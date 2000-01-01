Šedesát podnikavých osobností, které se rozhodly vydělat na svém jméně a dostat z něj co nejvíc financí. Podívejte se do naší galerie na hvězdy a jejich byznys. Patří sem ty největší hollywoodské hvězdy jako Geroge Clooney, Sofia Vergara, Jennifer Anistonová a další.
Autor: koláž iDNES.cz
Zpěvačka Rihanna se stala první afroamerickou ženou, která vybudovala dvě nezávislé značky s miliardovou hodnotou. Její kosmetická řada Fenty Beauty (vlastněná napůl s koncernem LVMH) způsobila revoluci díky inkluzivitě v odstínech make-upu.
Autor: instagramový účet: @rihxsupreme
Influencerka a podnikatelka Kim Kardashianová byla od mala vedena k tomu, že vy se o sebe měla umět postarat. Takže to na rady své matky Kris Jennerové už nějaký pátek dělá. Její značka stahovacího a pohodlného spodního prádla dosáhla astronomické hodnoty 5 miliard dolarů.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Selena Gomezová se zaměřila na duševní zdraví a přirozenou krásu. Její značka generuje roční tržby kolem 600 milionů dolarů.
Autor: Reuters
Americký herec a režisér George Clooney založil značku prémiové tequily původně jen pro sebe a přátele. V roce 2017 ji prodal gigantu Diageo za 1 miliardu dolarů.
Autor: Reuters
Herec Ryan Reynolds koupil podíl v destilérce, kterou díky svému marketingu masivně zviditelnil a následně prodal za 610 milionů dolarů. Podobný kousek se mu povedl i s mobilním operátorem Mint Mobile, kterého T-Mobile odkoupil za 1,35 miliardy dolarů.
Autor: Reuters
Herec Dwayne Johnson vsadil na alkohol. Jeho značka tequily roste rekordním tempem a její hodnota se odhaduje na 3,5 miliardy dolarů.
Autor: instagramový účet: @papatui_
Hudební producent Dr. Dre, kterému vadilo, že běžná sluchátka kazí zvuk jeho skladeb vymyslel něco, co mu bude vyhovovat. Značku sluchátek Beats proměnil v lifestylový fenomén a v roce 2014 ji prodal Applu za 3 miliardy dolarů.
Autor: Profimedia.cz
Jeden z nejuznávanějších investorů v Silicon Valley je herec Ashton Kutcher. Včas rozpoznal potenciál firem jako Uber, Airbnb, Spotify nebo Skype, což mu vyneslo stovky milionů dolarů.
Autor: AP
Nejsledovanější YouTuber světa MrBeast vybudoval impérium Beast Industries. Jeho čokolády Feastables generují tržby přes 250 milionů dolarů ročně a jeho byznys nedávno koupil finanční aplikaci Step pro teenagery.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Jay-Z je první miliardář mezi hip-hopovými umělci. Zdaleka nevydělává jen hudbou. Vlastní investiční fond Marcy Venture Partners, založil luxusní šampaňské Armand de Brignac (polovinu prodal gigantu LVMH) a koňak D’Ussé. Vlastní podíly ve společnostech Uber, SpaceX či streamovací platformě Tidal.
Autor: Profimedia.cz
Oficiálně se hudebnice Beyoncé stala miliardářkou na přelomu let 2025/2026. Veškeré své aktivity řídí přes vlastní firmu Parkwood Entertainment. Mimo hudby masivně vydělává na své značce vlasové péče Cécred a prémiové whisky SirDavis.
Autor: AP
Když v roce 2012 nemohla herečka Jessica Alba pro své děti najít ekologické a netoxické pleny a drogerii, založila vlastní firmu. Její The Honest Company se stala symbolem bezpečných produktů pro domácnost a v roce 2021 úspěšně vstoupila na burzu (IPO), což z ní udělalo multimilionářku.
Autor: AP
Hvězda seriálu Prolhané krásky herečka Shay Mitchellová si všimla díry na trhu s cestovními zavazadly. Založila značku BÉIS, která nabízí estetické, vysoce funkční kufry a tašky za dostupnou cenu. Firma generuje čistý zisk a její roční obrat překročil 120 milionů dolarů.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Kate Hudsonová spoluzaložila značku sportovního a volnočasového oblečení Fabletics. Místo klasického prodeje vsadila na model měsíčního předplatného, čímž vybudovala loajální komunitu a miliardový byznys, který konkuruje zavedeným značkám jako Lululemon.
