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KVÍZ: 50× Harry Potter! Znáte kouzelnický svět i v těch nejmenších detailech?
Jste milovníky kouzelnického světa Harryho Pottera? Pojďte to dokázat. Připravili jsme 50 otázek pro fanoušky, kteří už dávno vědí, co je to Expelliarmus, a chtějí zjistit, jestli je nezaskočí něco...
Kdo vládne Instagramu v Evropě? Podívejte se na hvězdy jednotlivých zemí
Kdo má nejvíc sledujících na Instagramu v jednotlivých evropských zemích? S přehledem kralují sportovci v čele s fotbalisty. Některé země ale překvapily a sportovci se rozhodně na nejvyšších příčkách...
Houbaření, chalupa i letadýlka. Co jsme za socialismu dělali ve volném čase
Z dnešního pohledu to vypadá, že život v socialistickém Československu plynul tak nějak pomaleji a méně hekticky. A asi tomu tak i bylo. Strana a vláda se sice snažila propagandisticky využívat i...
Mohla plakat do polštáře, ale všem vytřela zrak. Diana a její šaty pomsty
Tři roky ležely ve skříni, než si je princezna Diana konečně oblékla. Černé minišaty se jí zdály příliš odvážné. V létě 1994 se však chtěla ukázat. Její manžel, princ Charles totiž veřejně přiznal,...
Sláva, zpackané operace i mateřství. Jak dnes žijí slavné supermodelky
Byly krásné, bohaté a tak slavné, že jejich jména znali i lidé, kteří nikdy neotevřeli Harper’s Bazaar ani Vogue. V devadesátých letech se z nich staly celebrity, které chodily po molech, objevovaly...
Krevní plazmu v laboratoři nevyrobíte. Lidem bez imunity nabízí naději
S běžným nachlazením si většina lidí poradí, stačí horký čaj a poležet si v posteli. Pro člověka se závažnou poruchou imunity ale může i obyčejná viróza znamenat komplikovaný zápal plic a pobyt v...
Vydělává víc než hollywoodské hvězdy. Sophie Rainová prorazila díky OnlyFans
Sophie Rainová je v současnosti jednou z nejvyhledávanějších foto modelek. Dříve pracovala jako servírka, ale když ji z práce vyhodili, rozhodla se prodávat vlastní fotografie. Dnes si podle odhadů...
Kráska v týdnu pomáhá onkologickým pacientům, o víkendech pilotuje letadla
Sedmadvacetiletá Kristina Hendersonová z USA si splnila hned dva své dětské sny. Přes týden je zdravotnicí, která pomáhá onkologickým pacientům a o víkendu pilotuje letadla a připravuje se na dráhu...
Proč nehubnete? Za plató často stojí skryté kalorie a kortizol
Poctivě počítáte každou kalorii, držíte dietu, cvičíte, ale ručička na váze neúprosně stojí na místě? Než podlehnete frustraci a celý režim vzdáte, začtěte se do tohoto článku. Zastavení úbytku...
S manželem si oblečení půjčujeme. Na návštěvě v šatníku Terezie Kovalové
Terezie Kovalová je hudebnice, violoncellistka, zpěvačka a modelka. S módou si tyká a v barevných extravagantních kouscích se nebojí vystoupit z davu. Jaké oblečení si s manželem půjčují a které...
Ulevte pleti po létě. Podzim si žádá masáž, masku i novou kosmetiku
Tak nám začal podzim. I to je ale důvod podívat se do zrcadla a začít sčítat škody po létě. Třeba nové vrásky, kruhy pod očima, sem tam pupínek, suché ruce s polámanými nehty... Umíte pleti po létě...
Luxus, který nestárne. Vyneste do ulic perly, pozvednou váš vzhled
Ne nadarmo se říká, že perly jsou nadčasové a nesmrtelné. S nimi ani s perleťovým odstínem nemůžete šlápnout vedle, tak je vyneste do podzimních ulic.
Nespravedlivé stárnutí. Proč ženám vrásky vyčítáme a muže za ně obdivujeme?
Čas sice měří všem stejně, jeho dopad na náš vzhled se ale může výrazně lišit. Je skutečně tak velký rozdíl mezi stárnutím mužů a žen? A může za něj příroda, nebo je v tom ještě něco jiného?
Vakcína proti pásovému oparu překvapila vědce. U očkovaných bylo méně demence
Pásový opar bývá zejména ve vyšším věku velmi bolestivý a u části lidí mohou potíže přetrvávat i dlouhodobě. Očkování má před nemocí chránit, vědce ale v posledních letech zaujalo ještě z jiného...
Vědci jsou na stopě screeningu, kdy hrozí komplikace porodu. Souvislost má obezita
Polovina žen v Česku má nadváhu nebo obezitu. Vyšší hmotnost přitom může negativně ovlivnit i průběh těhotenství a zejména u těžké obezity zvyšovat riziko předčasného porodu.
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Nejen Cindy Crawfordová. Které slavné osobnosti ztratily syna nebo dceru
Pro rodiče není nic horšího, než když přijde o dítě. S takovou ztrátou se nelze nikdy plně vyrovnat. Podívejte se do naší galerie, které slavné hvězdy potkala tato tragédie. Někteří potomci přišli o...
Večírky, kde se schází celý Hollywood. Tyhle hvězdy pořádají největší párty
Už na počátku dvacátého století se v Hollywoodu smetánka ráda bavila a pořádala opulentní oslavy a večírky, kterých se účastnily ty největší hvězdy. A jinak tomu není ani dnes. Podívejte se do naší...