náhledy
Už na počátku dvacátého století se v Hollywoodu smetánka ráda bavila a pořádala opulentní oslavy a večírky, kterých se účastnily ty největší hvězdy. A jinak tomu není ani dnes. Podívejte se do naší galerie na hvězdy, které pořádají obrovské párty, kde se to jen hemží těmi největšími VIP osobnostmi.
Autor: koláž iDNES.cz, ČTK
Hollywoodský idol Leonardo DiCaprio je známý tím, že své narozeniny slaví ve velkém stylu. Jeho oslavy často zahrnují vystoupení špičkových hudebníků, litry šampaňského a on sám občas rapuje za mikrofonem. Nejčastěji akce pořádá v soukromých rezidencích v Beverly Hills a Los Angeles, ale pro uzavřenou společnost si pronajímá i soukromé jachty a ostrovy po celém světě.
Autor: AP
Hudební královský pár Jay-Z a Beyoncé hostí dvě obrovské akce ročně. První je předávání cen Grammy (tzv. Roc Nation Brunch) a druhou je ultra-exkluzivní afterpárty po Oscarech. Jsou známí tím, že si extrémně hlídají soukromí, takže zevnitř málokdy uniknou fotky.
Autor: Reuters
Matka rodu Kardashianových Kris Jennerová a její dcery (Kim, Kylie a Kendall) milují opulentnost. Jejich největší událostí je každoroční, neuvěřitelně drahý vánoční večírek (Kardashian-Jenner Christmas Eve Party) s umělým sněhem, živými vystoupeními legend jako John Legend a luxusními dekoracemi.
Autor: Reuters
Původní královna večírků dědička hotelového impéria Paris Hiltonová oslavuje své narozeniny i jiné milníky zásadně v extravagantním duchu. Její párty jsou často tematické (např. celý růžový svět, třpytivé lustry, obří věže ze šampaňského). A každá párty je exkluzivní a nezapomenutelná.
Autor: AP
Kanadský raper Drake proměňuje každé své narozeniny v obří tematický festival (např. ve stylu mafiánů z 20. let). Na jeho akcích nechybí kasina, automaty a jako půlnoční občerstvení se klidně servírují tisíce burgerů z McDonald’s.
Autor: AP
Ačkoliv jsou tyto akce minulostí, z historického hlediska nelze rapera Diddyho vynechat. Byl to právě on, kdo na přelomu tisíciletí definoval pojem „bílá párty“. Jeho akce byly symbolem absolutního luxusu, kde se šampaňské rozlévalo proudem a hosté museli dodržovat nekompromisní dresscode.
Autor: Profimedia.cz
Zakladatel Amazonu Jeff Bezos a jeho manželka pořádají grandiózní oslavy zejména na palubě své megajachty Koru (jedné z největších plachetnic na světě), nebo ve svých obřích rezidencích. Jejich akce navštěvují technologičtí lídři, hollywoodské hvězdy i politici.
Autor: AP
Legendární zpěvák Elton John pořádá každoročně jednu z nejvýznamnějších a nejluxusnějších charitativních akcí na světě – Academy Awards Viewing Party. Tento večírek spojený se sledováním Oscarů a následnou galavečeří slouží ke sbírání financí pro jeho nadaci na boj proti HIV/AIDS.
Autor: AP
Německá supermodelka Heidi Klumová je absolutní královnou halloweenských večírků. Její každoroční Heidi Klum Halloween Party je nejsledovanější tematickou akcí roku, na které se celebrity předhánějí v tom, kdo bude mít kreativnější a šílenější kostým. Sama Heidi na své kostýmy využívá hollywoodské maskéry a příprava jí trvá měsíce.
Autor: Reuters
Miliardář a zakladatel impéria Virgin Sir Richard Branson je známý svým uvolněným, ale extrémně nákladným stylem zábavy. Místo klasických klubů pořádá pro své přátele z řad celebrit a byznysmenů rovnou celo-víkendové festivaly plné vodních sportů, plážových párty a nočních tanců.
Autor: ČTK
Hvězdný pár George Clooney a jeho manželka Amal sice nepořádá divoké večírky plné raperů, ale jsou vyhlášení svými sofistikovanými letními večeřemi a koktejly. Jejich italské sídlo se každé léto mění v centrum té nejelegantnější smetánky, kde se u skvělého vína debatuje do ranních hodin.
Autor: AP
Šéfredaktorka časopisu Vogue Anna Wintourová pořádá každý první květnový pondělek vůbec nejprestižnější módní událost světa. Vstupenky stojí statisíce dolarů, ale ani peníze nestačí – každý host musí být osobně schválen Annou Wintourovou. Uvnitř platí přísný zákaz mobilních telefonů a sociálních sítí.
Autor: Profimedia.cz
Karibský ostrov Svatý Bartoloměj se během vánočních svátků a Nového roku mění v nejluxusnější přístav planety. Legendární byly silvestrovské večírky bývalého majitele Chelsea Romana Abramoviče, na které dnes navazují další technologičtí titáni.
Autor: Profimedia.cz
Meta-miliardář Mark Zuckerberg vyměnil nudné byznys schůzky za extravagantní tematické oslavy. Proslulou se stala jeho oslava 40. narozenin, kde nechal postavit dokonalé repliky svých dětských a studentských pokojů, ve kterých s přáteli (včetně Billa Gatese) popíjel a vzpomínal.
Autor: ČTK
Manžel supermodelky Cindy Crawfordové, Rande Gerber a herec George Clooney spolu založili značku tequily Casamigos a jejich každoroční halloweenský večírek je považován za největší VIP událost v Los Angeles. Na rozdíl od Heidi Klumové vsází na divokou atmosféru a koktejly spíše než na strašidelné masky.
Autor: AP
Zpěvačka Taylor Swiftová pořádá pro svůj slavný okruh kamarádek (tzv. Squad) vyhlášené oslavy 4. července. Tyto akce mají velmi uvolněný, ale extrémně fotogenický charakter – obří nafukovací skluzavky, stejné vlastenecké plavky a soukromé ohňostroje.
Autor: ČTK
Každé léto se v americkém Idahu koná akce přezdívaná „Letní tábor pro miliardáře“ (oficiálně Allen & Co. Sun Valley Conference). Večerní VIP párty a uzavřené večeře, které zde pořádají technologičtí lídři jako Sam Altman, Tim Cook nebo Mark Zuckerberg, určují budoucnost internetu a AI.
Autor: AP
Sedminásobný šampion Formule 1 Lewis Hamilton je mostem mezi světem motorsportu, módy a Hollywoodu. Jeho oslavy po velkých cenách (zejména v Monaku, Miami a Las Vegas) jsou vyhlášené špičkovým stylem, skvělým jídlem a přítomností topmodelek a hudebníků.
Autor: Profimedia.cz
Miliardář a šéf firem Tesla, SpaceX a xAI Elon Musk je známý tím, že čas od času uspořádá masivní, přísně střežený večírek pro technologickou elitu a hollywoodské přátele. Jeho akce mívají postapokalyptickou, sci-fi nebo kyberpunkovou tematiku a hosté často chodí v propracovaných kostýmech či brněních.
Autor: Reuters
Zatímco většina Hollywoodu míří na Vanity Fair, absolutní špička áčkových celebrit se po půlnoci přesouvá na tajnou afterpárty, kterou pořádá popová ikona Madonna se svým manažerem Guyem Osearym. Tato akce je známá tím, že má nejpřísnější zákaz focení v celém Hollywoodu – neexistují odtud prakticky žádné selfíčka ani fotky na Instagramu.
Autor: Profimedia.cz
Fotbalová a módní ikona David Beckham slaví kulaté narozeniny zásadně způsobem, který plní přední stránky novin. Jeho oslavy jsou přehlídkou britské smetánky, top manažerů a hudebních legend, přičemž celou akci do detailu designuje jeho žena Victoria.
Autor: Profimedia.cz
Zatímco samotné Met Gala v muzeu je upjaté a plné formalit, to pravé šílenství začíná až po půlnoci. Zpěvačka a miliardářka Rihanna je vyhlášená tím, že pořádá vůbec nejžádanější neoficiální afterpárty této noci.
Autor: Profimedia.cz
Herec Brad Pitt a jeho produkční společnost Plan B pořádají po velkých filmových premiérách (zejména v Los Angeles a Londýně) večírky, které mají status „jen pro zvané“. Pitt je známý tím, že na svých akcích míchá hollywoodské legendy s mladými nezávislými umělci a muzikanty.
Autor: AP
Módní magnát Tommy Hilfiger a jeho žena Dee Ocleppo jsou středobodem americké i evropské high-society. Jejich letní večírky na megajachtách jsou legendární kombinací amerického preppy stylu a evropského luxusu.
Autor: Profimedia.cz
Nejmladší z klanu Kardashian-Jenner Kylie Jennerováslaví své narozeniny tak, že to spíše připomíná menší festival. Běžně si pronajímá celé luxusní resorty nebo obří megajachty (v minulosti například jachtu Tranquility za 250 milionů dolarů) na celý týden.
Autor: Instagram @kyliejenner
Rockoví veteráni stále vědí, jak pařit. Když jsou Rolling Stones na světovém turné, po každém velkém koncertě pořádá Mick Jagger v daném městě soukromou VIP afterpárty pro svůj okruh přátel, místní elitu a modelky.
Autor: Reuters
Bývalá superstar NBA Dwayne Wade a jeho manželka, herečka Gabrielle Union, posunuli klasické oslavy narozenin na úroveň soukromých hudebních festivalů. Každý rok si pronajímají celé pláže a staví plnohodnotná koncertní pódia.
Autor: Profimedia.cz
Miliardář a majitel společnosti Fanatics, Michael Rubin, pořádá každého 4. července (na Den nezávislosti) vůbec nejvyhledávanější celebritní párty současnosti. Všichni hosté musí mít striktně bílé oblečení. A kde se koná? V jeho obřím luxusním sídle v The Hamptons na Long Islandu (New York).
Autor: ČTK
Velké párty milují i v rodině Belly a Gigi Hadidových. Jejich rodina každý rok pořádá obrovskou letní párty, kam zvou vlivné osobnosti ale i přátele z dětství. A rozhodně na jejich párty nešetří. Je to akce, na kterou se každý těší.
Autor: Reuters