Autor: Reuters
Moderátorka Oprah Winfrey je první afroamerická miliardářka na žebříčku Forbes. Své mediální impérium vybudovala kolem vlastní produkční společnosti Harpo Productions. Místo toho, aby byla pouhou moderátorkou, vlastnila práva ke své show, což z ní udělalo miliardářku. Masivně vydělala také na dlouholetém strategickém podílu ve společnosti Weight Watchers.
Autor: Profimedia.cz
Slavný komik Kevin Hart spojil své produkční společnosti do obřího mediálního podniku Hartbeat. V něm drží minoritní podíl investiční firma firmu PE a jeho hodnota se odhaduje na stovky milionů dolarů. Mimo to vlastní síť veganských restaurací Hart House, značku prémiové tequily Gran Coramino a firmu na doplňky stravy VitaHustle.
Autor: Netflix
V roce 2008 začala psát herečka Gwyneth Paltrowová jednoduchý e-mailový newsletter o zdravém životním stylu. Dnes je z Goop obří wellness a lifestylové impérium, které prodává vlastní kosmetiku, oblečení a doplňky stravy. Hodnota společnosti přesahuje 250 milionů dolarů.
Autor: Instagram @gwynethpaltrow
Herečka Cameron Diazová úplně opustila Hollywood, aby se mohla plně věnovat byznysu. Spoluzaložila značku organického vína Avaline, které neobsahuje žádná zbytečná aditiva a cukry. Během několika let se její značka stala jednou z nejrychleji rostoucích v segmentu prémiových organických vín v USA.
Autor: Profimedia.cz
Král sportovního byznysu je Michael B. Jordan s majetkem kolem 4,3 miliardy dolarů. Jeho licenční smlouva s firmou Nike na značku Jordan Brand mu ročně vynáší přes 250 milionů dolarů v pasivních příjmech z tantiém. K tomu astronomicky vydělal na nákupu a následném prodeji většinového podílu v basketbalovém týmu NBA Charlotte Hornets.
Autor: AP
Jedna z nejlepších tenistek historie Serena Williamsová založila vlastní investiční fond Serena Ventures. Tento fond se zaměřuje na financování startupů založených ženami a minoritami, přičemž Serena již investovala do více než 60 firem (včetně platforem jako MasterClass nebo Impossible Foods).
Autor: AP
Martha Stewartová je první self-made miliardářka v USA, která ukázala celebritám cestu k byznysu. Kolem vaření, pečení a bytového designu vybudovala multimediální a produktové impérium. Její společnost vstoupila na burzu a licencuje tisíce produktů pro domácnost v řetězcích jako Macy’s či Amazon.
Autor: Profimedia.cz
Hvězda reality show The Real Housewives of New York City Bethenny Frankelová identifikovala díru na trhu a vytvořila předmíchaný nízkokalorický koktejl Skinnygirl Margarita. V roce 2011 značku prodala alkoholovému gigantu Beam Global za odhadovaných 100 milionů dolarů, přičemž si ponechala práva na užívání jména pro jiné produkty (oblečení, jídlo), ze kterých profituje dodnes.
Autor: AP
Frustrovaná nedostatkem kvalitních rolí pro ženy založila herečka Reese Witherspoonová produkční společnost Hello Sunshine, která stojí za hity jako Sedmilhářky nebo The Morning Show. V roce 2021 prodala většinový podíl investiční firmě Blackstone v rámci transakce, která společnost ocenila na 900 milionů dolarů.
Autor: Reuters
Slavný herec Robert De Niro spoluzaložil luxusní síť japonských restaurací a hotelů Nobu společně s šéfkuchařem Nobu Matsuhisou. Dnes má řetězec desítky poboček po celém světě (od New Yorku po Dubaj) a generuje roční tržby ve stovkách milionů dolarů.
Autor: Reuters
První aktivní basketbalista NBA LeBron James, který se stal miliardářem. Své impérium opírá o produkční a marketingovou agenturu The SpringHill Company, která získala obří investice při valuaci 725 milionů dolarů. Vlastní také významné menšinové podíly ve sportovních klubech (Liverpool FC, Boston Red Sox) prostřednictvím Fenway Sports Group.
Autor: Profimedia.cz
Už v roce 1995 založila herečka Drew Barrymore produkční společnost Flower Films. Své impérium ale rozšířila o značku kosmetiky Flower Beauty a řadu kuchyňských spotřebičů Beautiful, což jí v ročních maloobchodních tržbách generuje desítky milionů dolarů.
