Někdy se hvězdy samy od sebe rozhodnou nemít děti, jindy jim nepřeje vlastní zdraví. Podívejte se do naší galerie, které hollywoodské osobnosti nerozšiřují dál své geny a potomky nemají. Patří sem hvězdy jako Keanu Reeves, Jennifer Anistonová, Anna Kendricková, Helen Mirrenová, Ricky Gervais a další.
Moderátorka Oprah Winfrey vlastní děti nemá. Ve čtrnácti letech sice porodila syna, ale ten krátce po narození zemřel. Oprah se rozhodla nemít děti, protože chtěla upřednostnit kariéru a věřila, že by nebyla dobrou matkou, neboť by její potomci strádali. „Věřím, že to každý ví. Já jsem se nenechala donutit okolím a nepodlehla jsem tlaku, že bych potomky mít měla. To je velmi důležité. Protože když žena podlehne a cítí, že by nebyla dobou matkou, většinou se to pak opravdu stane,“ uvedla pro People.
Zpěvačka Dolly Partonová také vlastní děti nemá. S manželem Carlem Deanem se rozhodli je nemít. Dolly často zmiňovala, že její kariéra a životní styl by s výchovou nebyly slučitelné. Je ale velmi blízká své rodině a pomohla vychovat několik mladších sourozenců. A širokou rodinu také finančně podporuje.
Herec Keanu Reeves měl mít dceru. Bohužel o ni ale přišel. Jeho dcera Ava se narodila mrtvá. Velmi to tehdy poznamenalo jeho vztah s partnerkou a vše vyvrcholilo tragédií, kdy jeho partnerka přišla o život při autonehodě. Dnes žije herec ve spokojeném vztahu s umělkyní Alexandrou Grantovou, děti nemají, neplánují je a jsou takto spokojení.
Herečka Betty White vlastní děti nikdy neměla. Měla pocit, že by nebyla dobrou matkou. Celý život zasvětila své kariéře. Později se však stala nevlastní matkou tří dětí, které měl z předchozího vztahu její manžel Allen Ludden.
Herečka Lily Tomlinová v minulosti uvedla, že se už v mládí rozhodla pro budování kariéry namísto rození dětí. Nikdy jí prý netikaly biologické hodiny a nad potomky tedy neuvažovala. Od roku 1971 žije s jednou partnerkou a jsou spokojené i bez dětí.
Herečka Winona Ryderová uvedla, že má příliš starostí sama se sebou a nikdy si nedovedla představit, že by vychovávala děti. Mívá úzkosti a nechtěla předávat špatné geny. „Musíte si uvědomit, co je v životě důležité. Na co stačíte a co byste nezvládli,“ podotkla.
Herečka a moderátorka Chelsea Handlerová děti nemá. Dvakrát ale byla v šestnácti letech na potratu. Žila nezřízeným životem na truc rodičů. „Opravdu jsem je z duše nenáviděla a chtěla jsem jim dělat co nejvíc naschválů. Díky potratům jsem si tehdy uvědomila, že děti opravdu nechci. A své rozhodnutí jsem nikdy nezměnila,“ uvedla pro Hollywood Reporter.
Herec Seth Rogen opakovaně uváděl, že je jeho úspěch založen právě na tom, že nemá děti. Nikdy je ani mít nechtěl a se svou ženou se hned na začátku shodli na tom, že založení rodiny není nic pro ně. „Byl na nás vyvíjen velký tlak ze strany blízkých, ale nepodlehli jsme. Nenechali jsme se přemluvit k něčemu, co by nebylo z naší hlavy,“ podotkl.
Herec Leonardo DiCaprio si jednoduše užívá života, točí filmy, snaží se zachránit svět, má spoustu velmi mladých krásných přítelkyň a potomky na pořadu dne zkrátka nemá.
Herec Mickey Rourke uvedl, že měl vždy problém sám se sebou, natož aby se měl ještě o někoho starat. Místo potomků zvolil cestu kariéry a hýčká si jen svého psa.
Herec Christopher Walken uvedl, že je rád za rozhodnutí nemít děti. „Bylo to dobré rozhodnutí. Viděl jsem u ostatních kolegů, jak zápasí s finanční nejistotou a mají mnohdy problémy rodinu uživit. Do toho jsem se nechtěl pouštět já ani manželka,“ sdělil pro Poeple.
Herec a wrestler John Cena mnohokrát uvedl, že byl natolik zaneprázdněný prací, že by na potomky neměl čas. Nechtěl si zpětně vyčítat, že měl děti, se kterými nebyl.
Herečka Jennifer Anistonová po potomcích toužila. Dokonce zmínila i umělé oplodnění. Nikdy se jí ale nepodařilo děti mít. A adoptovat si je nechtěla. Dnes už je naprosto smířená s faktem, že není biologickou matkou. Miluje ale děti svých kamarádek, tráví s nimi čas, pomáhá jim a také má své psy.
„Nemít děti bylo mé svobodné rozhodnutí, kterého jsem nikdy nelitovala,“ uvedla herečka Kim Cattrallová.
