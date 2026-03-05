|
Slavní, kteří byli usvědčeni z nevěry
KVÍZ: Zvládli byste přijímačky z češtiny? Otestujte si znalost přísloví
Znáte opravdu všechna česká přísloví? Tento kvíz vás prověří nejen v nejznámějších rčeních, ale také v těch, která v minulých letech při přijímacích zkouškách z českého jazyka dokázala zaskočit i...
Na place hráli sourozence, v reálném životě přeskočila jiskra a tvořili pár
Několik měsíců si slavní herci a herečky byli na place tak blízcí, až mezi nimi přeskočila jiskra a dali se dohromady. A to přitom před kamerou ztvárnili role sourozenců. Podívejte se do naší...
Slavní v boji s obezitou: Kdo dokázal zhubnout a proč?
Svět si připomíná den obezity, připomeňte si s námi v naší galerii slavné hvězdy, které se obezity zbavily. Ať už dietami, zdravým životním stylem, injekcemi na hubnutí či operací žaludku. Mnoho...
Lékař varuje, co nemít doma, pokud se chcete vyhnout rakovině
Armit Garg je lékařem, který se v USA věnuje především oboru hematologie a onkologie. Je také velmi aktivní na sociálních sítích a sledujícím dává rady ohledně zdraví. A varuje je i před věcmi, které...
Kdo by chtěl mít doma velrybu? Helena v Extrémních proměnách zhubla 68 kilo
Ve 27 letech vážila Helena 171 kilogramů. Již dlouho toužila být zdravá, líbit se sama sobě a třeba i najít lásku. Svou váhu chtěla dostat pod magickou stovku za pomoci trenéra Martina Košťála a díky...
Pozor na falešný Ozempic. Žena po aplikaci skončila v nemocnici
Sedmačtyřicetiletá Michelle Swordová poprvé vyzkoušela injekce léku Ozempic na hubnutí v roce 2020. Lék na ni skvěle fungoval, hubla a neměla jediný problém. Později se rozhodla pro hubnoucí kúru...
Brazilská kráska Juliana Nalu: Z náctileté modelky mezi světovou špičku
Osmadvacetiletá kráska Juliana Nalu původem z Brazílie nastartovala kariéru modelky už jako náctiletá. Zaujala přední světové návrháře a dnes se pohybuje mezi těmi nejžádanějšími modelkami. Ačkoli...
Přeplněné russian lips už naštěstí ustupují, říká o trendech v plastice lékařka
Omlazování intimních partií, zpevnění povislých částí těla po hubnoucích kúrách a jemné úpravy obličeje, které mají vypadat přirozeně. To jsou nejnovější trendy v plastické chirurgii podle...
Jarní detox jako restart těla i duše. Pomůže svalům, lymfě i psychice
Po zimě je naše tělo zanesené toxiny. V chladných měsících míváme totiž méně pohybu na čerstvém vzduchu a obvykle se zhorší i stravovací návyky. Jak to změnit?
Čerpejte sílu podle ájurvédy. Záleží, jaký typ energie jste
Ájurvéda (āyus = život a veda = znalost), tedy něco jako věda o životě, je více než šest tisíc let staré léčebné umění z Indie. Pomůže vám načerpat novou energii a vnést větší vyrovnanost do...
Stíny, hlasy a doteky, které nejsou skutečné. Co jsou pseudohalucinace?
Vidět nebo slyšet věci, které ve skutečnosti neexistují, a přitom si to uvědomovat? Může jít o takzvané pseudohalucinace, které postihují překvapivě mnoho lidí. Kdy jsou neškodné a kdy už byste měli...
Lásko, slyšíš mě? Pět jednoduchých kroků k lepší komunikaci ve vztahu
Na tom, že dobrá komunikace je klíčem k pohodovému soužití, se shodnou odborníci i sami partneři. Ne vždy se ale podaří najít všeobecnou shodu na tom, jak by měla vypadat. Máme pro vás pět...
Selhání ledvin jako hrozba budoucnosti. Co říkají odborníci?
Chronické selhání ledvin se může do roku 2040 stát pátou nejčastější příčinou úmrtí. Jak tomu zabránit? O tom budou na tiskové konferenci ke Světovému dni ledvin hovořit přední čeští odborníci. Přímý...
Nevěra zabolí hlavně ty, kteří byli podváděni. Ale pak zabolí také ty, co podváděli. Obzvlášť, když jsou to veřejně známé osobnosti, na které nevěra praskla. Podívejte se do naší galerie, o kom se už...
Zázračné léky na hubnutí pomohou. Máte je chtít, nebo za to nestojí?
Léky na hubnutí dnes slibují rychlé výsledky a plní titulky médií. Skutečnost je ale složitější. Odborníci i pacienti se shodují – bez změny životního stylu fungují jen dočasně. A místo vysněné...
Sako by měla mít každá žena. Hlavně, ať vám dobře sedí
Minimálně jedno sako by měla mít v šatníku každá žena. Snadno se kombinuje, a když vám dokonale padne, unosíte ho pro nejrůznější příležitosti. Jaký střih a barva jsou trendy a které sako bude vaší...
Sklenička jako únik z reality. Jak poznat, že máme zaděláno na problém
Sklenka vína po práci nebo pivo k seriálu. Pro mnoho lidí běžný způsob, jak zakončit den a odpočívat. Přesto si někteří postupně všimnou, že bez alkoholu se uvolňují hůř. Už samotná představa večera...