Nejen v létě je prima chodit bez podprsenky a své o tom ví i slavné krásky. Podívejte se do naší galerie na ty, které podprsenky čas od času bojkotují. Celý svět slaví mezinárodní den bez podprsenek, tak si také udělejte pohodlí po vzoru známých VIP jako Kate Hudsonová, Rita Ora a dalších.
Autor: koláž iDNES.cz
Zpěvačka Dara Rolins bez podprsenky chodí celkem běžně. Má pevné poprsí, které si nechala už před lety vylepšit silikonovými implantáty, takže ráda volí pohodlí.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Kristýna Leichtová měla to štěstí, že jí bylo od přírody v oblasti hrudníku dopřáno, hrdě tak může vyrazit ven bez podprsenky s dmoucími se ňadry.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Denisa Nesvačilová si pod triko podprsenku také nebere příliš často.
Autor: Luxury Sleeping
I DJ Andrea Pomeje podprsenku tolik nenosí. Stejně jako Dara Rolins si před lety nechala ňadra zvětšit silikonovými implantáty.
Autor: Profimedia.cz
Herečka a moderátorka Eva Decastelo měla vždy výstavní poprsí. V tomto modelu ňadra krásně vynikla.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Taťána Makarenko dorazila na Campari party v Karlových Varech v saténovém outfitu, pod který také nevzala podprsenku.
Autor: Herminapress
Návrhářka Victoria Beckhamová si nechala odstranit silikonové implantáty a od té doby chodí bez podprsenky moc ráda.
Autor: Profimedia.cz
Moderátorka Ashley Robertsová si pod svůj outfit ala pyžamo podprsenku nevzala.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Katie Price pro jistotu na sebe neoblékla kromě spodního dílu od bikin nic dalšího. A ňadra zakryla svými vlasy.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Gwyneth Paltrowová volí pohodlí doma i na veřejných akcích a podprsenku často nenosí.
Autor: Profimedia.cz
Partnerka rapera Kanye Westa designérka Bianca Censori je pověstná tím, že nenosí podprsenku a mnohdy ani kalhotky.
Autor: Reuters
Podnikatelka Kim Kardashianová sice má vlastní kolekci spodního prádla, ale i ona občas ráda podprsenku nechá ve skříni a vyrazí bez ní.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Jennifer Anistonová svou oblibou v nenošení podprsenek zaujala už v době, kdy natáčela seriál Přátelé. Tehdy se stále dokola v médiích probíraly její bradavky.
Autor: Profimedia.cz
Herečka a režisérka Olivia Wilde ukazuje celému světu, že osvobození bradavek se rozhodně netýká jen mladých, čili generace Z.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Emma Corrinová vyrazila na večírek bez podprsenky ne jednou ale rovnou několikrát. Pohodlí je pro ni zkrátka přednější.
Autor: Reuters
Herečka Florence Pughová na Vanity Fair Oscar party přítomné šokovala outfitem, kde jí kompletně prosvítaly bradavky.
Autor: Reuters
Modelka Sarah Marshallová vyrazila bez podprsenky a volné sáčko odhalilo její bradavky.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka Rihanna ve své provokativní třpytivé róbě v roce 2014. Tehdy nebylo tak běžné, aby ženy na večírek vyrazily v tak odhaleném outfitu, takže způsobila pěkné pozdvižení.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Suki Waterhouse chodila bez podprsenky pravidelně i v době, kdy byla v očekávání.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Selena Gomezová v zavinovacích šatech. Nožka venku, odhalený dekolt a hurá do rozpálených ulic velkoměsta.
Autor: Profimedia.cz
Módní ikona Julia Foxová ukázala, že podprsenku nenosí na filmovém festivalu v Cannes.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Joanna Krupa zřejmě měla za to, že jí ňadra pod šaty nejsou vidět. Stačilo ale osvítit ji bleskem z fotoaparátu a každému bylo hned jasné, jak se věci mají.
Autor: Profimedia.cz
Podnikatelka Kourtney Kardashianová má ňadra vylepšená silikonovými implantáty a ráda chodí bez podprsenky.
Autor: Profimedia.cz
Moderátorka Lauren Goodgerová a její velká ňadra, která jsou také vylepšena silikonovými implantáty. Drží jako skála a podprsenku nepotřebují.
Autor: Profimedia.cz
Štíhlá herečka Blanca Blanco v upnutém roláku všem ukázala, že je jí zrovna zima.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Lisa Rinna má už léta silikonové implantáty a podprsenku pod tílka nenosí.
Autor: Profimedia.cz