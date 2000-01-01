Byli mladí, krásní a obdivovaní. Princové z našich starších pohádek byli zkrátka fešáci. Podívejte se do naší galerie, jak to dříve hercům slušelo. Mnoho z nich už bohužel není mezi námi, ale v našich srdcích jsou díky svým rolím stále. Například jako Vladimír Dlouhý nebo Josef Zíma.
Autor: koláž iDNES.cz
Zcela jednoznačně patří mezi naše nejznámější prince herec Pavel Trávníček, který se blýskl v pohádce Tři oříšky pro Popelku po boku Libuše Šafránkové. „Tu roli už mi nikdo neodpáře,“ smál se v minulosti herec. Zároveň také uvedl, že je právě za tuto roli velmi rád. Ohlasy od fanoušků jsou i více než padesát let po natočení pohádky skvělé.
Autor: © Filmové studio Barrandov / DEFA
V pohádce Šíleně smutná princezna si prince zahrál i zpěvák Václav Neckář. Po boku zpěvačky Heleny Vondráčkové ukázal, že i on umí být neodolatelným a tak trochu střeleným princem.
Autor: Soundtrack Poděbrady
Herec Josef Zíma jako spravedlivý a dobrosrdečný princ Radovan v pohádce Princezna se zlatou hvězdou. Na snímku s princeznou Florindellou z Hyrkánie, kterou si zahrála Květa Fialová. „Kdyby mi dnes bylo sedmadvacet let, jako mi bylo tenkrát, ale měl bych dnešní rozum a dnešní povahu, pak bych to možná zahrál líp,“ uvedl před lety Zíma.
Autor: Pressdata
Herec Jan Hrušínský a herečka Marie Horáková v pohádce Jak se budí princezny. Hrušínský si zahrál statečného prince, který zachrání princeznu.
Autor: FTV Prima
Princem byl nakonec i Petr Štěpánek v pohádce Zlatovláska.
Autor: © Česká televize / Vladimír Souček
Herec Oldřich Vízner jako princ Vilibald v seriálu Arabela.
Autor: © Česká televize / Jitka Bylinská
V pohádce Princ a Večernice si prince Velena zahrál herec Juraj Ďurdiak.
Autor: © Česká televize
Herec Petr Svojtka jako princ v pohádce Malá mořská víla
Autor: Pressdata
Prince si zahrál i tanečník Vlastimil Harapes. A to v pohádce Panna a netvor.
Autor: © Filmové studio Barrandov
„Když máš srdce zjihlé...“ Herci Ivana Andrlová a Jan Čenský v nezapomenutelné pohádce Princové jsou na draka.
Autor: ČT
Herec Jiří Bartoška jako princ v pohádce Třetí princ.
Autor: FTV Prima
Herec Miroslav Vladyka ztvárnil prince v pohádce Co takhle svatba, princi?
Autor: © Česká televize / Olga Svobodová
Nemožného a otravného prince si zahrál v pohádce Jak se budí princezny herec a moderátor Jan Kraus.
Autor: © Filmové studio Barrandov
Ivan Palúch jako princ v pohádce Princ Bajaja
Autor: archiv
Prince si zahrál i Antonín Navrátil. Jednalo se o pohádku Sedmipírek.
Autor: © Česká televize / Olga Svobodová
Herec Petr Svoboda jako princ v Pohádce o ebenovém koni
Autor: © Česká televize / Bernard Goldwein
Herec Michal Dlouhý jako princ v pohádce Žabí princ
Autor: ČT
Jedním z princů byl v pohádce O Bajajovi i herec František Velecký.
Autor: O Bajajovi
Herec Jan Čenský jako princ v pohádce Koloběžka první.
Autor: Archiv České televize
Herec Jiří Lábus se jako princ Bachacha moc nevyznamenal, zahrál si v pohádce Princové jsou na draka.
Autor: Princové jsou na draka
Herec Lubomír Lipský jako princ Chrabrý v pohádce Byl jednou jeden král.
Autor: Byl jednou jeden král
Herec Miloš Kopecký jako otravný princ Chytrý v pohádce Byl jednou jeden král.
Autor: Byl jednou jeden král
I Miloš Nesvadba si zahrál prince. Bylo to v pohádce Pyšná princezna.
Autor: Archiv České televize
Herec Miroslav Horníček jako namyšlený princ Krásný v pohádce Byl jednou jeden král.
Autor: Byl jednou jeden král
Herec Vetchý oslnil jako princ například v pohádce Černobílá pohádka.
Autor: Archiv České televize
Herec Vladimír Dlouhý si jako mladík také zahrál prince. Ukázal se v pohádce O labuti.
Autor: Archiv České televize
Herec Václav Vydra se v mládí ukázal v pohádce S čerty nejsou žerty jako poněkud nemožný princ, který si rozhodně nezaslouží srdce spanilé princezny.
Autor: S čerty nejsou žerty archiv