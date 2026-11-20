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KVÍZ: Jak se žilo v socialistickém Československu? 40 otázek prověří vaši paměť
Ať už jste éru budování socialismu a normalizaci v Československu zažili, nebo ji znáte jen z filmů, televize či vyprávění rodičů a babiček, tento kvíz vás bude bavit. Schválně, kolik ze čtyřiceti...
Kdysi lámaly mužská srdce. Jak dnes vypadají slavné krásky?
Bodovaly už před lety. Některé z krásek se dokonce drží na předních příčkách v oblasti šoubyznysu už desítky let. Dříve byly mladé, ale krásné jsou i dnes, ačkoli už mnohé ve věku babiček. Podívejte...
Obří poprsí je proslavilo po celém světě. Podívejte se na silikonové rekordmanky
Podívejte se do galerie na slavné ženy z celého světa, které se rozhodly zvětšit si ňadra pomocí silikonových implantátů a co se velikosti týče rozhodně nešetřily. Mnohé patří mezi světové...
I pánové se chtějí líbit. Slavní muži utrácejí tisíce za estetické úpravy
Slavné ženy přiznávají plastiky a jiné úpravy vzhledu mnohem častěji a otevřeněji než slavní muži. Ti se i v dnešní době stále stydí přiznat, že si vzhled nechali vylepšit. Přesto se najdou tací,...
Po Extrémních proměnách přibral 20 kilo. Karel Horváth přiznal proč
Karel Horváth, bratr slavného bývalého fotbalisty Pavla Horvátha, nakonec zhubl jednašedesát kilogramů. Nebyl to snadný proces, i s ohledem na jeho vážnou autonehodu před lety a trvalé zdravotní...
Psát test za testem na přijímačky nestačí. Co dělat, když body pořád stojí?
Další test, stejný počet bodů. Než vytisknete nové zadání, projděte spolu to poslední. Možná zjistíte, že dítě už zvládá úlohy, které dřív přeskakovalo, a body teď ztrácí jinde. Podle toho určíte, na...
Kdo má obezitu, nepotřebuje slyšet, že je líný. Lékařka to ví z vlastní léčby
Obezita není pouze otázkou vzhledu a moderní injekční léčba neslouží jen ke shazování kilogramů. Lékařka Jana Šimurdová to poznala také z druhé strany ordinace, když sama podstoupila léčbu kvůli...
Mateřství, které dusí. Pozor na opičí lásku, může naše děti zničit
Každý rodič chce pro své dítě to nejlepší. Dopřát mu všechno, po čem touží a snažit se zamezit v jeho životě zklamání. I v tomto případě ale platí, že všeho moc škodí. Místo kýženého sebevědomí a...
Horoskop pro každé znamení na 48. týden roku 2026
Konec listopadu přinese ideální prostor pro celkovou rekapitulaci roku a načerpání chybějící síly před přicházejícím adventem. Mnoho znamení pocítí hlubokou potřebu zvolnit, více odpočívat a urovnat...
Hollywood zase patří hvězdám devadesátek. Pamatujete si jejich největší role?
Julia Robertsová, Cameron Diazová nebo Pamela Andersonová patřily v 90. letech k nejznámějším hollywoodským tvářím. Jejich další osudy však nebyly zdaleka stejné. Zatímco jedna na dlouhá léta...
Upřímnost, digitální odvaha i nastavení hranic. Co se naučit od generace Z
Mileniálové a lidé z generace X měli ještě donedávna sklony se Gen Z vysmívat a strkat ji do škatulky rozklepaných chudáčků, co nedovedou vzít za práci. V poslední době jim ale úsměv ve tváři tuhne,...
Po autonehodě ochrnula. Influencerka díky robotickému obleku znovu chodí
Když bylo Marcele Maranonové z Brazílie dvacet let, měla vážnou automobilovou nehodu a zůstala po ní ochrnutá na dolní polovinu těla. Roky se pohybovala na vozíku, a nyní se konečně může opět stavět...
I pánové se chtějí líbit. Slavní muži utrácejí tisíce za estetické úpravy
Slavné ženy přiznávají plastiky a jiné úpravy vzhledu mnohem častěji a otevřeněji než slavní muži. Ti se i v dnešní době stále stydí přiznat, že si vzhled nechali vylepšit. Přesto se najdou tací,...
Chystáte se poprvé darovat krev? Jak probíhá první odběr a proč do toho jít
Chystáte se poprvé darovat krev, ale máte obavy z neznáma, jehel nebo toho, jak celá procedura probíhá? Darování krve nemusí znamenat dlouhé čekání ani složitou přípravu. Na odběr se nechodí nalačno,...
Bundy, sukně, svetříky. Bez těchto kousků se na podzim neobejdete
Také jste si ještě úplně nezvykla lovit už ze skříně svetry, teplé bundy, šály a čepice? Bez těchto kousků to na podzim nepůjde. Pro dokonalý look se je ale naučte chytře propojovat.
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Po kávě s kamarádkou dva dny na zotavení. Jak poznat toxické přátelství?
Pojí vás společná tajemství, roky sdílených starostí i radostí. Ale po kávě s ní nemáte radost a cítíte se jako po směně v lomu. Přitom se nic strašného nestalo: jen zase mluvila hlavně o sobě,...
Bohyně, superhrdinka, Barbie. Premiéry filmů jako módní záležitost
Módní trendy tradičně vznikají na týdnech módy, kde návrháři každý rok prezentují nové kreace. V poslední době si však místo ve světě módy uzurpuje ještě jeden typ události: premiéra filmu. To, co na...