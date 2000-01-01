náhledy
Peří jako doplněk velké večerní? Inspirujte se slavnostními outfity známých žen, které na červený koberec vynesly šaty s peřím. Někomu se podařilo vzít si na sebe opravdu skvost, jiné dámy naopak vynesly šaty, které módním kritikům způsobovaly tik v oku.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Modelka Heidi Klumová se na 80. udílení cen Zlatý glóbus předvedla v odvážných stříbrných minišatech s vysokým rozparkem a fialovým péřovým boa. Tento look od návrhářky Kevin Germain byl médii označen za jeden z nejodvážnějších na červeném koberci v roce 2023.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka a herečka Jennifer Lopezová se zúčastnila jedné z filmových premiér v New Yorku, kam oblékla šaty od návrhářky Miss Sohee s aplikacemi květin a motivů holubic. Peříčka tak nemohla chybět a dokonale podtrhla její luxusní outfit.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Saoirse Ronan má na sobě zakázkové světle modré šaty Louis Vuitton s výrazným peřím na živůtku.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Demi Moore na 98. udílení cen Akademie v Los Angeles zářila šatech značky Gucci od návrháře Demny, které byly zdobeny zelenými a černými peříčky.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka Katy Perry na galavečeru amfAR vynesla pomněnkově modré šaty zdobené peřím.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Cindy Crawfordová na přehlídce v šatech značky Gucci, které také zdobila peříčka.
Autor: Profimedia.cz
Modelka a herečka Rosie Huntington-Whiteley má na sobě šaty od návrháře Oscar de la Renta, které jsou zdobeny peřím.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka Lily Allenová má na sobě šaty na míru od značky 16Arlington, které se vyznačují výraznými bílými peříčky a černobílým vzorem.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Sirita Jensenová v pastelově růžových šatech bez ramínek zdobených peřím od návrháře Jeana Paula Gaultiera. Vynesla je na Haute Couture Fashion Week v Paříži v červenci 2019.
Autor: Profimedia.cz
Herečka a modelka Kimberley Garnerová má na sobě ledově modrou róbu s flitry a dramatickou vlečkou, kterou pro filmový festival v Cannes navrhl Rami Kadi.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Miranda Kerrová na galavečeru Baby2Baby v roce 2024, kde měla na sobě růžové šaty bez ramínek s vlečkou z peří od návrhářky Pamelly Rolandové.
Autor: Profimedia.cz
Komička Lena Dunhamová oblékla na Met Gala v roce 2026 šaty s peřím od značky Valentino.
Autor: Profimedia.cz
Původem česká modelka Petra Němcová v šatech z dílny Georges Chakra Couture z kolekce jaro/léto 2026, které vynikají splývavými panely ve tvaru vějířů z bílého hedvábného šifonu a jemnou květinovou výšivkou.
Autor: Profimedia.cz
Francouzská herečka Frédérique Belová v bledě modrém modelu s peřím od návrhářky Yaniny Couture.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Hofit Golanová, která má na sobě šaty navržené Amitem GT Couture na filmovém festivalu v Cannes.
Autor: Profimedia.cz
Na snímku je Lady Victoria Hervey, která má na sobě bílé šaty zdobené peřím a třásněmi od návrháře Elio Abou Fayssal, které doplnila kabelkou ve tvaru rtěnky.
Autor: Profimedia.cz
Influencerka a televizní hvězda Ekin-Su Cülcüloğlu má na sobě světle modré minišaty s řasením a výrazným péřovým detailem na rameni.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka Rita Ora v róbě s korzetovým živůtkem a bohatou sukní zdobenou světle růžovým peřím na předávání cen MTV EMA 2024.
Autor: Profimedia.cz
Anna Wintourová má na sobě šaty na míru od značky Chanel s flitry a peřím na 2017 Met Gala.
Autor: ČTK
Britská televizní osobnost a modelka Tasha Ghouri na červeném koberci během 28. ročníku udílení cen National Television Awards (NTAs) v Londýně, kde vynesla šaty v barvě lila, které byly doplněny o peří.
Autor: Profimedia.cz
Pamela Reifová v Cannes na filmovém festivalu v couture šatech „Sérénité“ od Georges Makarouna s výraznými péřovými detaily.
Autor: Profimedia.cz
Modelka a influencerka Didi Stone má na sobě růžové večerní šaty Roberto Cavalli s peřím a průhledným korzetem z kolekce podzim/zima 2003.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Ana Beatriz Barrosová má na sobě světle modré šaty s peřím od návrháře Georgese Hobeiky
Autor: Profimedia.cz
Herečka Anna Taylor-Joy v šatech od návrháře Huishan Zhang, které se vyznačují jemným peřím a bílými květinovými aplikacemi.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Winnie Harlowová v šatech od Christiana Siriana na udílení cen CFDA Fashion Awards v roce 2019.
Autor: Profimedia.cz
I česká herečka Jitka Schneiderová na červený koberec vynesla róbu zdobenou peřím. A to rovnou na letošním šedesátém jubilejním ročníku filmového festivalu v Karlových Varech. Model byl z dílny návrhářky Zuzany Kubíčkové.
Autor: Anna Kristová, MAFRA