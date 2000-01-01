náhledy
Podívejte se do naší galerie na slavné tváře, které mají mnohdy i slavné rodiče. Komu jsou podobní? Někteří jdou podobou spíš na matku, jiní jsou kopií otce. Geny zkrátka nezapřou. Přesvědčte se sami.
Autor: koláže iDNES.cz, Profimedia.cz
I princezna Kate má od každého rodiče něco. Jeden čas byla velmi podobná mamince Carol Middletonové. Nyní jde spíš do podoby tatínka Michaela Middletona.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Herečka Dakota Johnsonová po rodičích nezdědila jen podobu. Dali jí do vínku i herecký talent. Stejně jako matka Melanie Griffithová a otec Don Johnson se živí herectvím.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Herečka Lily Collinsová je podobou spíš po mamince Jill Tavelmanové než po tatínkovi, hudebníkovi Philu Colllinsovi.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Modelka Lourdes Leonová je celá tatínek Carlos Leon, který je trenérem. Po mamince Madonně toho příliš nezdědila.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Modelka Kaia Gerberová zdědila krásu jednoznačně po své slavné mamince, topmodelce Cindy Crawfordové. Podoba po tatínkovi Rande Gerberovi moc patrná není.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Herečka Jennifer Anistonová šla podobou spíš do tatínka, herce Johna Anistona. Maminka Nancy Dowová jí příliš podobná nebyla.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Herečka Maya Hawke je krásná a úspěšná stejně jako její rodiče, herci Ethan Hawke a Uma Thurmanová.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Herečka a modelka Lily Rose Deppová a její rodiče, herec Johnny Depp a herečka a zpěvačka Vanessa Paradisová.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Herečka Liv Tylerová a její rodiče, hudebník Steven Tyler a zpěvačka Bebe Buellová.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Modelka a herečka Margaret Qualley je velmi podobná své mamince, herečce Andie MacDowellové. Jejím tatínkem je bývalý model Paul J. Qualley.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Herečka Gwyneth Paltrowová zdědila po každém rodiči něco. Její maminka, herečka Blythe Dannerová v minulosti uvedla, že měla po porodu pocit, že porodila svou kopii. Nakonec se ale prý holčička začala „vybarvovat“ spíš do podoby tatínka, režiséra Bruce Paltrowa.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Herečka Billie Lourdová je podobná spíš tatínkovi Bryanovi Lourdovi. Její dnes již zesnulá maminka, herečka Carrie Fisherová však byla ráda, že po ní podědila aspoň barvu očí.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Herečka Nico Parkerová je celá maminka, herečka Thandie Newtonová. Tatínek, režisér Ol Parker ji ale také v mnohém nezapře.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Herečka Angelina Jolie má z každého rodiče něco. Některé rysy má po matce Marcheline Bertrandové, jiné zase po otci, herci Jonu Voightovi.
Autor: Profimedia.cz
Návrhářka Stella McCartney a její rodiče, hudebník Paul McCartney a fotografka a hudebnice Linda McCartney.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Herečka Maude Apatowová a její rodiče, režisér Judd Apatow a herečka Leslie Mannová.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Herec Kiefer Sutherland a jeho rodiče, herec Donald Sutherland a herečka Shirley Douglasová.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz