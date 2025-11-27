|
Zemřela Pam Hoggová, návrhářka uměla svými modely šokovat
České krásky z filmů. Jaké byly, když hrály před desítkami let?
V mládí doslova zářily na filmových plátnech a oslňovaly diváky svou krásou. Řeč je o herečkách, které se v Česku proslavily a mnohdy jim jejich sláva vydržela další desítky let. Podívejte se do naší...
Návrhářka Pam Hoggová patřila k nejvýraznějším osobnostem britské módní scény – rebelka, která dokázala propojit punk, umění, hudbu i vysokou módu do jednoho nezaměnitelného stylu. Její smrt ve věku...
Slavní, kteří absolutně propadli scientologii
Scientologická církev je stále považována mnoha lidmi za kontroverzní. To si o ní však nemyslí slavné hvězdy, které se k ní rády přidaly. Některým jejich věrnost nevydržela, jiní jako například Tom...
Sklápěčka, igráček i kovová stavebnice. S čím jsme si hráli za socialismu
Kdo z čtenářů a čtenářek prožil dětství v dobách budování socialismu, určitě nezapomněl na ikonické hračky, se kterými trávil čas doma či v mateřské školce. Oblíbené sklápěčky Tatra byly velkým...
Vzhled na prvním místě. Herečka Gia Skova ukazuje svou dokonalou krásu
Čtyřiatřicetiletá herečka a modelka Gia Skova měří sto sedmdesát centimetrů a ve světě modelingu by tak neměla mít větší úspěch. Přesto se dokázala prodrat i k lukrativnějším zakázkám. Nejvíc jí to...
Nejžádanější kráska Hollywoodu? Sydney Sweeney a její bujné vnady
Osmadvacetiletá herečka Sydney Sweeney si užívá své místo na výslunní Hollywoodu. Ne vždy ji tento nablýskaný svět vítal s otevřenou náručí. „Udělej si něco s tím obličejem,“ říkali. Nakonec si ale...
Adventní neděle mají silné symboly. Překvapí vás význam i barvy
Vánoce se blíží, ještě před nimi nás ale čeká advent. Kromě shánění dárků, pečení a smýčení je to doba, která přináší nádech tajemna a očekávání. Kdy letos začíná advent, co znamenají adventní neděle...
Potupné vážení a ponižování. Bývalá tanečnice odhalila praktiky konzervatoře
Devětatřicetiletá Klára Novopacká měla sen jako spousta mladých dívek. Chtěla být tanečnicí. Na konzervatoř se dostala, ale už od počátku jí bylo sdělováno, že má skluz a nebude mít dobré známky....
Se zeleným čajem zhubnete. Efekt podpořte dalšími přísadami
Je to jako zázrak, zahřeje a ještě vás zbaví přebytečných kil... a když k němu přimícháte ty správné přísady, bude jeho účinek ještě silnější.
ADHD nemají jen děti. Poruchu pozornosti můžete mít i v dospělosti
U dětí se okolí s touto poruchou celkem snadno vyrovná. U zralých jedinců ale bývá nepochopená a často netolerovaná. Jak se projevuje ADHD u dospěláků?
Hlava na plný plyn. Overthinking může vést k depresím, jak jej zkrotit?
Od rána do večera a v noci taky trochu. Stáváte se často vězněm vlastních myšlenek? Jede vám hlava na plné obrátky od ranního kuropění až do hluboké noci, kdy vám přemýšlení brání usnout?...
Párty sezona bez filtrů: 3 hi-tech ošetření, která vám viditelně zpevní pleť i tělo
Podzim a zima už dávno neznamenají jen šaty s flitry a nový odstín rtěnky. Jestli chcete, aby vás letošní večírková sezona našla o pár centimetrů výš v obličeji, s pevnějším tělem a sjednocenou...
KVÍZ: Jak dobře rozumíte mužskému zdraví? Otestujte se a vyhrajte holicí strojek
Prostata, hormony, plodnost i prevence – mužské zdraví se týká nejen mužů samotných, ale i jejich blízkých. Otestujte si, kolik toho víte o tématech, která mají vliv na život mužů v každém věku....
Domácí ricottové gnocchi s olivami a rajčaty
Střední
90 min
Uvařte si italské jídlo od základů.
Fibrilaci síní by mohli v celé EU brzy léčit českým systémem, líčí kardiolog Neužil
Čeští lékaři se postarali o malou revoluci v léčbě poruch srdce, protože vyvinuli nový typ katétru pro rychlejší a šetrnější zákroky, který se navíc umí přizpůsobit tvaru srdce. „Jde o průlom české...
Anketa Školka roku 2025 míří do finále. Vyhrajte hodnotné ceny od Kilpi
Už jenom do této neděle 30. listopadu 2025 máte šanci se zúčastnit komunitní ankety Školka roku 2025. Přidáním recenze se automaticky zapojíte do...
Slavní, kteří mají pohádkové jmění
Jsou slavní a jsou bohatí. Ale své jmění zdaleka slavné hvězdy nezískaly jen díky práci. Stojí za tím i jejich předci, kteří jim do vínku dali slušný peněžní základ. Podívejte se do naší galerie,...