Autor: AP
Hvězda seriálu Taková moderní rodinka herečka Sofia Vergara boduje se svou inkluzivní oděvní značkou Sofia Jeans exkluzivně prodávanou v řetězci Walmart. Nedávno navíc expandovala do potravinářství s vlastní kávou Dios Mio a mraženými jídly Toma.
Autor: AP
Kylie Jennerová způsobila poprask v kosmetickém průmyslu se svými sadami na rty. V roce 2019 prodala 51% podíl své firmy kosmetickému gigantu Coty za 600 milionů dolarů a aktuálně transformuje svou módní značku KHY.
Autor: Instagram @kyliejenner
Raper 50 Cent definoval moderní éru celebritního podnikání. Když s ním značka Vitaminwater v roce 2004 vyjednávala o spolupráci, odmítl klasický fixní honorář za reklamu a vyžádal si 10% majetkový podíl ve firmě. Když pak Coca-Cola v roce 2007 celou firmu koupila, 50 Cent si díky své prozíravosti odnesl odhadem 100 milionů dolarů čistého.
Autor: Reuters
Hvězda kultovního seriálu Perníkový táta (Breaking Bad) Bryan Cranston přenesla svou chemii ze seriálu do reálného světa a založila úspěšnou značku řemeslného mezcalu Dos Hombres.
Autor: AP
Podle aktuálního žebříčku Forbes pro rok 2026 je režisér Steven Spielberg vůbec nejbohatší celebritou světa s majetkem okolo 7,1 miliardy dolarů. Vedle spoluzaložení studia DreamWorks má geniálně postavené staré smlouvy s Universal Studios – dodnes dostává procenta z každé prodané vstupenky do zábavních parků, kde jsou atrakce na motivy jeho filmů (Čelisti, Jurský park).
Autor: AP
Tvůrce Star Wars George Lucas drží druhé místo s hodnotou majetku 5,2 miliardy dolarů. Jeho životním byznysovým krokem byl prodej studia Lucasfilm společnosti Disney v roce 2012 za 4 miliardy dolarů, za což inkasoval obrovský balík akcií Disney, které mu generují masivní pasivní příjmy.
Autor: Reuters
Švýcarská tenisová legenda Roger Federer v roce 2026 oficiálně vstoupila do klubu miliardářů. Místo klasické sponzorské smlouvy vsadil na majetkový podíl ve švýcarské značce běžecké obuvi On. Firma masivně vyrostla, vstoupila na newyorskou burzu a Federerův podíl dnes tvoří hlavní část jeho jmění v hodnotě 1,1 miliardy dolarů.
Autor: Profimedia.cz
Modelka a manželka Justina Biebera Hailey Bieberová založila minimalistickou značku péče o pleť Rhode. Její produkty (zejména tónovací balzámy na rty s pouzdrem na telefon) se staly virálním hitem. Roční obrat firmy přesáhl 200 milionů liber a v roce 2025 zažila značka přelomový investiční prodej.
Autor: Instagram @skims / Mert Alas pro značku SKIMS
Slavná indická herečka a Miss World Priyanka Chopra Jonasová dobyla trh s vlasovou kosmetikou. Její značka Anomaly se zaměřila na ekologické balení z recyklovaných plastů z oceánu a extrémně dostupnou cenu. Podle kosmetických žebříčků se stala jednou z nejvýraznějších celebritních značek, která z hlediska tržeb šlape na paty i zavedeným impériím jako Kylie Cosmetics.
Autor: AP
Americký herec, režisér a dramatik Tyler Perry je stoprocentním vlastníkem všeho, co vytvoří. V Atlantě vybudoval vlastní filmová studia o rozloze 330 akrů (větší než studia Warner Bros.). Díky tomu, že vlastní autorská práva na všechny své filmy a seriály, se jeho majetek drží na stabilní hodnotě 1,4 miliardy dolarů.
Autor: ČTK
Režisér trilogie Pán prstenů Peter Jackson nezbohatl jen režií. Založil společnost Weta Digital specializující se na digitální triky a vizuální efekty. V roce 2021 prodal technologickou část studia společnosti Unity Software za 1,6 miliardy dolarů, což z něj udělalo jednoho z nejbohatších filmařů planety.
