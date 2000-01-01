náhledy
Nevěra zabolí hlavně ty, kteří byli podváděni. Ale pak zabolí také ty, co podváděli. Obzvlášť, když jsou to veřejně známé osobnosti, na které nevěra praskla. Podívejte se do naší galerie, o kom se už dnes ví, že hledal útěchu na loži jiného člověka. Patří sem i ty největší hollywoodské hvězdy.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Herečka Kristen Stewartová si sypala popel na hlavu, když na ni praskla nevěra. Podvedla miláčka všech dívek herce Roberta Pattinsona. A hned se ve světě vyrojili lidé, co ji začali nenávidět. Ačkoli je to už mnoho let nazpět, stále to fanoušci Pattinsona herečce nemohou zapomenout. Stewartová navíc později odhalila, že ve skutečnosti miluje ženy. Podvádění se zkrátka nezapomíná.
Autor: Profimedia.cz
Další celebrita, kterou paparazzi přistihli při nevěře? Herec Dominic West, tehdy ženatý s Catherine FitzGeraldovou, byl v Římě vyfotografován s herečkou Lily Jamesovou. Fotografie, na kterých West neměl snubní prsten, byly zveřejněny v deníku Daily Mail. West a FitzGeraldová spolu i přes tuto aféru zůstali. Dokonce tehdy vyšli z domu k čekajícím paparazzi a podali jim vzkaz s textem: „Naše manželství je silné a stále jsme spolu. Děkujeme.“ Také pózovali a líbali se. Opravdu bizarní.
Autor: AP
Herec Jude Law v minulosti přiznal intimní poměr s chůvou vlastních dětí. Tehdy podváděl krásnou modelku a návrhářku Siennu Millerovou.
Autor: AP
Nevěra praskla před lety i na herce Ralpha Fiennese. Jeho románek s mladinkou modelkou odhalila jeho vlastní partnerka Francesca Annisová a neváhala o tom kontaktovat novináře. Pár se nakonec rozešel, ale tento přešlap mu ještě fanoušci stále nezapomněli.
Autor: Reuters
Podnikatelka Khloé Kardashianová a Tristan Thompson spolu začali chodit v roce 2016 a v roce 2017 Khloé otěhotněla. Těsně před narozením jejich dcery se objevily fotografie, na kterých Tristan líbá jinou ženu. Ve stejný den následovalo zveřejnění videa a záběrů, na kterých Thompson líbá dvě různé ženy. Navzdory velkému skandálu spolu zůstali a Khloé o pár týdnů později v témže měsíci porodila dceru True.
Autor: ČTK
Herec Kevin Hart byl také přistižen při podvádění své těhotné manželky a to rovnou na videu, které uniklo na veřejnost. Jeho žena Eniko Hartová dostala na Instagramu zprávu, ve které byli Kevin a nějaká žena společně během intimních chvilek. „Zjistila jsem to přes zprávu. Nevím, kdo to byl. Poslali mi upravené video Kevina a další ženy,“ zavzpomínala. Mezitím se na internetu šířily zvěsti a Kevin ve videu s omluvou na Instagramu přiznal, že obvinění byla pravdivá a uznává chybu.
Autor: Netflix
Další celebritou odhalenou prostřednictvím videa byl hráč NBA Nick Young, který byl tehdy zasnoubený s Iggy Azaleou. Na veřejnosti se objevily záběry, na kterých se k nevěře přiznal. Po skandálu spolu s Azaleou zůstali, ale o několik měsíců později zpěvačka uvedla, že se jí nepodařilo znovu si k němu vybudovat důvěru. Také tvrdila, že zjistila, že když byla pryč, přivedl k nim domů jiné ženy a zachytila je bezpečnostní kamera. Takže Younga poslala k vodě.
Autor: Isaiah J. Downing-USA TODAY Sports, Reuters
V září 2022 modelka Sumner Strohová zveřejnila na Instagramu tvrzení, že měla roční poměr se zpěvákem skupiny Maroon 5 Adamem Levinem. Levine poměr popřel, ale přiznal, že překročil hranice. K modelce měl prý příliš blízko. Na sex nedošlo, ale rozhodně se nechoval jako svatoušek. V té době totiž samozřejmě měl stálou partnerku.
