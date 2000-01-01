náhledy
Slavné ženy přiznávají plastiky a jiné úpravy vzhledu mnohem častěji a otevřeněji než slavní muži. Ti se i v dnešní době stále stydí přiznat, že si vzhled nechali vylepšit. Přesto se najdou tací, kteří o tom buď hovořili sami, nebo na ně zkrátka plastika na veřejnosti praskla. Podívejte se, kteří slavní muži to jsou.
Autor: koláž iDNES.cz
Mickey Rourke v 80. letech a v roce 2015. Z velkého hollywoodského fešáka je dnes oteklý dědeček, který si vůbec není podobný. Rourke přiznává, že plastiky byly špatný nápad. Dnes už se na veřejnosti ukazuje minimálně. Lidé však stále věří, že dokončí připravovaný životopisný film s Petrem Jáklem.
Autor: Koláž iDNES.cz
Herec Zac Efron se výrazně proměnil poté, co měl vážný úraz obličeje a lékaři ho museli poté dávat „dohromady“. Jeho plastika tak nebyla úplně rozmarem, ale nutným lékařským zákrokem.
Autor: koláž iDNES.cz
Herec Josh Hutcherson oficiálně potvrdil, že si v roce 2012 nechal upravit nos.
Autor: koláž iDNES.cz
Zpěvák ze skupiny Backstreet Boys AJ McLean podstoupil liposukci krku s radiofrekvenčním vypnutím kůže (FaceTite), niťový lifting čelisti a dvě transplantace vlasů. O svých estetických úpravách mluví v rozhovorech zcela otevřeně.
Autor: koláž iDNES.cz
Herec a hudebník Barry Manilow přiznal, že podstoupil jeden facelift v Los Angeles a občasné drobné úpravy proti známkám stárnutí. Zároveň výslovně odmítl, že by kdy použil botox.
Autor: iDNES.cz
Herec Burt Reynolds nikdy sám veřejně nepotvrdil, že by podstoupil estetické plastické operace, nicméně plastičtí chirurgové i média se shodují na několika pravděpodobných zákrocích, které výrazně změnily jeho tvář. Podle odborníků z kliniky v Los Angeles má za sebou facelift.
Autor: koláž iDNES.cz
Americký zpěvák Clay Aiken v minulosti veřejně přiznal operaci čelisti a liposukci brady.
Autor: koláž iDNES.cz
Hudebník Gene Simmons z kapely KISS veřejně přiznal sérii estetických zákroků, mezi které patří především facelift, úprava očních víček a liposukce hrudníku.
Autor: koláž iDNES.cz
Herec George Clooney se veřejně přiznal pouze k plastické operaci očních víček (blefaroplastice), ačkoliv estetičtí chirurgové u něj spekulují i o dalších drobných zákrocích.
Autor: koláž iDNES.cz
Howard Stern oficiálně přiznal dva plastické zákroky: plastiku nosu (rhinoplastiku) a liposukci podbradku, které podstoupil koncem 90. let. Kromě toho otevřeně mluví o estetické úpravě chrupu, zatímco o dalších zákrocích v obličeji se pouze spekuluje.
Autor: Profimedia.cz
Hudebník Julio Iglesias veřejně přiznal pouze menší zákrok v oblasti čelistí (zpevnění linie čelisti v USA), nikoliv klasický facelift. Zároveň uvedl, že zákroku lituje a už by další podstoupit nechtěl.
Autor: koláž iDNES.cz
Herec John Stamos otevřeně přiznal dvě plastické operace nosu (rinoplastiky) a aplikaci botoxu do čela. Jiné chirurgické zákroky odmítá.
Autor: koláž iDNES.cz
Joel McHale veřejně přiznal, že podstoupil čtyři transplantace vlasů. Žádné jiné plastické operace ani kosmetické zákroky na obličeji nepřiznal.
Autor: koláž iDNES.cz
Herec Ray Liotta měl dermální výplně a nechával si aplikovat botox. Jeho tvář pak byla mírně zdeformovaná.
Autor: koláž iDNES.cz
Z hlediska estetických a kosmetických zákroků je u tenisty Rafaela Nadala veřejně známá především transplantace vlasů. Žádné klasické plastické operace v obličeji (jako rhinoplastiku nebo facelift) nikdy nepotvrdil.
Autor: koláž iDNES.cz
Hudebník Michael Jackson oficiálně přiznával pouze několik úprav nosu, ale podle svědectví lékařů a zpráv po jeho úmrtí podstoupil výrazně více zákroků v oblasti obličeje.
Autor: koláž iDNES.cz
Herec Ryan Gosling si jako mladý kluk před nástupem do Hollywoodu nechal upravit tvar nosu.
Autor: koláž iDNES.cz
Herec Tom Cruise si nechal vyměnit chrup a v posledních letech experimentuje i s omlazením v oblasti obličeje. Mnozí si dělají legraci, že popíjí elixír mládí. Za vším však stojí obyčejná plastická chirurgie.
Autor: koláž iDNES.cz
Hudebník Steven Tyler oficiálně přiznal pouze rekonstrukční plastický zákrok po úrazu v roce 2011 a pravidelné aplikace botoxu. O dalších estetických operacích, jako je úprava nosu či lícních kostí, se v médiích pouze spekuluje.
Autor: koláž iDNES.cz
Americký herec Reid Ewing, známý především jako Dylan ze seriálu Taková moderní rodinka (Modern Family), podstoupil mezi lety 2008 a 2012 celkem osm plastických a estetických zákroků v obličeji, konkrétně lícní, bradové a čelistní implantáty, injekční výplně a přenosy tuku.
Autor: koláž iDNES.cz
Caitlyn Jennerová podstoupila v souvislosti se svou tranzicí a omlazením vzhledu řadu estetických a chirurgických zákroků, přičemž přesný oficiální seznam veřejně nepotvrdila. Nechala si však upravit nos, tvar brady, lícní kosti a také si nechala odstranit mužské pohlavní orgány.
Autor: koláž iDNES.cz
Profesionální celebrita Jessica Alvesová podstoupila více než 100 plastických operací a kosmetických zákroků v celkové hodnotě přesahující v přepočtu padesát milionů korun. Zákroky absolvovala nejprve v době, kdy se snažila vypadat jako „lidský Ken“, a později při své tranzici a proměně v „lidskou Barbie“.
Autor: koláž iDNES.cz
Zpěvák kapely Dead or Alive Pete Burns (který zemřel v roce 2016) podstoupil za svůj život odhadem okolo 300 estetických a rekonstrukčních zákroků, přičemž první operaci nosu absolvoval už v polovině 80. let.
Autor: koláž iDNES.cz
Sylvester Stallone oficiálně nepotvrdil všechny zákroky, o nichž se v souvislosti s jeho vzhledem mluví, ale podle odhadů chirurgů a médií podstoupil především facelift, úpravu očních víček (blefaroplastiku), lift obočí a transplantaci vlasů.
Autor: koláž iDNES.cz
Herec Steve Martin v minulosti podstoupil facelift.
Autor: koláž iDNES.cz
Dnes již zesnulý herec Robert Redford si v minulosti nechal upravit oční víčka.
Autor: koláž iDNES.cz