Autor: AP
Americká influencerka a internetová celebritaEmma Chamberlainová přetavila svou lásku ke kávě v mezinárodní byznys. Její značka prémiové organické kávy Chamberlain Coffee získala miliony dolarů od investorů, prodává se v tisících kamenných prodejen po celých USA a expanduje globálně.
Autor: Reuters
Zatímco Kim Kardashianová má Skims, Khloé Kardashianová v roce 2016 spoluzaložila značku Good American. Zaměřila se na inkluzivní džíny a oblečení pro všechny typy postavy. Hned v první den spuštění značka utržila 1 milion dolarů a dnes generuje roční obraty přesahující 200 milionů dolarů.
Autor: Profimedia.cz
Slavná topmodelka a bývalý andílek Victoria’s Secret Miranda Kerrová založila svou značku organické péče o pleť KORA Organics už v roce 2009 v Austrálii. Dnes se její certifikované bio produkty prodávají ve více než 30 zemích světa a značka patří mezi nejstabilnější celebritní wellness brandy na trhu.
Autor: AP
Bývalá členka Spice Girls Victoria Beckhamová nejprve prorazila se svou prémiovou módní značkou a následně expandovala do luxusní kosmetiky s Victoria Beckham Beauty. Její kosmetická divize se stala vysoce ziskovou a její roční tržby přesahují 50 milionů liber.
Autor: Reuters
Nejmladší z klanu Kardashian-Jenner Kendall Jennerová spustila svou značku 818 Tequila v roce 2021 anonymně, aby produkt mluvil sám za sebe na slepých degustacích, kde vyhrál několik cen. Po oficiálním odhalení značka zaznamenala raketový růst a ročně prodá statisíce beden tequily po celém světě.
Autor: AP
Hvězda seriálu Zoufalé manželky Eva Longoria spoluzaložila luxusní značku tequily Casa Del Sol, která se vyrábí ze stoprocentně modré agáve v Mexiku. Longoria se zaměřila na to, aby do vedení výroby a destilérky dosadila výhradně mexické ženy, což značce dodalo unikátní příběh a silnou pozici na americkém trhu.
Autor: AP
Modelka a televizní osobnost Chrissy Teigenová vydala úspěšné kuchařky, ze kterých vytvořila plnohodnotný byznys Cravings. Pod touto značkou prodává vlastní řady nádobí, kuchyňských doplňků a předpřipravených směsí na pečení, které distribuuje do velkých amerických řetězců.
Autor: AP
Slavný raper Lil Wayne se stal jedním z hlavních raných investorů do technologického startupu Squire Technologies. Jde o specializovaný softwarový systém pro správu a rezervace v holičstvích a barber shopech. Hodnota této technologické platformy se dnes odhaduje na stovky milionů dolarů.
Autor: Reuters
Hudebník a nadšený hráč Post Malone včas rozpoznal boom e-sportu. Koupil významný majetkový podíl v obří e-sportové organizaci Envy Gaming (dnes součást OpTic Gaming). Tato společnost spravuje profesionální týmy v hrách jako Call of Duty či Overwatch a inkasuje miliony z turnajů a sponzoringu.
Autor: Live Nation
Hvězda seriálu Stranger Things Millie Bobby Brownová založila v roce 2019 svou veganskou značku kosmetiky cílenou na generaci Z. V roce 2020 odkoupila ve firmě většinový podíl, stala se plnou majitelkou a dnes Florence by Mills generuje roční tržby přesahující 50 milionů liber s distribucí po celém světě.
Autor: Profimedia.cz
Britský herec Idris Elba spolu se svou manželkou Sabrinou založil luxusní značku péče o pleť. Zaměřili se na udržitelné ingredience z Afriky a inkluzivní přístup ke všem typům pleti. Značka se stala hitem v luxusních obchodních domech a generuje miliony dolarů.
Autor: Reuters
Známá moderátorka Ellen DeGeneresová přetavila svou vášeň pro interiérový design a nakupování nemovitostí do lifestylové značky. Její firma navrhuje a prodává nábytek, bytové doplňky, textil a dokonce i oblečení pro zvířata. Její produkty se prodávají v obřích partnerských řetězcích jako Bed Bath & Beyond nebo Amazon.
Autor: AP
Představitelka Wonder Woman Gal Gadotová spoluzaložila značku instantních těstovin sýrového typu (mac and cheese) Goodles. Vsadila na zdravější alternativu k tradičním nezdravým polotovarům – její verze obsahuje vysoký podíl proteinů a živin. Značka okamžitě získala desítky milionů dolarů od investorů a zaplnila regály v USA.