Autor: AP
V roce 1995 byl herec Hugh Grant na vrcholu slávy, měl čerstvě po natáčení filmu Čtyři svatby a jeden pohřeb a randil s krásnou herečkou s Elizabeth Hurleyovou. V té době ovšem byl zatčen za placení za orální sex na Sunset Strip. A nakonec to přiznal. „Včera večer jsem udělal něco naprosto šíleného, Zranil jsem lidi, které miluji a ztrapnil lidi, se kterými pracuji. Obojí mě mrzí víc, než kdy dokážu vyjádřit,“ sdělil tehdy. Grantovi bylo nařízeno zaplatit pokutu 1000 dolarů a navštěvovat kurz o AIDS. Grant s Hurleyovou zůstal kupodivu ještě několik let, než se v roce 2000 rozešli.
Autor: Reuters
Hvězda seriálu Real Housewives of Beverly Hills se v roce 2009 rozešla se svým manželem Eddiem Cibrianem (na fotografii), se kterým byla devět let. Stalo se tak poté, co měl na natáčení filmu Northern Lights od Lifetime poměr se zpěvačkou Leann Rimesovou. Nevěra se zkrátka jen velmi těžko odpouští a zapomíná. Je to zrada.
Autor: AP
Golfista Tiger Woods v roce 2009 šokoval svět, když se přiznal k opakované nevěře. Svou manželku podvedl hned s několika ženami a navíc přiznal i závislost na sexu. Ačkoli od té doby uplynulo už mnoho let, veřejnost mu to nezapomněla.
Autor: Profimedia.cz
Podvést takovou hvězdu, jako je herečka Sandra Bullocková, to chce opravdu pořádnou dávku odvahy. Herec Jesse James herečku podváděl dlouhých jedenáct měsíců, zatímco ona měla spoustu práce s natáčením po světě a navíc ještě vychováváním syna, kterého společně adoptovali. Naštěstí měla Sandra dost rozumu a Jamese pustila k vodě.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Meg Ryanová také musela přiznat barvu poté, co na ni praskla nevěra s kolegou Russellem Crowem. Tehdy byla ve vztahu s hercem Dennisem Quaidem, ale poměr měla s jiným. Ani jeden vztah nevydržel.
Autor: Reuters
V roce 2009 moderátor pořadu Late Show David Letterman prozradil, že mu někdo vyhrožoval vydíráním kvůli informacím, které by odhalily jeho četné mimomanželské vztahy se zaměstnankyněmi v jeho pořadu. Letterman nakonec raději obvinění potvrdil a omluvil se své dlouholeté partnerce a zaměstnancům.
Autor: AP
Herec a kulturista Arnold Schwarzenegger měl poklidné manželství a užíval si rodinné zázemí. To mu ale zjevně nestačilo a zakoukal se do chůvy svých dětí, se kterou navíc ještě ke všemu zplodil potomka. Manželství se mu kvůli tomu rozpadlo, děti na něj byly naštvané, ale po letech je prý vše odpuštěno. Všechny děti spolu skvěle vycházejí a možná už mu odpustila i bývalá manželka.
Autor: AP
Nevěra byla nečekaně odhalena i mezi Jay-Z a Beyoncé. Zatímco ona zpívala o nevěře v písni Lemonade a poukazovala na svého partnera, on nevěru přiznával a litoval jí pro změnu ve své písni. Ačkoli byly některé roky v jejich vztahu extrémně turbulentní, vše bylo odpuštěno a stále jsou spolu.
Autor: AP
Dnes již zesnulý rocker Ozzy Osbourne otevřeně přiznal, že měl poměr s chůvami vlastních dětí. Několikrát se za to omlouval své ženě, která vždy stála při něm a všechny jeho eskapády tolerovala.
Autor: AP
Rok trvající „nevhodný fyzický vztah“ mezi bývalým americkým prezidentem Billem Clintonem a stážistkou v Bílém domě Monikou Lewinskou ho málem stál prezidentství. Ačkoli poměr vyšel najevo, jeho žena Hillary zůstala po jeho boku během celé mediální bouře a v roce 2016 dokonce sama kandidovala na prezidentku USA. Žádné drama u nich zkrátka není dostatečné drama.
Autor: Profimedia.cz
Nevěrou zaskočil svět i hollywoodský fešák Brad Pitt. Málokdo mu dokázal odpustit, že podváděl svou tehdejší manželku Jennifer Anistonovou a to rovnou s její kolegyní Angelinou Jolie, kterou považovala za přítelkyni.
Autor: Reuters
Herec Ethan Hawke se zamiloval do chůvy svých dětí. Podváděl s ní Umu Thurmanovou. A ačkoli to bylo podlé, všechno nakonec dobře dopadlo. Hawke si totiž chůvu vzal, má s ní dvě dcery a i Uma nakonec našla štěstí s jiným mužem.
