Návrhářka Pam Hoggová patřila k nejvýraznějším osobnostem britské módní scény – rebelka, která dokázala propojit punk, umění, hudbu i vysokou módu do jednoho nezaměnitelného stylu. Její smrt ve věku 66 let ukončila kapitolu, která trvala více než čtyři desetiletí. Podívejte se do galerie na její modely.
Pam uměla kombinovat styly tak, aby vyvolávaly emoce. K odhalenému modelu přidala romantické kousky z 18. století a extravagantní model byl na světě.
Pam Hoggová moc ráda provokovala. Nebála se materiálů, jako jsou tyl, krajka nebo plyš.
Často na molo pouštěla spoře oděné modelky, které zakrývaly jen kousky látky nebo kůže.
Odvážné modely ve stylu zpěvačky Lady Gaga předvedla před dvěma lety v Londýně.
Hoggová odmítala komerci, systém velkých módních domů i diktát trendů. Tvořila podle vlastního instinktu, s neutuchající energií a s vášní pro experiment, která ji provázela od prvních kolekcí v 80. letech až po nedávné přehlídky v Londýně a Paříži.
Její tvorba byla okamžitě rozpoznatelná. Latexové catsuity, kovově lesklé materiály, průsvitné vrstvy, dramatické střihy a punková estetika – to vše dohromady vytvářelo svět, ve kterém se mísila dravost, smyslnost i hravost.
Hoggová byla návrhářkou, která se nikdy nebála nahoty ani provokace; naopak je vnímala jako prostředek svobody, sebevyjádření a umění. Její přehlídky byly performancemi, kde se střetával kabaret, futurismus i klubová kultura, a kde modelky často působily, jako by na sobě měly spíš druhou kůži než oděv.
Není překvapením, že její modely přitahovaly ty největší hvězdy světového showbyznysu. Rihanna patřila mezi její nejvěrnější obdivovatelky – často se objevovala v jejích těsných catsuitech a futuristických kreacích na pódiu i v médiích. Lady Gaga, známá svou zálibou v extravagantní módě, využila Hoggové radikální estetiku mnohokrát a pomohla ji představit globálnímu publiku. Kylie Minogue se objevila v jednom z jejích nejslavnějších černých catsuitů ve videoklipu 2 Hearts, Beyoncé využívala její scénické kostýmy při koncertech.
Hoggová však nebyla jen návrhářkou popových hvězd – obdivovala ji i komunita supermodelek. Kate Mossová a Naomi Campbellová se v jejích modelech objevovaly opakovaně, zatímco Claudia Schifferová nosila její tvorbu zejména v 90. letech.
Velkou roli hrála také v hudební scéně: Debbie Harry z Blondie či Siouxsie Sioux byly ikonami, které dokonale zapadaly do jejího punkového světa. Překvapivě se její tvorba nevyhýbala ani oficiálním akcím – například britská princezna Eugenie zvolila její návrh na prestižní dostihy Royal Ascot.
Smrt Pam Hoggové znamená ztrátu jedné z posledních skutečných módních anarchistek – umělkyně, která odmítala kompromisy a jejíž práce byla vždy autentická, osobní a svobodná. Zapsala se do historie jako návrhářka, která prolomila hranice mezi módou a performancí, undergroundem a mainstreamem a která inspirovala nespočet umělců k tomu, aby měli odvahu být sami sebou.
Často přitom ukázaly své intimní partie. I to však bylo součástí její velkolepé show.
Na každé její přehlídce byly k vidění bradavky i zadečky. Nahota pro ni nebyla ničím pobuřujícím.
S odchodem Pam Hoggové přišel svět o další módní ikonu, která se nebála vybočovat z davu.
Příčinu smrti návrhářky rodina neuvedla, poděkovala však personálu hospicu ve východním Londýně. Hoggová své poslední chvíle strávila uprostřed přátel a rodiny.
