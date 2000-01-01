náhledy
Pamatujete si herečky ještě jako princezny? Dnes už jsou mnohé babičkami, některé už bohužel ani nejsou mezi námi. Jejich role princezen však zůstávají nezapomenutelné a chytnou za srdce i dnešní generaci. Podívejte se do naší galerie, jak mladé herečky v pohádkách vypadaly.
Autor: koláž iDNES.cz
Dnes už se možná nenajde jediný dospělý člověk, který by herečku Libuši Šafránkovou neviděl v legendární roli Popelky, ze které se nakonec stala princezna. I ona sama na roli a samotné natáčení ráda vzpomínala. „Když jsem měla jít na schůzku s panem Vorlíčkem, měl hodinové zpoždění. I to jsem mu ale odpustila, protože jsem byla z role nadšená,“ uvedla před lety. Popelku přitom měla původně hrát Jana Preissová. Ta ale v té době byla v očekávání a roli musela odmítnout.
Autor: © Filmové studio Barrandov / DEFA
Herečka Eva Hrušková jako Popelka v televizní inscenaci z roku 1969. I dnes je tato pohádka mezi dětmi žádaná, ačkoli nemá žádné přidané efekty a není barevná. „Dostává se mi stále zpětné vazby i po tolika letech. Je to moc milé,“ uvedla herečka před několika lety pro Sedmičku.
Autor: Česká televize
Herečka Alena Vránová se v roli princezny Krasomily ukázala v době, kdy jí bylo devatenáct let a svou krásou mnohým učarovala.
Autor: Archiv ČT
Neskutečně krásnou princeznou byla i herečka Milena Dvorská. Ta si zahrála postavu princezny Marušky v pohádce Byl jednou jeden král.
Autor: archiv
Herečka Marie Kyselková vystřídala mnoho profesí. Zkusila povolání zdravotní sestry, modelky, herečky, matky v domácnosti i vrátné. Nejvíc ji však nakonec proslavila role princezny Lady v pohádce Princezna se zlatou hvězdou z roku 1959.
Autor: archiv ČT
Herečka Ivana Andrlová byla v mládí pro pohádky jako stvořená. Na snímku je jako princezna v pohádce Princové jsou na draka z roku 1980.
Autor: © Česká televize
Herečka Julie Jurištová se jako princezna blýskla po boku Juraje Herze v pohádce Deváté srdce.
Autor: Filmové studio Barrandov / Karel Ješátko
I herečka Michaela Kuklová ztvárnila legendární princeznu. V pohádce O princezně Jasněnce a létajícím ševci z roku 1987 si zahrála právě princeznu Jasněnku.
Autor: Filmové studio Barrandov
Herečka Stella Májová pro změnu zářila jako princezna Zpěvanka v pohádce Byl jednou jeden král.
Herečka Irena Kačírková (na snímku vlevo) hrála také princeznu Drahomíru v pohádce Byl jednou jeden král.
Autor: archiv ČT
Herečka Monika Stará (na fotografii vlevo) ztvárnila princeznu Adélku v pohádce S čerty nejsou žerty.
Autor: Filmové studio Barrandov
A její sestru princeznu Angelínu si zahrála ve stejné pohádce herečka Dana Bartůňková.
Autor: © Filmové studio Barrandov
Nezapomenutelnou princeznou byla i smyslná herečka Jorga Kotrbová. Zahrála si Zlatovlásku ve stejnojmenné pohádce.
Autor: © Česká televize / Vladimír Souček
Šíleně smutnou princeznu si zahrála zpěvačka Helena Vondráčková.
Autor: FTV Prima
Půvabnou princeznou v pohádce Nesmrtelná teta z roku 1993 byla herečka Barbora Bobulová.
Autor: © Česká televize
„Princeznou“ v pohádce Princezna ze mlejna byla i herečka Andrea Černá.
Autor: Pressdata
Mladinká herečka Veronika Freimanová v pohádce Čertův švagr jako Princezna Julinka.
Autor: archiv
Herečka Hana Maciuchová ztvárnila roli princezny v pohádce O zakleté princezně.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Marcela Rojíčková jako princezna v pohádce Neklejte, princi.
Autor: koláž iDNES.cz
Herečka Markéta Hrubešová jako princezna v pohádce Jestřábí moudrost.
Autor: archiv České televize
Herečka Monika Kvasničková jako princezna v pohádce Honza a tři zakleté princezny.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Sabina Laurinová v pohádce Modrý pták.
Autor: archiv České televize
Mladinká herečka Zlata Adamovská v pohádce Princ a večernice.
Autor: CSFD, Archiv