Ozempicová krása. Jak vypadaly osobnosti před jeho aplikací a po něm

Tlak Hollywoodu na dokonalost je stále silnější. Hvězdy dělají, co mohou, aby zapadly do světa dokonalosti a nekonečné krásy. A s tím je spojen i hon za štíhlou postavou. V současné době se do popředí dostává lék Ozempic, který si VIP velmi oblíbily. Podívejte se na jejich před a po hubnutí.