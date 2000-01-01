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Velké množství osobností se přiklání k hubnutí a používají k tomu injekce typu Ozempic. Některé osobnosti však stále hrdě ukazují kila navíc a odmítají hubnout tak, aby ve finále úplně ztratily samy sebe. Podívejte se do galerie, které VIP ženy milují své oblé křivky a řadí se do kategorie plus size.
Autor: koláž iDNES.cz
Plus size modelka Ashley Grahamová otevřeně říká, že své křivky miluje a nevidí důvod je skrývat. Odmítá společenské škatulky o ideální kráse a radí ženám, aby přijaly své tělo takové, jaké je. Prohlásila: „Vím, že mé křivky jsou sexy, a chci, aby všichni věděli, že ty jejich jsou taky,“ uvedla.
Autor: Reuters
Modelka a aktivistka Paloma Elsesserová mluví o své postavě velmi upřímně. Odmítá klišé o „zázračné cestě k okamžité sebedůvěře“. Své tělo bere jako způsob, jak spojovat lidi a měnit zažité normy ve společnosti. „Zajímavé je, že ženy často mluví o tom, jak se naučily milovat své tělo. Ale pravdou je, že nikdy nezmizí ta nejistota, kdy si říkáte, co si o vás někdo asi myslel. Pracujete na tom celý život,“ myslí si.
Autor: AP
Modelka a herečka Precious Lee se otevřeně vymezuje proti tomu, aby ji lidé nebo okolí škatulkovali. Svou identitu a velikost nevnímá jako překážku, ale jako zdroj své síly a autentičnosti. „Zůstat věrná sama sobě je pro mě to nejdůležitější. Na ničem jiném nezáleží,“ podotkla pro People.
Autor: AP
„Moje poselství je takové, že pokud jsou všichni zdraví, užívejte si a přijměte jakýkoli typ těla, který máte,“ uvedla herečka Melissa McCarthy. Sice zhubla zhruba dvacet kilo díky injekcím na hubnutí, ale nechce to přehnat a být extrémně štíhlá, takže už s injekcemi skoncovala.
Autor: AP
Herečka Rebel Wilsonová otevřeně mluví o svém těle jako o cestě plné výzev. Přiznává boj s emočním přejídáním, ale zároveň se zasazuje o zdravější přístup, sebelásku a vděčnost. I ona má za sebou hubnutí s injekcemi Ozempicu. „Mám velké starosti o dívky, které řeší obraz svého těla... Dokázala jsem v životě udělat zábavnou kariéru, nosit pěkné věci a mít skvělý milostný život, aniž bych byla vyzáblá hůl. A dá se to zvládnout. Nemusíte být takové,“ uvedla pro server Mamamia.
Autor: Reuters
„Když jsem byla malá, slýchala jsem strašné věci. Byla jsem nešťastná, protože mi říkali, jak strašná jsem. A já jsem těm lidem věřila. Dnes si užívám, že jsou i lidé, kteří mě mají rádi a to mi moc pomáhá,“ sdělila herečka Chrissy Metzová pro Hollywood Reporter. Hubnutí v plánu nemá, říká, že je ve svém těle spokojená.
Autor: AP
Zpěvačka Lizzo otevřeně propaguje sebelásku a odmítá klasické ideály krásy. „Vím, že jsem tlustá. Nevadí mi to. Líbí se mi být tlustá a jsem krásná a jsem zdravá. Takže můžeme jít dál?,“ uvedla pro Billboard. Později ale přeci jen propadla jako i další celebrity v Hollywoodu píchání si injekcí na hubnutí. Přehánět to ale nechce, prý chce mít stále boubelaté křivky.
Autor: AP
„Vyrostla jsem s tím, že mi lidé říkali, jak jsem hezká, ale myslela jsem si, že bych mohla být ještě hezčí, kdybych zhubla. Ale naštěstí mi došlo, že jsem vlastně krásná i tlustá. Ano, jsem tlustá a jsem krásná,“ sdělila modelka Tess Holliday. Lékaři ale upozorňují na to, že by na sebe měla být opatrná a myslet na budoucnost.
Autor: Instagram/ Tess Holliday
Herečka a modelka Hayley Hasselhoffová už v minulosti uvedla, že si užila extrémní šikanu na základní a střední škole, protože byla dcerou slavného plavčíka z Pobřežní hlídky. V dospělosti se tím tak odmítá trápit. Své křivky miluje a nafotila dokonce snímky pro Playboy.
Autor: Instagram @hhasselhoff
Plus size modelka Hunter McGrady bojuje za pozitivní přístup k tělu. Modelka Sports Illustrated otevřeně mluví o tom, že krása nezná velikost. Odmítá nerealistické ideály.
Autor: Profimedia.cz
„Byla jsem nejistá ohledně svého těla po dlouhou dobu a vstřebávala jsem ty nesmysly z médií, které mi říkaly, že se musím změnit,“ popsala své dospívání pro InStyle herečka Barbie Ferreira.
Autor: ČTK
Herečka Gabourey Sidibe otevřeně mluví o svém těle jako o osobním majetku a kritizuje společnost za to, že si myslí, že má právo cizí těla hodnotit. „Jednoho dne jsem se rozhodla, že jsem krásná, a tak prožívám svůj život jako krásná dívka. Nezáleží na tom, jak vás vnímá svět. Záleží na tom, co vidíte vy,“ vzkázala.
Autor: AP
Modelka a influencerka Gabi Gregorová má o svém těle jasno. „Nikdo si nezaslouží cítit stud za to, jak vypadá. Ti z nás, kteří věří v tuto filozofii, prožijí mnohem šťastnější život,“ sdělila pro Need To Know.
