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My všichni školou povinní: jak vypadaly jeho hvězdy dřív a po letech
My všichni školou povinní je legendární třináctidílný československý televizní seriál z roku 1984, ve kterém excelovaly mnohé herecké hvězdy. Některé z nich jsou stálicemi české herecké scény dodnes,...
Douglas a jeho Catherine slaví. Podívejte se, jak se měnili od seznámení
Začali spolu randit v roce 1998 a málokdo věřil, že jim vztah vydrží déle než pár měsíců. Catherine Zeta-Jonesová a Michael Douglas ale pochybovače překvapili. Přestože je dělí přesně 25 let, oba se...
KVÍZ: Myslíte si, že umíte česky? Těchto 20 otázek vás prověří
Češtinu používáme každý den, přesto nás její pravopis, mluvnice i slovní zásoba dokážou pořádně potrápit. Zjistěte, kolik školních znalostí vám ještě zůstalo v hlavě. O voucher na Chytrý Kvíz můžete...
Ráno, nebo večer? Kdy je nejlepší čas na sprchu a proč na něm záleží
Sprchujete se hned po probuzení, nebo si očistu necháváte až na večer? Možná je to jen zvyk, denní doba ovšem může ovlivnit, co vám sprcha přinese. Záleží navíc i na teplotě vody, délce sprchování a...
Nejen Cindy Crawfordová. Které slavné osobnosti ztratily syna nebo dceru
Pro rodiče není nic horšího, než když přijde o dítě. S takovou ztrátou se nelze nikdy plně vyrovnat. Podívejte se do naší galerie, které slavné hvězdy potkala tato tragédie. Někteří potomci přišli o...
Umíte vrstvit? Je to kumšt, ale na podzim je potřeba. Stačí pár pravidel
Chladnější počasí nám dává postupně najevo, že s krátkými rukávy a holýma nohama už sotva vystačíme a musíme nasadit víc vrstev. Umíte je správně poskládat na sebe?
Smyslné tření i upřímný rozhovor. Zkuste nejžhavější trendy v ložnici
Zapomeňte na stereotyp pod peřinou. Letošní podzim přeje větší otevřenosti, objevování nových způsobů rozkoše i péči o tělo a mysl. Jaké trendy ovládnou ložnice a proč o nich mluví stále více párů?...
Manželka mě podezírá z nevěry, sleduje mě na každém kroku, stěžuje si Oto
Prožívám v manželství peklo a nevím, jak se to vlastně stalo. Manželka má díky aplikaci v mém telefonu neustálý přehled o každém mém kroku. Stačí se zdržet deset minut v koloně nebo neodpovědět na...
Podmanila si New York i Instagram. Inspirujte se stylem Xenie Adontsové
Narodila se v Rusku, vyrůstala v Německu a nyní si podmanila New York. Influencerka Xenia Adontsová je skutečnou hvězdou, která na Instagramu ukazuje realitu všedních dní i svou přirozenou krásu a...
Metabolismus se s věkem mění. Co dělat, aby vám nekomplikoval hubnutí
Máte pocit, že se vám s přibývajícími roky hubne čím dál hůř? Nemusí to být jen zdání. Metabolismus se v průběhu života mění a svou roli mohou sehrát i každodenní návyky, kterým často nepřikládáme...
Česko je dvacátá nejšťastnější země. Navzdory všemu se v nitru cítíme dobře
Pozor, následující text je ukrutně optimistický. Tak hodně, až může naštvat. Kdo rád nadává a kritizuje, možná by ho neměl číst. Češi jsou cyničtí pesimisté, kteří na otázku „jak se máš?“ nikdy...
Učitelka ve třídě zavedla prdicí koutek, ve světě ji obdivují
Valecia Broussardová z Texasu přidala na TikTok video, kde představuje prdicí koutek, který stvořila pro žáky. Chtěla omezit šíření nepříjemného zápachu po třídě. A získala si fanoušky po celém...
Už dávno nevydělávají jen svou profesí. 60 slavných tváří a jejich byznys
Šedesát podnikavých osobností, které se rozhodly vydělat na svém jméně co nejvíc. Podívejte se do naší galerie na hvězdy a jejich byznys. Patří sem ty největší hollywoodské hvězdy, jako jsou Geroge...
Dítě samo neřekne, že špatně vidí. Prozradí ho nenápadné signály
Začátek školy přináší nejen nové povinnosti, ale i nápor na dětské oči. Únava, nechuť ke čtení nebo horší soustředění nemusí být lenost. Možná vaše dítě jen nevidí tak dobře, jak by mělo.
Šetrnost je ctnost, ale žít by se mělo tady a teď, uvědomila si Julie
Bez finanční rezervy se člověk neobejde. Jenže stejně důležité je umět peníze občas i do něčeho investovat. Jinak se také může stát, že nás úspory přežijí, aniž bychom si byť jen maličko dopřáli. Své...
Lehce a s citem. Nebojte se při líčení barev, podzim si je vyžaduje
Při líčení je dobré mít lehkou ruku a cit pro barvy. Stačí vědět, kam je na tváři nanést, jaké odstíny zvolit a jak s nimi pracovat, aby výsledek působil svěže, přirozeně a lichotivě.
Pálení žáhy není banalita. Reflux může skončit rakovinou jícnu, varuje lékař
Onemocnění trávicího traktu patří mezi nejčastější zdravotní problémy současnosti. Od funkčních poruch přes refluxní chorobu jícnu až po nádory – jejich příčin bývá celá řada. „Nezdravý životní styl...