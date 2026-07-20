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KVÍZ: Jak dobře znáte legendární československé seriály? Otestujte se v 50 otázkách
Seriály v socialistickém Československu sledovaly miliony diváků a jejich kouzlo u některých nezmizelo ani po desetiletích. Pořád je vídáme v televizních reprízách, některé hlášky zlidověly a postavy...
Tehdy je znal každý. Co dnes dělají největší české hvězdy 90. let
Vzpomenete si na seriály, filmy nebo televizní pořady, které na našich televizních obrazovkách běžely v devadesátých letech? Podívejte se do naší galerie na výčet hvězd, které jsme v televizi mohli...
Nejkrásnější ženy světa? Těchto 60 slavných krásek okouzluje vzhledem i úspěchy
Podívejte se do naší galerie na výběr šedesáti krásek ze zahraničí, které ovládly svět nejen kvůli svému vzhledu. Tvrdě dřou, daří se jim a slaví úspěch. Lidé je milují a díky svému vlivu se snaží i...
Hvězdy, které zvolily místo přepychu skromný život a radost z maličkostí
Mohly by žít jako králové, ale raději volí skromný život, protože jim stačí málo. Řeč je o slavných hvězdách, které peníze nerozhazují a radují se z maličkostí. Podívejte se do naší galerie, o koho...
Tyto slavné ženy vystřídaly nejvíce partnerů. Některé se vdávaly opakovaně
Podívejte se do galerie na slavné ženy, které vystřídaly za svůj život větší počet partnerů. Některé se s nim dostaly až před oltář a se svatbami rozhodně nešetřily. Jiné si užívaly a žádný papír k...
Zpackané zákroky na páteři jsou zcela běžné. Ortoped radí, kam se obrátit
Jít na operaci páteře s sebou nese rizika. I při správném provedení může přetrvávat neuropatická bolest. „Když se stav zlepší o 80 procent, tak to je pro nás absolutní maximum, které operací můžeme...
Zatčení alfa samce Andrewa Tatea v zženštilém outfitu spustilo lavinu vtipů
Jak těsné mohou být kalhoty, než začnou omezovat přívod krve do mozku? To je otázka, nad kterou by se možná měli zamyslet lékaři poté, co byl kontroverzní misogynní influencer Andrew Tate minulý...
Žena nenáviděla svá ňadra, nechala si je chirurgicky odstranit
Třicetiletá Siarra Luttonová z USA si splnila sen, na který myslela už od puberty. Zatímco jiné ženy si nechávají zvětšovat poprsí, ona si nechala ňadra kompletně odstranit, protože je nenáviděla....
Nejkrásnější ženy světa? Těchto 60 slavných krásek okouzluje vzhledem i úspěchy
Podívejte se do naší galerie na výběr šedesáti krásek ze zahraničí, které ovládly svět nejen kvůli svému vzhledu. Tvrdě dřou, daří se jim a slaví úspěch. Lidé je milují a díky svému vlivu se snaží i...
Sportoval celý život. Ve 50 letech mu chytré hodinky odhalily nemocné srdce
Problémy se srdcem jsem zaregistroval, když jsem ukončil profesionální dráhu basketbalisty. Vlastně úplnou náhodou. Vyšetření nakonec odhalily srdeční arytmii. Čtenář Jiří napsala další díl seriálu...
Nenápadní sabotéři naší krásy: špatné odlíčení i málo spánku
Napadlo vás někdy, jak některé malé každodenní návyky, nebo spíš zlozvyky negativně ovlivňují váš vzhled? Zeptali jsme se, na co si dát pozor a jak sabotéry odstranit, odpovídá vizážistka Renata...
V čem vyrazit na dovolenou? Myslete na lehkost a vzdušnost
Lehké materiály, výrazné vzory a střihy, které nechají pokožku dýchat. To je letošní letní móda, ve které si užijete dovolenou a slunečné dny s lehkostí a elegancí.
Dieta na míru podle DNA? Genetička vyvrací největší mýtus moderní prevence
Každé tělo funguje trochu jinak. Někdo může jíst úplně všechno, a váha se mu ani nehne, jiný přibírá snad i ze vzduchu. Pro jednoho je studená sprcha perfektní ranní vzpruha, pro druhého horor v...
Ze stadionů až na přehlídky. Tyto sportovní hvězdy udávají směr v módě
Nejsou jen šampiony na hřištích, kurtech a ledových plochách. Mnozí vrcholoví sportovci dnes inspirují také svým stylem, spolupracují s předními módními domy a pravidelně se objevují na...
Když slavné ženy obléknou peří. Některé oslnily, jiné módní kritiky vyděsily
Peří jako doplněk velké večerní? Inspirujte se slavnostními outfity známých žen, které na červený koberec vynesly šaty s peřím. Někomu se podařilo vzít si na sebe opravdu skvost, jiné dámy naopak...
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Menopauza a hubnutí: jídelníček, cvičení a doplňky, které opravdu fungují
Menopauza mění rozložení tuku, spánek i podmínky, za kterých probíhá hubnutí, ale kalorický deficit stále funguje. Hormon estrogen klesá, další hormony kolísají, návaly narušují noc a bez silového...
Týdenní horoskop od 20. července: Býci oživí vztah, Lvi pozor na pomluvy
Co vám přinese týden od 20. do 26. července? Lvi by si měli dát pozor na unáhlené závěry, Býci se mohou těšit na oživení vztahu a Štíři na nečekané setkání. Přečtěte si, co hvězdy předpovídají právě...