náhledy
Investují, spoléhají se na původní vzdělání, myslí na zadní vrátka a herectví je pro ně sice na prvním místě ve většině případů, ale mohly by dělat něco jiného. Řeč je o Hollywoodských hvězdách, které měly herectví až jako druhou volbu. Podívejte se do naší galerie, o které osobnosti jde.
Autor: koláž iDNES.cz
V průběhu let si herec Will Smith vybudoval multimilionové obchodní impérium, které se vydalo za hranice herectví, a hlouběji se ponořil do produkce, technologií a rizikového kapitálu. Jedním z jeho hlavních obchodních počinů je Westbrook Inc., multimediální společnost, kterou spoluzaložil se svou manželkou, herečkou Jadou Pinkett Smithovou. Společnost se zaměřuje na tvorbu vysoce kvalitního obsahu pro film, televizi a několik dalších digitálních platforem. Prostřednictvím Westbrooku se Smith podílel na projektech jako Král Richard (který mu také vynesl Oscara), Bel-Air a dalších produkcích zaměřených na sociální média.
Autor: AP
Herec Ryan Reynolds vybudoval hvězdné investiční portfolio s transakcemi v různých odvětvích, jako je sport, telekomunikace a alkohol. Jeho filmy ho sice vystřelily do výšin jako jednu z nejziskovějších hvězd v oboru, ale jeho obchodní dovednosti mu také pomohly proměnit skromné investice v multimilionové obchody. Jeden z jeho nejdůležitějších obchodů se uskutečnil, když investoval do Wrexham AFC, velšského fotbalového klubu, který se potýká s problémy. Koupil ho spolu s hereckým kolegou Robem McElhenneym v roce 2020 a soustavně na něm pracoval, aby se dostal na dobré příčky.
Autor: AP
Kromě toho, že je herec Robert Downey Jr. jednou z nejziskovějších hvězd v oboru, má také působivé obchodní impérium zaměřené na udržitelnost, umělou inteligenci a produkci obsahu. Spolu se svou manželkou Susan Downeyovou spoluzaložili Team Downey. Což je produkční společnost věnující se tvorbě vysoce kvalitního obsahu. Tato společnost také úspěšně produkovala filmy a seriály jako Sherlock Holmes, Perry Mason nebo seriál Sweet Tooth.
Autor: Reuters
Kromě toho, že je herečka Gal Gadotová známá svou legendární rolí Wonder Woman, investovala spolu se svým manželem Jaronem Varsanem také do různých oblastí. Patří mezi ně zábavní sektor, potravinářství, inovace, vzdělávací technologie a izraelské startupy. V roce 2019 spolu s Varsanem spoluzaložila produkční společnost Pilot Wave, jejímž cílem je přinášet na plátna zajímavé příběhy.
Autor: AP
Kromě toho, že jako herec Leonardo DiCaprio přináší divákům jeden filmový superhit za druhým, je také významným hráčem, pokud jde o investice. Stal se oddaným investorem v oblasti klimatu a aktivistou v oblasti udržitelných podniků. Své jmění strategicky vložil do „zelených“ iniciativ a podporuje společnosti, které upřednostňují environmentální udržitelnost.
Autor: Reuters
Snoop Dog svým rapem vzal útokem celý hudební průmysl. Kromě toho si ale také vybudoval působivé investiční portfolio v oblastech, jako jsou technologie, konopí, alkohol a finance. To mu pomohlo generovat obrovské bohatství prostřednictvím mixu startupů a zavedených značek. Raper v roce 2015 spoluzaložil Casa Verde Capital. Což je jedna z prvních investičních firem zaměřených na podnikání související s konopím.
Autor: Aleš Michl
Herečka Jessica Alba je úspěšná podnikatelka a filantropka. V roce 2011 spoluzaložila značku The Honest Company, která se zaměřuje na prodej netoxických, ekologických potřeb pro miminka, kosmetiky a produktů do domácnosti. V této firmě dlouhodobě působila jako kreativní ředitelka a dodnes v ní zasedá v představenstvu.
