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KVÍZ: Od pravopisu po planety. Jak obstojíte ve 100 otázkách ze základní školy?
Jak dobře si pamatujete učivo ze základky? Připravili jsme pro vás na konec školního roku velký kvíz z češtiny, matematiky, dějepisu, zeměpisu i přírodních věd. Odpovězte na 100 otázek a zjistěte,...
Čím méně látky, tím lépe. Slavné krásky ukázaly v bikinách téměř vše
Evropu sužují horka, která nemají obdoby. Nejlépe je u vody a v bikinách, které jsou co nejúspornější. A přesně takové často volí i známé krásky. Podívejte se do naší galerie na slavné ženy, které se...
Sestry Naderovy pobláznily internet. V odvážných modelech ukazují téměř vše
Sestry Naderovy – Brooks, Mary Holland, Grace Ann a Sarah Jane, jsou čtveřice mladých modelek a hvězd reality show z Louisiany. V New Yorku budují kariéru v módním průmyslu a staly se populární díky...
Sexuální scény ve filmech: Slavní herci prozradili, proč je nesnášeli
Ve filmu a v seriálech to vypadá, že si sexuální scény herci a herečky nesmírně užívají. Skutečnost je ale taková, že si to snad nikdy nikdo ze slavných hvězd neužil. Naopak to považují za vcelku...
Modré oči jako okno do duše. Tyto hvězdy se jimi mohou pochlubit
Máte modré oči? Pak patříte společně se známými hvězdami z naší galerie mezi zhruba 10% populace, které se jimi mohou pochlubit. Podívejte se, jestli nemáte podobnou blankytně modrou barvu očí jako...
Jak zhubnout boky. Cviky, jídelníček i životní styl proti madlům lásky
Boky, často označované jako madla lásky, anglicky love handles nebo hanlivě „pneumatiky“, patří k nejodolnějším tukovým zásobám na těle. Mnoho lidí zkouší šikmé břišní svaly posilovat pomocí...
Zapomenuté dítě v autě? Nové SUV od Chery hlídá kabinu pomocí ultrazvuku
Doba, kdy se na vozy z východní Asie pohlíželo jako na „druhou volbu“, je definitivně pryč. Dnešní řidiči jsou nároční: chtějí bezpečí, digitální komfort, úsporný pohon a design, který nepůsobí jako...
Jídelníčkem ke krásnému dekoltu. Známe tipy, díky kterým to bude fungovat
Jídlo je radost i lék. Využijte ho na zpevnění svých předností. Stačí něco vynechat a něčeho si dopřát více. Když ve svých návycích vydržíte, změny budou vidět.
Krém, sprej, gel? Máme pár tipů, jak vybrat přípravek na opalování
Opalovací péče nemusí být jen hutný krém, který přes veškerou snahu zanechává na pokožce bílé stopy. Zvolit lze i lehké přípravky, a to v různé podobě.
Tyl, peří, asymetrie i všechno mezi tím. Léto patří výstředním sukním
Asymetrické střihy, průsvitné vrstvy, výrazné vzory i sukně připomínající umělecká díla. Aktuální letní sezona přeje odvážným nápadům a právě sukně různých délek i stylů se stávají nejvýraznějším...
Psal jí jako tajný ctitel. Pak zjistila, že o ní ví úplně všechno
Po hádce s partnerem si začala dopisovat s mužem, který jí rozuměl a zahrnoval ji pozorností. Pak ale zjistila, že o jejím životě ví mnohem víc, než by měl.
Játra ničí i kila navíc. Tichou nemoc má každý třetí dospělý a často o ní neví
Únava, pár kilogramů navíc nebo zvýšený cholesterol. Zdánlivě běžné potíže mohou být signálem, že vaše játra nejsou v pořádku. Ztukovatění jater dnes patří mezi nejčastější onemocnění tohoto orgánu,...
Děti nejsou méně odolné. Jen vyrůstají ve světě, který jsme neznali, říká psycholog Mertin
Dnešní děti nejsou méně psychicky odolné než jejich rodiče a prarodiče. Jen vyrůstají ve světě, kde válku sledují v přímém přenosu, pochvalu někdy hledají u ChatGPT a dospělí často nemají čas si s...
Nostalgie s vůní táboráku. Zavzpomínejte na letní tábory v Československu
Ať už na vodě, nebo na louce u lesa, letní tábory byly v dobách Československa pro kluky a holky synonymem prázdnin. Zatímco jejich rodiče a prarodiče budovali socialismus, oni si užívali...
Nový orgasmus i ženská ejakulace. Škála prožitků roste kolem čtyřiceti, líčí sexkoučka
Ženská sexualita má prý jasně dané datum spotřeby. Z dračice se stane utahaná máma předstírající migrénu a po menopauze je se vší legrací konec. Nabízí se otázka, zda jde jen o stereotyp, nebo o...
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Jesenická, Šumperk
4 475 000 Kč
Nespoléhají se jen na herectví, tyto hvězdy pronikly i do jiných oborů
Investují, spoléhají se na původní vzdělání, myslí na zadní vrátka a herectví je pro ně sice na prvním místě ve většině případů, ale mohly by dělat něco jiného. Řeč je o Hollywoodských hvězdách,...
Projděte se potokem ke zdraví. Poradíme, jak se pustit do vodoléčby správně
Málokdo tuší, co všechno dokáže obyčejná voda. Posiluje imunitu, podporuje zdravý spánek, zklidňuje nervy, tiší migrény, omlazuje, navrací duševní pohodu... A to všechno za hubičku. Využijte toho.