Autor: archiv blogerky
„Vnitřně jsem se unavila tím, že jsem sama sebe nenáviděla a myslela si, že nejsem dost dobrá, protože nemám určitou velikost nebo nejsem určité rasy. ... Takže jsem prostě začala přijímat všechny stránky mého já,“ uvedla pro Insider modelka Yumi Nu.
Autor: AP
„Nesnažím se mít jinou váhu. Chci jiný typ postavy, abych nebyla jablko. Prostě chci být hruška. Takže stále hodně jím milované jídlo a také posiluji, aby ze mě byla hruška,“ smála se herečka Octavia Spencerová v rozhovoru s Jimmym Fallonem.
Autor: AP
Zpěvačka Beth Ditto o svém těle mluví zcela otevřeně, odmítá společenské standardy krásy a je průkopnicí hnutí za pozitivní vnímání těla. „Jsem TLUSTÁ. Nevím, co to znamená pro kohokoliv jiného. Ale vím, co to znamená pro mě. A jsem hrdá,“ napsala na svém profilu na Instagramu.
Autor: AP
„Miluji své tělo a děkuji všem, kteří mi věří a nechali mě dělat to, co tolik miluji,“ uvedla na svém Instagramu modelka Devyn Garcia.
Autor: AP
Australská komička Celeste Barberová ráda předvádí své tělo bez příkras a dělá si legraci ze známých osobností, které tolik lpí na své dokonalosti. Ráda ukazuje ostatním, že i ona má celulitidu a vypouklé bříško a nestydí se za něj. „Láska k vlastnímu tělu je základ,“ říká.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Iskra Lawrence v neretušované kampani značky Aerie už v roce 2014 ukázala, že své tělo miluje a měnit ho nehodlá jen pro druhé.
Autor: Profimedia.cz
„Neexistuje nedokonalá žena. Tak už si to prosím uvědomte. Nejvíc se směji mužům, co vyvaleným pupkem a pivem v ruce sedí před televizí a píší hnusné věci na Instagram. Tleskám, jste hrdinové,“ smála se herečka a modelka Denise Bidotová.
Autor: Profimedia.cz
Herečka a zpěvačka Amber Riley otevřeně odmítá tlak na změnu své postavy kvůli Hollywoodu. Odmítá zapadnout do škatulek.
Autor: Reuters
„Jednoho dne jsem se probudila a pomyslela si: Dost bylo ubližování sobě samé. Válka je uvnitř vás a tam se také vyhrává. Musíte se postavit svým nejistotám a pak je nechat jít,“ uvedla herečka Keala Settle pro BrainyQuote.
Autor: AP
Modelka a redaktorka Natálie Debnárová ukazuje, že nemusíte vypadat jako Twiggy a být za hvězdu. Právě ona je důkazem, že krása je opravdu v každé z nás.
Autor: Profimedia.cz
„Já jsem já a kdo jste vy, abyste mi říkali, jak mám vypadat,“ vzkázala fanouškům na svém účtu na Instagramu modelka Candice Huffine, která miluje své křivky.
Autor: Profimedia.cz
Ali Tate Cutlerová, první plus-size modelka značky Victoria’s Secret, bojuje za přijetí vlastního těla a sebelásku. Vnímá své tělo jako přirozenou schránku, o kterou je potřeba pečovat s laskavostí a bez zbytečného tlaku na dokonalost.
Autor: Profimedia.cz
„Věnujte pozornost jídlu, ze kterého se cítíte dobře, a poslouchejte, co si vaše tělo žádá. Nehubněte pro druhé a nedělejte hlouposti,“ uvedla modelka Tess McMillanová.
Autor: Profimedia.cz
Melissa Owens Millerová, známá v modelingu jako Emme, je slavná plus-size modelka a bojovnice za přijetí vlastního těla. O svém těle a vnímání krásy říká, že krása není o vzhledu, ale o postoji a sebelásce.
Autor: Profimedia.cz
Liris Crosse, známá plus-size supermodelka a vítězka pořadu Project Runway, aktivně vystupuje proti zahanbování těla (body-shamingu). Své křivky naplno miluje a otevřeně je ukazuje. Je označována za „Naomi Campbellovou mezi plnoštíhlými modelkami“.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Georgia Horsely vždy hrdě ukazovala svou postavu a nikdy o sobě nemluvila jako o tlusté ženě. Milovala každý záhyb na svém těle a pro mnohé se tak stala velkou inspirací.
Autor: Profimedia.cz
Hudebnice Jelly Roll si nikdy nedělala velkou hlavu ze svého vzhledu a světu ukazuje, že má své tělo ráda.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Aubrey Gordonová mluví o svém těle otevřeně, bez omluv a s důrazem na realitu života ve velkém těle ve světě, který na to není stavěný. Odmítá společnost, která obézní lidi redukuje pouze na jejich váhu.
Autor: Profimedia.cz
Hudebnice Brittany Howardová se o svém těle vyjadřuje s velkou sebejistotou a nezávislostí. Zpěvačka a kytaristka kapely Alabama Shakes se vymyká tradičním šablonám.
Autor: ČTK
Herečka Da’Vine Joy Randolphová je známá tím, že se nebojí otevřeně mluvit o svém těle. Odmítá tradiční hollywoodské standardy krásy a podporuje myšlenku, že plnoštíhlé ženy si zaslouží stejné příležitosti a respekt.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Jill Kortleve odmítla hubnout kvůli roli, protože by tím ztratila sebe samu.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Danielle Macdonaldová otevřeně bojuje proti stereotypům v Hollywoodu. Odmítá, aby její váha definovala její herecké role, a prosazuje, aby ženy mohly existovat ve své přirozené podobě bez tlaku na hubnutí.
Autor: Profimedia.cz