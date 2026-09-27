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Už dávno nevydělávají jen svou profesí. 60 slavných tváří a jejich byznys

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Šedesát podnikavých osobností, které se rozhodly vydělat na svém jméně co nejvíc. Podívejte se do naší galerie na hvězdy a jejich byznys. Patří sem ty největší hollywoodské hvězdy, jako jsou Geroge Clooney, Sofia Vergara, Jennifer Anistonová a další.

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