Autor: AP
Na zadní vrátka myslí zpěvačka Rihanna, která investuje, a navíc si založila vlastní značku spodního prádla. Jednotlivé kousky sama navrhuje. Chce, aby se v něm ženy cítily krásné, výjimečné, ale hlavně jako v bavlnce.
Autor: Profimedia.cz
Americká herečka Gwyneth Paltrowová je primárně podnikatelkou v oblasti wellness a životního stylu. Je zakladatelkou a generální ředitelkou úspěšné lifestylové značky Goop, pod níž prodává vlastní kosmetiku, doplňky stravy a oblečení. Také pořádá akce a publikuje zdravotní obsah. Je také zpěvačkou, autorkou kuchařek a producentkou.
Autor: Profimedia.cz
Herec George Clooney se kromě herectví věnuje zejména filmové režii, produkci a psaní scénářů prostřednictvím své vlastní společnosti Smokehouse Pictures. Dále je globální tváří značky kávy Nespresso a úspěšným podnikatelem.
Autor: AP
Herečka Mayim Bialiková je nesmírně chytrá. Kdyby se nevěnovala herectví, pravděpodobně by dělala pokusy v laboratoři. Získala doktorát z neurověd na UCLA.
Autor: AP
Než herec a komik Ken Jeong hrál ve filmu Pařba v Las Vegas, vykonával lékařskou praxi jako licencovaný lékař v Kalifornii, kde absolvoval rezidenturu z interního lékařství v Ochsner Medical Center.
Autor: AP
Režisér James Cameron je kromě mnohého navíc ještě hlubokomořský badatel. V roce 2012 se stal druhým člověkem v historii (a prvním od roku 1960), který se ponořil do nejhlubšího známého místa na světě – Challenger Deep, které je 10 787 metrů pod hladinou Tichého oceánu v Mariánském příkopu. Jeho expedice byla důležitá, protože vedla k dalšímu vědeckému výzkumu v hlubinách.
Autor: AP
Hudebník Brian May by se mohl ze dne na den okamžitě vykašlat na hudbu a vrhnout se do zcela jiného světa na plno. V roce 1974 pozastavil své doktorské studium kvůli kapele Queen. O třiatřicet let později se znovu zaregistroval a do roka dokončil studium. V roce 2007 byl jmenován kancléřem na Liverpool John Moores University. V roce 2019 mu byla navíc udělena medaile Lawrence J. Burpeeho od Královské kanadské geografické společnosti za mimořádný přínos k rozvoji geografie. Také v roce 2019 obdržel cenu Athelstana Spilhause za posílení zapojení veřejnosti do věd o Zemi a vesmíru tím, že věnoval části své kariéry zprostředkování vzrušení, významu a krásy vědy o Zemi a vesmíru široké veřejnosti.
Autor: Profimedia.cz
Hudebnice Erykah Badu je dulou. „Certifikaci jsem získala v roce 2001 od ICTC, kde jsem se naučila učebnicové, technické věci, které bych dříve neznala. Máte instinkt, ale naučíte se mluvit jazykem jako porodní asistentka. Protože to jsme před koncem 20. století neměli. Neměli jsme povolení být porodními asistentkami,“ uvedla.
Autor: AP
I herec Kal Penn zkouší různá pracovní odvětví. „Před pár měsíci jsem byl nesmírně poctěn, že jsem dostal příležitost pracovat v Bílém domě. Během kampaně jsem se seznámil s prezidentem a některými zaměstnanci a projevil jsem zájem o práci tam,“ uvedl pro US Weekly. Zároveň ale podotkl, že tato profese moc nevynáší, ale bere ji jako poslání.
Autor: Reuters
Herečka Jamie Lee Curtisová je opravdu vynalézavá a sama uvedla, že by ráda někdy pracovala v opravdovém výzkumu. V roce 1988 si totiž nechala patentovat svůj vynález týkající se plenek. Tehdy jako dvojnásobná máma chtěla trochu ulehčit všem ženám s miminky a vymyslela plenku s kapsou, do které se vkládala savá vložka. V roce 2017 pak získala další patent, který měl souvislost s plenami. Dětské plínky jí zkrátka nedají spát.