Autor: AP
Bývalí moderátoři pořadu Good Morning America T.J. Holmes a Amy Robachová se koncem roku 2022 ocitli v široce medializovaném skandálu poté, co se objevily zprávy o jejich romantickém vztahu, zatímco oba byli ještě v manželství s někým jiným.
Autor: AP
Podnikatelka Kris Jennerová šokovala, když uvedla, že podváděla svého prvního manžela Roberta Kardashiana, se kterým měla čtyři děti. „Vzala jsem si ho velmi mladá. Nic jsem si neužila, byla to má nerozvážnost a touha po něčem novém,“ uvedla ve vlastní reality show.
Autor: Reuters
Herečka Jada Pinkett-Smithová v minulosti otevřeně přiznala, že podvedla svého muže Willa Smithe. Za své chování se omluvila a uvedla, že už jsou se všemi skutečnostmi oba dva dlouhou dobu obeznámení, odpustili si a stále se milují.
Autor: Reuters
Herec Kenneth Branagh podváděl svou tehdejší partnerku famózní herečku Emmu Thompsonovou s jinou hereckou kolegyní Helenou Bonham Carterovou. Nějaký čas si dvě zmíněné ženy nemohly přijít na jméno, ale dnes už jsou prý v pohodě.
Autor: AP
Herec Jack Nicholson je známým hollywoodským proutníkem, který dokázal málokdy odolat jakékoli krásné ženě, které k němu projevila náklonnost. Měl štěstí, že měl po boku svou partnerku herečku Anjelicu Hustonovou, která mu jeho zálety tolerovala a přitom při něm stála.
Autor: Profimedia.cz
Fanoušci herečky Tori Spellingové vědí, že její romantický vztah s Deanem McDermottem byl jako na horské dráze a vyvrcholil, když ji její manžel v roce 2013 podvedl během práce v Kanadě. Ačkoli se pár, který spolu sdílí pět dětí, zpočátku přes skandál přenesl, v roce 2023 se nakonec stejně rozešel. „Tolerovala jsem toho hodně, ale jednou už vám ta trpělivost dojde. Říkáte si, jestli to máte snášet další desítky let. Ne, já chci žít,“ uvedla pro People herečka.
Autor: Profimedia.cz
Nevěra praskla i na hvězdu reality show Joshe Duggara 19 Kids and Counting. Veřejně přiznal, že navštěvoval seznamku pro ženaté a svého jednání extrémně lituje. Také přiznal závislost na pornografii. Pro svět bylo jeho přiznání šokující. Josh je silně věřící. Otázkou ovšem zůstává, zda by se byl kdy přiznal, kdyby se nedostaly ven informace z populární seznamky. Musel totiž s pravdou ven, ačkoli to původně v plánu neměl.
Autor: Profimedia.cz
Podnikatel Scott Disick byl během svého dlouholetého vztahu s Kourtney Kardashianovou, se kterou má tři děti, opakovaně obviněn z nevěry a nevhodného chování. Jejich vztah byl plný krizí, které byly dokumentovány v reality show Keeping Up with the Kardashians. Už spolu nejsou.
Autor: Profimedia.cz
V roce 1997 bulvární deník The Globe informoval, že herec Frank Gifford podvedl svou ženu Kathie s bývalou letuškou Suzen Johnsonovou. Giffordovi okamžitě označili příběh za vymyšlený. Tak deník The Globe zveřejnil fotografie z videa, které měli k dispozici. A bylo to opravdu peprné. Celá situace ale měla velmi nečekané rozuzlení. Bulvární deník The Enquirer totiž poté zveřejnil článek, že The Globe zaplatil Johnsonové za to, aby Gifforda svedla a oni to mohli natočit. Gifford po tomto skandálu s manželkou zůstal až do jeho smrti v roce 2015. Skutečně bizarní příběh.
Autor: Profimedia.cz
Ned Fulmer, původní člen skupiny The Try Guys, se s populární komediální skupinou na YouTube rozešel v září 2022 uprostřed zvěstí, že podvedl svou ženu Ariel s někým z práce. V prohlášení zveřejněném krátce po jeho odchodu tvůrce obsahu přiznal, že měl konsensuální vztah na pracovišti a za své jednání se omluvil. Už mu to ale moc platné nebylo, protože ho jeho stálá partnerka pustila k vodě.
Autor: Profimedia.cz
Raper G-Eazy podváděl zpěvačku Halsey během jejich vztahu v letech 2017–2018, což zjistila těsně před jejich společným vystoupením v pořadu Good Morning America. Halsey tento skandál promítla do své písně „Without Me“, jejíž text i vizuální efekty na pódiu SNL v několika městech naznačovaly nevěru.
Autor: Profimedia.cz