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Odvážné výstřihy i odhalená těla. Tohle jsou nejvíc sexy modely z Varů
Podívejte se do naší galerie na sexy a mnohdy až příliš odhalené modely, které v průběhu let vynesly slavné ženy na červený koberec na filmový festival v Karlových Varech. Někdy nedodržely dress...
Nostalgie s vůní táboráku. Zavzpomínejte na letní tábory v Československu
Ať už na vodě, nebo na louce u lesa, letní tábory byly v dobách Československa pro kluky a holky synonymem prázdnin. Zatímco jejich rodiče a prarodiče budovali socialismus, oni si užívali...
KVÍZ: Poznáte historii podle jediného data? Otestujte se v 50 otázkách
Některá data zná každý, jiná už dokážou pořádně potrápit paměť. Vzpomenete si, kdy byla vydána Zlatá bula sicilská, padla Berlínská zeď nebo kdy svět poprvé spatřil bikiny? Otestujte své znalosti...
Slavné ženy, které stárnou s grácií. Plastiky odmítly a vypadají skvěle
Mohly by si dovolit plastiky, facelifty a jiné invazivní zákroky. Raději si však vybraly stárnutí s grácií a dobře udělaly. Řeč je o slavných ženách, které si každou vrásku hýčkají a vypadají...
Utratil miliony za dlouhověkost. Teď miliardář přiznal vážnou nemoc
Americký podnikatel Bryan Johnson investuje každoročně miliony dolarů do zpomalování stárnutí a jeho organismus patří k nejpečlivěji sledovaným na světě. Přesto oznámil, že trpí autoimunitní...
Tyto slavné hvězdy adoptovaly děti. Některé mají i vlastní potomky
Podívejte se do naší galerie na zahraniční hvězdy, které se rozhodly pro adopci. Některé k tomu mají i vlastní biologické děti. Jiné hvězdy naopak volily jen adopci. Patří k nim třeba Angelina Jolie,...
Jak na zdravé hubnutí po porodu? Nespěchejte, tělo potřebuje čas
Téma hubnutí po porodu se v ženském světě řeší neustále, ačkoli realita je jiná než na sociálních sítích. Období šestinedělí je pro tělo maraton, kojení si bere obrovské množství energie a shodit...
Na sítích hrdinové, ale v reálu? I urážky na internetu jsou šikanou
Komentáře na internetu neberou konce. Je jedno, zda jsou u politického nebo jiného článku, rozhovoru nebo fotky na sociálních sítích. Umíte s nimi zacházet? A jak se bránit, když vás urážejí?
Léto u vody, nebo na horách? Vezměte s sebou správnou kosmetiku
Letní čas se dá trávit různě. Na dece u vody, v jednom kole na kole, v potu tváře na túře nebo s knížkou na balkoně. Ať už si vyberete kterýkoli způsob, určitě je dobré mít po ruce kosmetiku, která...
Chobotnice, šašlik i cannoli. Pochlubte se fotkou z dovolené a vyhrajte knihu
Máte telefon plný fotek báječných jídel, na kterých jste si pochutnávali na dovolené nejen v zahraničí? Ať už jste si pošmákli, nebo jste narazili na nějaký kulinární bizár, nenechte si to pro sebe....
Tak vstaň a pádluj: Proč je paddleboard tím nejlepším posilovákem na léto
Hit letošního léta? Jednoznačně paddleboard. Pokud jste kolem něj doteď chodili bez povšimnutí, letos na něj určitě naskočte. Toto nafukovací prkno umí krásně zpevnit postavu, vylepší vám balanc a...
Královna elegance i nevkusných úletů. V šatníku hvězdy KVIFF Juliette Binoche
Juliette Binoche je ztělesněním pořekadla, že méně znamená více. Tím, jak se obléká, i tím, jak se neobléká. Jako by měla dvě tváře. Jedna je luxusní, elegantní, minimalistická a druhá okázalá až...
KVÍZ: Poznáte historii podle jediného data? Otestujte se v 50 otázkách
Některá data zná každý, jiná už dokážou pořádně potrápit paměť. Vzpomenete si, kdy byla vydána Zlatá bula sicilská, padla Berlínská zeď nebo kdy svět poprvé spatřil bikiny? Otestujte své znalosti...
Fejeton Martina Vopěnky: O cestách zdánlivě špatným směrem a zahozeném studiu
Často si nejsme jisti, co vlastně v životě chceme, ale naprosto přesně víme, co nechceme. A to vůbec není špatně, konstatuje spisovatel Martin Vopěnka ve fejetonu, který napsal pro časopis Žena...
Cukrovka i infarkt. S tím vším nám pomůže vypadlý mléčný zub, popisuje lékař
Můžeme ze zubu vypěstovat svoje zdravé náhradní díly? Po kostní dřeni, tukové tkáni a pupečníku začínají lékařští výzkumníci odebírat kmenové buňky i z mléčných zubů. Jedna taková biobanka s tkáněmi...
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...
Sedy lehy jsou škodlivý mýtus, říká v Rozstřelu fyzioterapeut olympioniků
Sedy lehy jako cesta k pevnému břichu? Podle fyzioterapeuta olympioniků Davida Vrbického jde o přežitý mýtus, který může lidem spíše uškodit. V Rozstřelu na iDNES.cz mluvil také o bolestech zad,...
Plus size a sexy. Slavné krásky, které si i s kily navíc svět zamiloval
Velké množství osobností se přiklání k hubnutí a používají k tomu injekce typu Ozempic. Některé osobnosti však stále hrdě ukazují kila navíc a odmítají hubnout tak, aby ve finále úplně ztratily samy...