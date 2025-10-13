Mezinárodní den bez podprsenky. Tyto krásky se nebojí ukázat přirozenost

Nejen v létě je prima chodit bez podprsenky a své o tom ví i slavné krásky. Podívejte se do naší galerie na ty, které podprsenky čas od času bojkotují. Celý svět slaví mezinárodní den bez podprsenek, tak si také udělejte pohodlí po vzoru známých VIP jako Kate Hudsonová, Rita Ora a dalších.
Chození bez podprsenky je velice pohodlné a své o tom ví i známé krásky. Dara Rolins Kristýna Leichtová Eva Herzigová (Cannes, 21. května 2023) Denisa Nesvačilová Andrea Pomeje Eva Decastelo Taťána Makarenko na Campari party v Karlových Varech (1. července 2024) Barbora Mottlová Zorka Hejdová na UniCredit Bank party v Karlových Varech (30. června 2024) Gabriela Osvaldová Victoria Beckhamová