Herečka Helen Mirrenová v minulosti podotkla, že cítila celoživotní potřebu být svobodná a nemít tak obrovský závazek jako je starost o dítě a jeho výchova. Nikdy tak na svět potomky nepřivedla.
Zpěvačce Kylie Minogue štěstí nepřálo. Kvůli rakovině si sice nechala zamrazit vlastní vajíčka, ale nikdy se jí počít nepodařilo. Dnes už se na vše kouká s nadhledem a podotýká, že je šťastná i jako bezdětná.
Herečka Renée Zellwegerová v minulosti uvedla, že mít děti nikdy nebylo její hlavní ambicí a raději se soustředila na kariéru. V plození dětí smysl neviděla.
Herec Christopher Lloyd byl sice pětkrát ženatý, ale ani z jednoho manželství žádný potomek nevzešel. Nikdy prý ani neměl potřebu svůj rod nějak rozšiřovat.
Herec James Woods tvrdí, že žádné biologické potomky nemá. Objevily se ale zvěsti o jeho mimomanželských potomcích. Nic takového ovšem nikdy nebylo soudně potvrzeno.
Herečka a komička Miranda Hartová v roce 2024 ve svých pamětech uvedla, že se sama od sebe rozhodla nemít děti a považuje to za jedno z nejlepších životních rozhodnutí.
Zpěvačka Enya děti nemá. Celý svůj život žije velmi soukromě, nikdy se nevdala a dlouhodobě bydlí sama na svém hradě v Irsku. V minulosti uvedla, že po rodině zatím netouží.
Herec Matt Dillon děti nemá. Během svého života se nikdy neoženil a soustředil se především na svou hereckou kariéru a osobní zájmy, jako je sbírání hudebních vinylů.
Ani Steve Guttenberg nemá děti a nikdy po nich netoužil.
Komik a moderátor Bill Maher děti nemá. Veřejně se vyjádřil, že za své „děti“ považuje svou dlouholetou televizní show. Maher je známý svým kritickým postojem k moderním trendům v rodičovství, které podle něj vytvářejí u dětí úzkost. Nikdy ani nebyl ženatý.
Herečka Stockard Channingová byla čtyřikrát vdaná, ale ani z jednoho manželství nevzešel jediný potomek.
Herec Bronson Pinchot si vždy velmi střežil své soukromí. Veřejně ale uvedl, že potomky nemá a neplánuje je ani v budoucnu.
Herečka Anna Kendricková se rozhodla děti nemít. Veřejně se vyjadřovala k tématu přílišného tlaku na ženy pořídit si děti. „Myslím, že je to svobodné rozhodnutí a nikdo nemá právo na ženu v tomto směru nijak tlačit,“ uvedla.
Herečka Marisa Tomei vlastní děti nemá. Veřejně se vyjádřila, že není fanynkou instituce manželství a nepovažuje za nutné mít děti k tomu, aby byla považována za celistvou osobnost. Svůj životní styl a kariéru upřednostnila před mateřstvím. Je však kmotrou Zoë Kravitzové.
Herečka Tracee Ellis Rossová uvedla, že vlastní děti nemá a má bez nich dokonalý a plnohodnotný život.
Herečka Ava DuVernay děti nemá a uvedla, že to bylo její osobní rozhodnutí, kterého nelituje.
Herečka Allison Janney nikdy netoužila po svatbě ani dětech. Měla pocit, že děti nejsou to, co by ji mělo nějakým způsobem činit šťastnou. Má ale několik psů.
Herečka Megan Mullally uvedla, že s manželem nikdy nepocítili spalující neutišitelnou touhu po potomcích. Děti tedy nemá.
Herečka Jennifer Westfeldtová po dětech nikdy netoužila, takže si je ani nepořizovala.
Herečka Ashley Juddová nikdy neměla vlastní děti, ale rozhodla se pomáhat dětem, které už na světě jsou a nikdo o ně nemá zájem. Finančně podporuje děti v dětských domovech už dlouhá léta.
Spisovatelka Elizabeth Gilbertová se rozhodla zaměřit na svou kariéru a nemít děti bylo jejím vědomým rozhodnutím, za kterým si stojí a měnit ho nehodlá.
Herečka Mary Elizabeth Ellisová se rozhodla pro život bez dětí, protože nechtěla, aby její děti vychovávala chůva. „Já bych pracovala a dělala to, bez čeho nemohu žít. A děti by byly s chůvou? To nedává smysl. Miluji svou práci,“ podotkla.
Autorka Candace Bushnellová se sama rozhodla děti nemít, protože v plození podomků neviděla smysl života.
„Mám příliš mnoho závazků, koníčků a práce. Být rodič znamená být přítomen a to já bych nemohl být,“ uvedl herec Jared Leto . Děti tedy nemá.
Komik Ricky Gervais děti nemá. S dlouholetou partnerkou Jane Fallonovou se rozhodli děti nemít, protože se chtěli věnovat kariéře a životu bez rodičovských povinností. Gervais tento svůj postoj často zmiňuje i ve svých stand-up vystoupeních.
