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Svalovec s ostře řezanými rysy. Jak model Ruben Rua pobláznil Portugalsko

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Fotočlánek   8:38
Ruben je portugalská hvězda. Ruben Rua Ruben Rua Ruben Rua Ruben Rua Ruben Rua Ruben Rua Ruben Rua Ruben Rua Ruben Rua Ruben Rua Ruben Rua
Ruben Rua je úspěšný portugalský topmodel, televizní moderátor, influencer a podnikatel. Patří mezi nejvýraznější tváře portugalské módní scény a šoubyznysu a to především díky dokonalé postavě připomínající bohy vytesané z mramoru. Podívejte se do naší galerie na jeho snímky, kterými okouzluje své fanynky na Instagramu.

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