Autor: AP
Vedle miliardového módního byznysu s oblečením Fabletics vstoupila herečka Kate Hudsonová i na trh s alkoholem. Založila vlastní značku řemeslné vodky King St. Vodka, která je destilovaná v Santa Barbaře, je bezlepková a cílí na prémiový lifestylový trh.
Autor: AP
Hvězda seriálu Přátelé-herečka Jennifer Anistonová, jejíž účesy inspirovaly miliony žen po celém světě, založila vlastní značku vlasové péče LolaVie. Vsadila na přírodní ingredience a vědecky ověřené technologie. Firma funguje bez externích investorů, patří stoprocentně jí a její roční čistý zisk přesahuje desítky milionů liber.
Autor: AP
Světoznámá supermodelka Gigi Hadidová založila v roce 2022 vlastní módní značku Guest in Residence, která se specializuje na luxusní pletené oblečení ze 100% kašmíru. Místo rychlé módy vsadila na nadčasové kousky, které mají vydržet generace. Značka okamžitě zaznamenala obrovský komerční úspěch v e-commerce i v luxusních buticích.
Autor: AP
Modelka a autorka úspěšných knih Emily Ratajkowski spustila v roce 2017 vlastní značku plavek a spodního prádla Inamorata. Firma funguje na principu přímého prodeje zákazníkům (D2C) prostřednictvím sociálních sítí. Emily je jedinou majitelkou a byznys jí zajišťuje stabilní multimilionové příjmy nezávislé na modelingu.
Autor: Instagram @emrata
Slavný režisér James Cameron vstoupil na žebříček miliardářů Forbes s odhadovaným majetkem 1,1 miliardy dolarů. Klíčem k jeho bohatství nejsou jen fixní režisérské honoráře, ale geniální licenční smlouvy a podíly na zisku. U filmů Titanic, Avatar a Avatar: The Way of Water inkasuje procenta z celosvětových kinotržeb (které dohromady přesáhly 9 miliard dolarů), z prodeje merče i z tematických parků Disney World.
Autor: Profimedia.cz
Hollywoodská herečka Jennifer Garnerová spoluzaložila v roce 2017 značku biopotravin a kapsiček pro děti Once Upon a Farm. Jako spolumajitelka a ambasadorka prosadila model, kdy se zdravé dětské příkrmy dostaly i do běžných supermarketů za dostupné ceny. Firma raketově roste, získává obří investice a generuje desítky milionů dolarů ročně.
Autor: Reuters
Zpěvačka Taylor Swiftová dosáhla majetku 2 miliardy dolarů díky unikátnímu obchodnímu modelu. Na rozdíl od jiných hvězd, které si najímají externí agentury, Taylor se svými rodiči vybudovala vlastní interní management (13 Management) a produkční společnosti (TAS Rights Management). Plně vlastní autorská práva ke svým znovu nahraným albům („Taylor’s Version“) a sama produkuje a distribuuje své koncertní filmy do kin, čímž obchází hollywoodská studia a nechává si drtivou většinu zisků.
Autor: Profimedia.cz
Slavná zpěvačka a herečka Lady Gaga kompletně rebrandovala svou kosmetickou značku na Haus Labs by Lady Gaga. Zaměřila se na čisté, veganské složení s high-tech ingrediencemi. Uzavřela exkluzivní partnerství s prestižním řetězcem Sephora, což značku během krátké doby katapultovalo mezi nejprodávanější a nejziskovější celebritní kosmetiky na trhu.
Autor: ČTK
Kolumbijská popová hvězda Shakira se v roce 2025 rozhodla vstoupit do byznysu s péčí o vlasy. Uvedla na trh svou prémiovou značku Isima, která byla okamžitě zalistována do tisíců kamenných obchodů prestižní sítě Ulta Beauty po celých Spojených státech, což jí zajišťuje masivní maloobchodní příjmy.
Autor: Reuters
Populární herečka a zpěvačka Hilary Duffová spoluzaložila v roce 2024 značku produktů pro péči o děti a domácnost Below the Belt. Reagovala na poptávku po čistých, stoprocentně přírodních a dermatologicky testovaných produktech pro citlivou pokožku. Značka bleskově expandovala do kamenných prodejen hlavních amerických řetězců jako Target a Walmart.
Autor: Profimedia.cz