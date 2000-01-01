náhledy
Po pětadvaceti letech se vrací Pobřežní hlídka. Zatímco v té klasické hrál David Hasselhoff a Pamela Andersonová, ve filmu o sympaťácích od oceánu zazářil Zac Efron a Kelly Rohrbachová. A v nové Pobřežní hlídce se blýsknou VIP jako Noah Beck nebo Jessica Belkinová. Podívejte se na ně v galerii.
Autor: koláž iDNES.cz
Seriál Pobřežní hlídka byl ve své době velkým fenoménem. Lidé se nemohli dočkat dalšího dílu, který byl pravidelně vysílán v televizi. A na další pokračování se čekalo dlouhý týden. Dnešní rychlost streamování díky placeným platformám se s dřívějším sledováním seriálů nedá srovnávat.
Autor: Profimedia.cz
Michael Newman v seriálu Pobřežní hlídka. Lidé obdivovali výkony herců, kteří i během natáčení zažívali náročné chvíle.
Autor: archiv Michael Newmana, Profimedia.cz
Jak později herci uvedli, během natáčení mezi nimi vzniklo silné pouto a zůstali přáteli. „Stýkali jsme se i po dokončení natáčení. Byli jsme něco jako rodina. Společné grilování, dovolená. Byly to krásné časy,“ uvedl pro People Hasselhoff.
Autor: archiv Michael Newmana, Profimedia.cz
Ne všichni herci však měli po natáčení dokonalé životy.
Autor: archiv Michael Newmana, Profimedia.cz
Herec David Hasselhoff si prošel závislostí na alkoholu. Několikrát se nechal hospitalizovat v léčebně a uvedl, že kdyby nevyhledal odbornou pomoc, zřejmě už by mezi námi ani nebyl.
Autor: © NBC
Ani Pamela Andersonová neměla na růžích ustláno. Neměla štěstí v lásce.
Autor: archiv Michael Newmana
Herec Jeremy Jackson (na fotografii vpravo) má za sebou bouřlivý život včetně vystupování s pánskými striptéry nebo drogové závislosti.
Autor: © NBC
V Pobřežní hlídce si zahrálo nespočet herců a hereček.
Autor: Instagram / Brande Roderick
Herečka Traci Binghamová hovořila o závislosti na drogách, která prý přišla velmi plíživě a zpočátku si své problémy ani neuvědomovala. „Na každém večírku jste měli tolik drog, kolik jste chtěli. A prezentovali to jako něco normálního. Kdo si nedal, byl divný,“ uvedla.
Autor: Profimedia.cz
I herečka Erika Eleniaková podlehla závislosti. Holdovala alkoholu a dnes by ji málokdo poznal. Má tetování na půlce těla.
Autor: Profimedia.cz
I sexy Donna D’Errico si před lety zahrála v seriálu Pobřežní hlídka.
Autor: Instagram @donnaderrico
Herečka Carmen Electra na sebe v seriálu upozornila a po dokončení natáčení na ni čekala další hvězdná kariéra.
Autor: Profimedia.cz
Pobřežní hlídka 1989–2001 a na snímku herci Pamela Andersonová, Alexandra Paulová, Gregory Alan-Williams, David Hasselhoff, David Charvet, Nicole Eggertová a Jeremy Jackson
Autor: Profimedia.cz
Herečka Nicole Eggertová bojovala před padesátkou s rakovinou prsu.
Autor: © NBC
Krásky Nicole Eggertová a Pamela Andersonová v seriálu Pobřežní hlídka na snímku z roku 1989
Autor: © NBC
Herec David Hasselhoff s půvabnými kolegyněmi při natáčení seriálu Pobřežní hlídka
Autor: Profimedia.cz
Herečky Nicole Eggertová a Pamela Andersonová v seriálu Pobřežní hlídka (1989)
Autor: © NBC
Ve filmu Pobřežní hlídka z roku 2017 herci a herečky opět oblékli červené plavky.
Autor: CinemArt
Kelly Rohrbachová, Alexandra Daddario, Ilfenesh Hadera, Dwayne Johnson, Zac Efron a Jon Bass ve filmu Pobřežní hlídka na fotografii z roku 2017
Autor: AP
Herec Dwayne Johnson se svými svaly ve filmu nemohl chybět.
Autor: CinemArt
Herci Dwayne Johnson a Pamela Andersonová při natáčení filmu Pobřežní hlídka (2016)
Autor: Instagram / therock
Herci Dwayne Johnson a Zac Efron během natáčení filmové Pobřežní hlídky
Autor: Paramount Pictures
A v nově připravovaném seriálu Pobřežní hlídka nastupují herci o desítky let mladší.
Autor: Profimedia.cz
Herec Stephen Amell u oceánu, kde ho vyfotili paparazzi fotografové, jak se připravuje na svou roli záchranáře.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Jessica Belkinová už si vyslechla spoustu hejtů, že není dokonalá jako Pamela Andersonová. Rozhodně však v seriálu nemá být její kopií.
Autor: Profimedia.cz