Objevte chutě, které možná neznáte
Na pobřeží je to kuchyně středomořská, se silnými benátskými vlivy. Směrem do vnitrozemí se k ní přidávají chutě pikantních Uher i sladkost osmanského Turecka. A voní jako celý Balkán dohromady!...
Milenecké páry z televizních obrazovek, na které se jen tak nezapomene
Podívejte se do naší galerie na třicet seriálových mileneckých párů, na které diváci jen tak nezapomenou. Mnohdy jim láska nebyla přána, ale nakonec si k sobě našli cestu. Patří sem páry z desítky...
Sexy kráska Pamela Alexandra. Hvězdu sociálních sítí proslavily kypré tvary
Pamela Alexandra je švýcarská modelka a influencerka s miliony sledujícími na Instagramu, která se proslavila svými výraznými ženskými křivkami a velmi sexy obsahem. Zaměřuje se především na modeling...
Posledních 5 kg nejde dolů? Známe pravý důvod, proč tělo odmítá hubnout
Prvních deset kilogramů zmizelo bez větších problémů, ale zbývajících pět se nechce pohnout ani o gram. Mnoho lidí v tuto chvíli zpanikaří a začne obviňovat špatný metabolismus. Skutečnost je však...
Kdybych nešla do Zrádců, vyhořela bych, říká trojnásobná maminka Tornikoski
Dvaatřicetiletá Dominika Tornikoski má tři děti, žije ve Finsku, ale neodolala pokušení zkusit si reality show a na čas se kvůli Zrádcům přesunula i s rodinou zpět do Česka. Ačkoli v České republice...
Kalábrie vyléčila i syndrom zavrženého rodiče, vypráví spisovatelka Malá
Vyzařuje snad nekonečnou pozitivní energii a kam přijde, tam to rozkvete. V Itálii našla svou lásku i životní štěstí. Vše u ní vždy ale nebylo zalito kalábrijským sluncem. „Zažila jsem si tvrdý...
Zombie droga zabíjí nejen za oceánem. Hrozí fentanylový scénář i v Česku?
Americká fentanylová krize už možná podle statistik není na svém absolutním vrcholu. Po letech děsivého růstu počet úmrtí v roce 2024 výrazně klesl. Jenže radovat se je předčasné: syntetické opioidy...
Kroj, dirndl, vyšyvanka, kilt. Do módy se vrací folklor a poctivé řemeslo
Bohaté výšivky, výrazné vzory, krajky, korálky a střihy připomínající oděvy našich prababiček. To, co může působit jako záležitost omezená na folklorní slavnosti, si nachází cestu do našich šatníků....
„Žena vydrží jako kůň.“ Rádoby pochvaly jsou hlavně prokletím, varuje psycholožka
České rčení říká, že žena vydrží víc než kůň. Má to být asi pochvala, jenže ve skutečnosti zanechávají tyhle rádoby pravdy nepěkné následky na zdraví, vztazích i společnosti. Proč bychom měli přestat...
Podzimní týden Nákupů Ona Dnes pokračuje. Pořiďte si skvělé kousky se slevou
Zahalte se do nových podzimních trendů bez výčitek z utrácení. Ať už toužíte po stylovém kabátu, voňavé kosmetice nebo nových botách, slevový týden Nákupy Ona Dnes, který odstartoval v pondělí 12....
Klíče k dlouhověkosti? Odborníci hovoří o svalové hmotě, spánku i cukru
Co s našimi buňkami dělá několik nocí špatného spánku? Proč samotný zdravý životní styl někdy nestačí k odvrácení infarktu? A jakou roli mohou hrát svaly nebo kreatin a proč má smysl chodit k lékaři...
Svalovec s ostře řezanými rysy. Jak model Ruben Rua pobláznil Portugalsko
Ruben Rua je úspěšný portugalský topmodel, televizní moderátor, influencer a podnikatel. Patří mezi nejvýraznější tváře portugalské módní scény a šoubyznysu a to především díky dokonalé postavě...
Pronájem obchod a služby, 68 m2, Plzeň, ul. Masarykova
Masarykova, Plzeň - Doubravka
16 433 Kč/měsíc
Nahoru a dolů. Podzimní teploty jsou jako horská dráha. Chce to vrstvit
Nahoru a dolů. Přesně tak se nyní pohybuje rtuť teploměru. Zatímco rána jsou chladná už i mrazivá, přes den se na sluníčku i zapotíte. Oblečte si proto na sebe fungující tenké vrstvy, které můžete...
Slow sex mění pravidla hry. Orgasmus nemusí být hlavním cílem
Když začne sex připomínat naučenou choreografii, může z něj časem zmizet napětí i zvědavost. Ne vždy je ovšem potřeba zkoušet nové pomůcky nebo polohy. Možná stačí přestat tolik řešit, k čemu má...