Snažily se shodit přebytečná kila cvičením i dietami. Nic z toho ale slavným hvězdám nefungovalo tak dobře jako populární injekce na hubnutí. Tyto VIP otevřeně přiznaly, že s injekcemi mají zkušenost. Někdo dobrou, někdo špatnou. Podívejte se do galerie na osobnosti, které díky Ozempicu zhubly.
„Začala jsem si píchat injekce Ozempicu, protože mě můj lékař konfrontoval s výsledky krve a hrozil cukrovkou. A vedlejším efektem bylo hubnutí,“ uvedla herečka a zpěvačka Savannah Chrisley pro The View.
„Zhubla jsem dvanáct kilo jako nic. Bez bolesti, bez nervů, bez extrémního hladu a chutě sníst celou lednici,“ sdělila herečka Joy Beharová poté, co přiznala, že si píchala Ozempic.
„Žiji zdravě. A injekce na hubnutí používám jako berličku, aby se nedostavil jo-jo efekt a já znovu nenabrala na váze,“ uvedla moderátorka Oprah Winfrey pro People už v roce 2023.
Raper Jelly Roll byl nadšený, když díky užívání Ozempicu hubl. Pak ale přišly vedlejší efekty léku, které ho vyděsily. „Vstal jsem a zvracel jsem. Měl jsem otřesný reflux a vyděsilo mě to. Bál jsem se, že jde o vážné onemocnění. Pak mi lékař vysvětlil, že to má souvislost s injekcemi,“ uvedl pro podcast Dumb Blonde.
„Začala jsem brát Ozempic po potratu. Potřebovala jsem dát své tělo do pořádku, protože jsem už nechtěla myslet na to, co se nám stalo. Bylo to pro mě vysvobození,“ napsala na svém profilu na Instagramu modelka Chrissy Teigenová.
„Sama jsem se nikdy nedokázala dostat tam, kde jsem teď. Jedla jsem tak, jak mi doporučili výživoví poradci, hýbala jsem se víc než kdokoli jiný. A stejně jsem nebyla tam, kde jsem chtěla být. Ozempic mi s tím pomohl a já otevřeně říkám, že mi to zlepšilo život,“ sdělila bývalá profesionální tenistka Serena Williasmsová pro People.
„Vyzkoušela jsem v životě všechno, co šlo. Ale až Ozempic mi pomohl zhubnout tak, abych byla zdravější. Obezita mě ohrožovala na životě,“ uvedla raperka Lizzo. Roky předtím přitom hlásala do světa, že miluje své oblé křivky a podporuje obezitu.
„Žárlila jsem na ženy, které byly krásně hubené a na Ozempicu. A pak jsem si řekla, že to také mohu vyzkoušet. A jsem ráda, že jsem to udělala,“ uvedla pro People herečka Candace Cameron Bure.
„Rozhodla jsem se pro Ozempic. Chci trochu zhubnout, abych vypadala lépe na fotkách, co mi tak rádi dělají v ulicích Los Angeles paparazzi,“ napsala na svůj profil na Instagramu bývalá herečka Amanda Bynesová.
„Koukám se na sebe do zrcadla a nemohu uvěřit, že jsem to já. Roky jsem chtěla být hubenější, roky se snažila, roky se trápila. A pak někdo přijde s injekcemi, co mi změní život. Díky,“ uvedla v podcastu The View režisérka a herečka Rosie O’Donnellová.
„Velmi dlouho jsem sama k sobě byla extrémně kritická. Viděla jsem ženy okolo sebe a říkala si, proč jen já nejsem dokonalá. Měla jsem potřebu se neustále trestat za to, že nejsem dost hubená. Díky Ozempicu přišla úleva. Za mě je to to nejlepší, co nás mohlo potkat,“ uvedla televizní osobnost Renee Graziano.
Herečka Sophia Umansky sdílela stinnou stránku užívání léku na hubnutí. „Díky bohu za to, že jsem vždy měla dostatek vlasů. Po užívání Mounjara jsem totiž zhruba po dvou týdnech pozorovala extrémní vypadávání vlasů. Mít jich málo, už jsem plešatá. Plešatá ale hubená,“ uvedla na svém Instagramu zpěvačka a herečka Sophia Umansky.
„Po druhém těhotenství jsem se rozhodla dostat do formy rychleji. Sice jsem měla trenéra a sestavený jídelníček, ale kdo má čas na čekání?,“ psala fanouškům herečka Meghan Trainorová. Později uvedla, že si aplikovala injekce Mounjaro.
Herec Josh Gad uvedl, že díky injekcím na hubnutí zhubl bez pár deka dvacet kilo. „Je to wow. To chce každý. Je to skvělé,“ uvedl pro People.
„Nechtěl jsem být tlustý. Ale byl jsem. A pak mi doktor řekl, že musím zhubnout, protože výsledky krve nejsou moc dobré. A rozhodli jsme se pro injekce. Zhubl jsem a jsem rád, že jsem tu možnost měl. Myslím, že mi to mohlo prodloužit život,“ svěřil se herec a dramatik pro Page Six.
Miliardář a generální ředitel společnosti Tesla Elon Musk otevřeně o Ozempicu hovoří už roky. Často se na síti X zmiňuje o užívání léku na hubnutí.
„Ozempic jsem užíval, ale v mém případě to prostě nefungovalo tak, jak by mělo. Nepatřím k těm, co ho vesele mohou užívat. Nic jiného raději zkoušel nebudu,“ uvedl komik James Corden pro People.
„Zhubla jsem necelých deset kilo. Díky Ozempicu,“ uvedl na Instagramu modelka Brooks Naderová.