Autor: AP
Zpěvák a skladatel Neil Young je také vynálezce, jehož jméno je uvedeno na sedmi patentech týkajících se modelových vlaků. Vyvinul bezdrátové ovládání, které se později stalo systémem TrainMaster Command Control, aby zpřístupnil modelové vlaky svému synovi Benovi, který trpí mozkovou obrnou.
Autor: AP
Herec Jeremy Renner je úspěšný developer nemovitostí, který prodal desítky domů v jižní Kalifornii.
Autor: AP
Herec seriálu Chris Colfer je autorem bestsellerů New York Times. Jeho nejznámějším dílem je dětský seriál Země příběhů. Jeho první román s názvem Kouzlo přání byl vydán v roce 2012.
Autor: Reuters
Herec John Travolta je pilot s osmi licencemi na řízení tryskových letadel. Získal cenu Amerického institutu leteckých inženýrů (AIAA) za vynikající výsledky v letectví a celosvětovou propagaci leteckého průmyslu. Svou první pilotní licenci získal ve dvaadvaceti letech a od té doby létá po celém světě.
Autor: Reuters
Herečka Leelee Sobieski, nominovaná na ceny Emmy a Zlatý glóbus, se v roce 2012 stáhla z centra pozornosti veřejnosti. Pod jménem Leelee Kimmelová (její jméno po svatbě) se v roce 2018 stala umělkyní. Svou debutovou show přilákala významné sběratele umění. Je malířka a sochařka a pracuje také s virtuální realitou s Google Tilt Brush.
Autor: AP
„Jsem vyškolená pro telemarketingový prodej. Potíž je v tom, že je mi líto lidí, kterým bych měla prodat něco, co za nic nestojí. Takže když jsem to dělala, nebyla jsem v tom moc dobrá. Teď jako herečka se spoustou zkušeností už bych to asi zvládla zahrát,“ uvedla herečka Jennifer Annistonová pro In Style s tím, že kdyby jí krachlo herectví, má zadní vrátka. Kromě toho ale vyvinula s odborníky krémy vhodné pro citlivou pleť.
Autor: AP
Zpěvačka a herečka Jennifer Lopezová je mimo jiné také tanečnicí. Pohyb jí byl blízký už v dětství a původně si přála být profesionální tanečnicí.
Autor: Profimedia.cz
Herec Tom Cruise je knězem. A uvedl, že by neměl problém se k tomuto povolání vrátit. „Nemusím řešit finance. Jsem zajištěný. A pokud bych měl pomáhat lidem, udělal bych to,“ sdělil pro People.
Autor: AP
Herečka Nicole Kidmanová prošla několika masérskými kurzy. Může provádět i sportovní masáže a pomáhá přátelům, kteří hrají tenis. Do tak křehké herečky by málokdo řekl, jak velkou sílu v rukách má.
Autor: Reuters
Herečka Melissa McCarthy je certifikovanou baristkou. Káva je její vášní a potrpí si na opravdu kvalitní kávu. „Je těžké pro mě dělat jen tak obyčejnou kávu. Já poznám, jak na tom je. Raději si ji nedávám na místech, kde vím, že nestojí za nic,“ sdělila herečka.
Autor: AP
Herečka Kerry Washingtonová je profesorkou. Mohla by se vykašlat na herectví a vrátit se do školy, kde by učila děti anglický jazyk a světové dějiny.
Autor: Reuters
Ashton Kutcher je jedním z nejvyhledávanějších herců a je známý svou všestranností. Kromě herectví se ale pustil i do světa investování a podpořil některé z nejúspěšnějších technologických startupů. Jeho portfolio zahrnuje odvětví, jako je umělá inteligence nebo spotřební technologie. Kutcher zahájil svou cestu do světa rizikového kapitálu v roce 2010, kdy spolu s Guyem Osearym a Ronem Burklem spoluzaložil společnost A-Grade Investments. Hlavním zaměřením firmy byla identifikace slibných technologických startupů a podpora značek v rané fázi, které se později transformovaly v průmyslové giganty.
Autor: Reuters