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Penny Lane je známá především jako vítězka soutěže Sports Illustrated Swimsuit, holistická koučka a příležitostná herečka. Díky své naprosto dokonalé postavě učarovala mužům i ženám a kdokoli se s ní někdy setkal, okomentoval ji jako nezapomenutelnou. Podívejte se do naší galerie na slavnou Penny.
Autor: koláž iDNES.cz
Pochází z hrabství Cheshire v severozápadní Anglii. Její jméno „Penny Lane“ je skutečné a má ho uvedené v rodném listu. Podobnost s písní Beatles ale nikdy nepotvrdila.
Autor: AP
V minulosti otevřeně hovořila o psychických problémech a nezdravých tělesných standardech v módním průmyslu, které na ni v mládí tlačily.
Autor: ČTK
Kvůli tlaku na snižování váhy načas omezila modeling a stala se certifikovanou koučkou pro holistické zdraví (v oblasti výživy a duševní pohody).
Autor: Profimedia.cz
V roce 2023 vyhrála otevřený castingový výběr Swim Search. V roce 2024 debutovala v časopise nafocením v Portugalsku a získala titul Rookie of the Year (Nováček roku). Následně fotila v Curychu (2025) a v Botswaně (2026). Její přehlídky na událostech jako Miami Swim Week pravidelně trhají rekordy na sociálních sítích.
Autor: Profimedia.cz
Objevila se v kampaních pro věhlasné značky jako Armani, Dolce & Gabbana, SKIMS, Intimissimi a Charlotte Tilbury.
Autor: Profimedia.cz
Mihla se menší rolí jako ochranka Lexe Luthora ve filmu Justice League (2017) a objevila se také jako nevěsta ve videoklipu k písni „Falling Back“ od kanadského rappera Drakea.
Autor: Profimedia.cz
V pubertě nejedla, držela diety a její tělo bylo v hrozném stavu. Později uvedla, že jakmile se uzdravila a začala normálně jíst, tělo se jí odměnilo velkým dekoltem. Když se její tělo uzdravilo a hormonální hladina se vrátila do normálu, její postava se přirozeně zaoblila a zpevnila. Sama Penny s úsměvem uvádí, že během několika měsíců přirozeně přešla z velikosti podprsenky B na velikost dvojité G. Často čelí dotazům, zda podstoupila plastiku, což striktně odmítá – její postava je 100% přírodní.
Autor: Profimedia.cz
Jako certifikovaná holistická koučka Penny propaguje tzv. „cycle syncing“ (synchronizaci cvičení s fázemi menstruačního cyklu).
Autor: Profimedia.cz
Během menstruace a luteální fáze se věnuje pouze lehkému strečinku, józe, chůzi nebo pilates.
Autor: Profimedia.cz
Náročný silový trénink s činkami a intenzivní cvičení si plánuje výhradně na fáze cyklu, kdy má její tělo přirozeně nejvíce energie.
Autor: Profimedia.cz
V červnu 2024 založila svou vlastní značku s názvem duwie. Značka se zaměřuje na vnitřní péči o pleť formou doplňků stravy. Penny razí heslo, že „krása je fyziologická záležitost a nevychází z krémů nebo sér, ale z toho, co dáváte do těla“.
Autor: Profimedia.cz
Fanoušci i média ji na sociálních sítích začali označovat za „nejkrásnější ženu světa“ a v komentářích ji nejčastěji přirovnávají k herečce Sydney Sweeney nebo legendární modelce Kate Uptonové, která byla jejím velkým vzorem.
Autor: Profimedia.cz
Navzdory tomu, že je fitness ikonou, tvrdí, že sní jeden croissant denně. V New Yorku dokonce udělala vlastní „croissantovou tour“, aby našla ten nejlepší.
Autor: Profimedia.cz
Její role v Justice League (2017) sice byla malá, ale příprava byla tvrdá. S týmem Warner Bros. musela podstoupit měsíce každodenního intenzivního CrossFitu a tréninku se zbraněmi, samotné natáčení pak probíhalo na luxusní jachtě v Monaku.
Autor: Profimedia.cz
Patří pod křídla jedné z vůbec největších agentur světa (pobočky v Miláně či New Yorku) IMG Models. „Kdybych to řekla té malé holce, kterou jsem byla, byla by šťastná. Ale asi by mi nevěřila,“ uvedla na svém profilu.
Autor: Profimedia.cz
Penny je velmi aktivní v komunitě slavných osobností. Velkou pozornost médií upoutal například její blízký vztah s rockovou ikonou Courtney Love (vdovou po Kurtu Cobainovi).
Autor: Profimedia.cz
Přestože se zdá, že její úspěch přišel přes noc díky virálním videím z roku 2024, Penny v rozhovorech zdůrazňuje, že její cesta do Sports Illustrated trvala deset let tvrdé práce.
Autor: Profimedia.cz
Od chvíle, kdy jako malá dívka v Cheshire viděla na obálce Kate Uptonovou, si šla tvrdohlavě za svým snem, ignorovala odmítání klasických high-fashion agentur a nakonec uspěla díky tomu, že zůstala věrná své přirozené postavě.
Autor: Profimedia.cz
„Nikdy jsem se nechtěla vzdát svých snů. Nechtěla jsem to zahodit. A díky bohu to vyšlo,“ podotkla.
Autor: Profimedia.cz
„Občas mám pocit, že nemám na práci nic jiného, než vysvětlování, že nemám umělá prsa,“ smála se v jednom ze svých stories na Instagramu.
Autor: Profimedia.cz