„Jsem ráda, že po letech vypadám tak, jak sem chtěla už dlouho. Mrzí mě, že to nebylo v době, když jsme byli mladí,“ smála se herečka Kathy Batesová pro People.
„Jsem asi jedná osoba na světě, na kterou neměl Ozempic žádný účinek. Opravdu jsem byla v šoku já i můj lékař. Nechápali jsme, co je za problém. Takže jsem po měsíci lék přestala užívat. Nezhubla jsem ani kilo,“ uvedla herečka Kandi Burrusová pro People.
„Na Ozempicu jsem poprvé v životě nemyslela jen na jídlo. Bylo to tak osvobozující. Konečně jsem zažila, jaké to je, když nemáte v hlavě jen diety a jídlo,“ uvedl pro The New York Times herečka Nigella Lawsonová.
„Neměla jsem dobré výsledky krve u lékaře, injekce mi pomohly,“ uvedla zpěvačka Kelly Clarksonová.
K hubnutí si Ozempicem dopomohla i podnikatelka Khloé Kardashianová. „Nejsme jako mé ostatní sestry. Vždy jsem byla ta veliká, která nehubla jen tak,“ uvedla v show The Kardashians.
„Nic nesluší ženě víc než štíhlé tělo. To řekla modelka Kate Mossová a já souhlasím,“ uvedla americká podnikatelka Margaret Josephsová poté, co se ji magazín People zeptal, proč užívá Ozempic.
„Ozempic? Jasně. Víte, co mě mrzí? Že jsem s ním nezačal dříve, protože teď se cítím fantasticky,“ uvedl herec Joe Gosselin.
„Říkám ano. A děkuji. Podívejte se na mě. Je mi skvěle,“ uvedla herečka Rebel Wilsonová. Aplikuje si Ozempic.
Ozempic pomohl i herečce Tori Spellingové. „Bez injekcí bych nezhubla. Tak to je,“ vzkázala fanouškům na Instagramu.
Televizní osobnost June Shannonová alias Mama June zhubla díky injekcím Ozempicu přes třicet kilogramů.
„Jedla jsem od rána do večera a nedokázala jsem se závislosti na jídle zbavit. Nešlo mi to. Jedla jsem tady něco a támhle něco a stále něco. A nešlo to tak dělat pořád, škodila jsem si. Ozempic mě zachránil,“ míní bývalá sportovní tenistka Billie Jean Kingová.
„Nesoudím nikoho. Takže by nikdo neměl ani soudit mě. Ozempic miluji,“ uvedla pro People herečka Whoopi Goldbergová.
Zpěvačka Kelly Osbourne začala užívat Ozempic po vzoru maminky. Bohužel ale její tělo zareagovalo tak, že dnes vypadá jako osoba bojující s poruchou příjmu potravy.
Sharon Osbourne už Ozempic neužívá, ale nemůže přibrat. Lituje, že se kdy do hubnutí za pomoci tohoto léku pustila.
„Cítím vděčnost. To je asi celé, co ke svojí proměně mohu říct,“ uvedl komik Jim Graffigan pro The View poté, co se mu podařilo díky Ozempicu zhubnout.
„Změnilo mi to život. K lepšímu. Neumím ani popsat, jak dobře se cítím, když mám konečně normální tělo bez obezity. Konečně jsem zažil, že jsem neměl chuť sníst celý krám nebo vyjíst restauraci. Dřív mě jídlo ovládalo. Nemyslet konečně na jídlo bylo tak neskutečně úlevné,“ uvedl pro People herec Eric Stonestreet.
„Bylo pro mě moc těžké přijmout fakt, že se moje tělo během perimenopauzy a následné menopauzy začalo měnit, aniž bych udělala cokoli jinak. Přibírala jsem na váze, přitom jsem byla celý život štíhlá. Jedla jsem zdravě, měla jsem dostatek pohybu, posilovala jsem, dobře spala. Ale nic nepomáhalo k tomu, abych to byla zase já. Injekce pro mě byly záchrana a nikdy nepřestanu být vděčná za to, že jsem se díky nim mohla dostat zpět tam, kde jsem celý život byla,“ sdělila herečka a moderátorka Vanessa Williamsová pro magazín Hello!.
„Byla jsem slabá, tělo bylo v šoku, kila šla dolů a měla jsem myšlenky na sebevraždu. Naposledy jsem měla takový psychický stav někdy v roce 2020 a od té doby se mi to nestalo. Už se k injekcím nechci vracet, protože mám strach, co by mi to dál mohlo způsobit,“ uvedla Bunny Xo.
„Bral jsem Ozempic pět měsíců. A upřímně to bylo děsivé, protože jsem vůbec neměl hlad. Říkal jsem si, že proboha asi nepotřebuji vůbec jíst. Ale to nebyla pravda. Děsivé je, že tělu nedodáváte to, co byste měli. A jen jsem s Ozempicem přestal, nabral jsem devět kilo, ani jsem nemrkl,“ sdělil herec Gabirel Iglesias pro podcast Shay Shay.
„Lidé se mnou nebyli spokojení, když jsem byla tlustá. Nebyli se mnou spokojení, když jsem začala hubnout. Nebyli spokojení, když jsem zmínila svou cukrovku. Nebyli spokojení ani poté, co jsem zmínila Ozempic. Ale já jsem spokojená, že vyjdu schody bez zadýchání a moje cukrovka je na tom lépe. To je vše, co bych asi k injekcím na hubnutí řekla,“ uvedla moderátorka Alison Hammondová pro The Telegraph.
