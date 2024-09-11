Podívejte se do naší galerie na hvězdy, které byly možná až příliš blízko smrti a jen zázrakem unikly konci. Měly autonehody, zranění na place, v divadle, potýkaly se se závažnými chorobami. Přesto jsou ale stále tu a jsou vděčnější za život víc než kdy předtím.
Autor: koláž iDNES.cz
Hudebník Jožo Ráž, frontman skupiny Elán, měl velmi vážnou dopravní nehodu 20. června 1999 v Bratislavě na nábřeží Dunaje. Ráž utrpěl těžká zranění, měl vážně poraněnou hlavu a byl v kritickém stavu. Byl v kómatu a následně se musel znovu učit chodit a mluvit.
Autor: ČTK
Bavič a moderátor Petr Novotný si v minulosti při adrenalinovém skoku na bungee jumpingu na Máchově jezeře rozbil hlavu o dno, což byl jeden z mnoha vážných úrazů a zdravotních komplikací, které v životě prodělal. Mimo to měl například i vážnou dopravní nehodu.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Herec Václav Upír Krejčí měl v červnu 2022 vážnou autonehodu, při které v opilosti sjel s vozem do potoka v Mirošovicích. Při nehodě nadýchal přes 2,7 promile alkoholu a zraněný byl převezen do nemocnice v Benešově. Herec následně uvedl, že šlo o osobní zkrat spojený s domácími neshodami.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Robin Robertsová, spolumoderátorka pořadu Good Morning America, měla dvakrát velmi vážné zdravotní problémy. Rakovinu prsu v roce 2007 a myelodysplastický syndrom (MDS) v roce 2012, což je vzácné krevní onemocnění způsobené její předchozí léčbou rakoviny. V roce 2012 úspěšně podstoupila transplantaci kostní dřeně a zůstává v remisi.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka Anna K. v minulosti bojovala s rakovinou. Poprvé jí byla diagnostikována rakovina prsu v roce 2010 a podruhé se s touto nemocí střetla o několik let později. Obě náročné léčby, zahrnující operace a chemoterapii, zvládla a stala se známou tváří podporující prevenci a včasný záchyt tohoto onemocnění.
Autor: TV Prima
Nile Rodgers, slavný hudebník a producent, otevřeně hovořil o svých vážných zdravotních problémech, z nichž nejvýznamnější byl boj s rakovinou. V roce 2010 mu byla diagnostikována agresivní forma rakoviny prostaty. Po operaci a léčbě byl v roce 2013 prohlášen za zdravého. V srpnu 2017 oznámil, že mu byl diagnostikován nový, odlišný a opět agresivní typ rakoviny. I tehdy ale boj vyhrál a dnes je v remisi.
Autor: Profimedia.cz
Tenistka Martina Navrátilová měla v roce 2010 neinvazivní formu rakoviny prsu (DCIS – duktální karcinom in situ), kterou tehdy úspěšně porazila po operaci a radioterapii. Začátkem roku 2023 oznámila, že bojuje s novým, nezávislým nádorem v hrtanu (1. stadium) a zároveň se jí vrátila rakovina prsu. V březnu 2023 uvedla, že po podstoupení chemoterapie a ozařování se obou typů rakoviny zbavila a je v pořádku.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Herečka Cynthia Nixonová, známá především jako Miranda ze seriálu Sex ve městě, čelila v průběhu svého života několika zdravotním problémům. V roce 2006 jí byla diagnostikována rakovina prsu během rutinní mamografické prohlídky. Nádor byl odhalen včas a herečka se rozhodla nemoc zpočátku tajit. Podstoupila operaci a následně radiační léčbu. O své nemoci veřejně promluvila až v roce 2008, kdy byla již vyléčená.
Autor: AP
V květnu 2005 byla zpěvačce Kylie Minogue ve věku šestatřiceti let diagnostikována rakovina prsu. Kvůli nemoci musela přerušit své turné a podstoupit okamžitou léčbu. Absolvovala částečnou mastektomii (odstranění části prsu), chemoterapii a ozařování. Léčbu popsala jako velmi těžkou, přirovnala ji k „nukleární bombě“.
Autor: AP
Herečka Fran Drescherová měla rakovinu dělohy. Léčba pro ni byla náročná fyzicky i psychicky.
Autor: AP
Ann Romney, manželka bývalého prezidentského kandidáta Mitta Romneyho, se během svého života potýkala se dvěma hlavními zdravotními problémy. V roce 1998, ve věku devětačtyřiceti let, jí bylo diagnostikováno chronické autoimunitní onemocnění centrální nervové soustavy. Nemoc jí zpočátku způsobovala vážné obtíže, včetně extrémní únavy a neschopnosti běžných činností. Díky konvenční i alternativní léčbě (včetně jízdy na koni – hipoterapie) se jí podařilo nemoc stabilizovat a dosáhnout remise. V roce 2008 jí byla odhalena rakovina prsu, ale z nemoci se dostala.
Autor: Profimedia.cz
Wanda Sykesová, známá americká komička a herečka, v roce 2011 veřejně oznámila, že jí byla diagnostikována rakovina prsu. Ačkoli byl její stav vážný, nemoc nakonec porazila.
Autor: Profimedia.cz
Lance Armstrong, bývalý americký profesionální cyklista, čelil na podzim roku 1996, ve věku 25 let, velmi vážným zdravotním problémům, když mu byla diagnostikována pokročilá rakovina. Měl zhoubný nádor na varleti a metastáze v plicích. Pak mu byly nalezeny nádory na mozku. I přes tak brutální diagnózu se nakonec uzdravil.
Autor: Profimedia.cz
Herec Hugh Jackman se opakovaně léčil s rakovinou kůže. Nemoc se mu stále vracela a lékaři už měli obavy o jeho celkové zdraví. Nyní se ale zdá, že je vše zažehnáno a herec je zdravý.
Autor: AP
Herečka a komička Julia Louis-Dreyfusová prostředním sociálních sítí informovala fanoušky v roce 2017 o svém boji s rakovinou prsu. O rok později se pochlubila, že boj s vážnou nemocí vyhrála.
Autor: AP
Herečka Marcia Crossová, známá především jako Bree Hodgová ze seriálu Zoufalé manželky, veřejně promluvila o svém boji s rakovinou konečníku. Delší dobu rakovinu tajila, protože se za ni styděla. Nakonec o ní ale promluvila, když už byla v pořádku.
Autor: AP
Herečka Rita Wilsonová v roce 2015 podstoupila oboustrannou mastektomii kvůli rakovině prsu. Boj nad nemocí vyhrála.
Autor: AP
Stejný zákrok má za sebou i Sharon Osbourne, která se také v minulosti potýkala s rakovinou prsu. Aby se nemoc nevrátila, nechala si nakonec vzít obě ňadra a nahradit je silikonovými implantáty.
Autor: Reuters
I herečka Kathy Batesová v minulosti bojovala s rakovinou. V roce 2003 bojovala s rakovinou vaječníků a v roce 2012 s rakovinou prsu.
Autor: AP
V červnu 2014 utrpěl komik Tracy Morgan při hromadné nehodě, kterou způsobil kamion společnosti Walmart, těžká zranění. Při nehodě, která stála život jeho mentora Jamese McNaira, utrpěl zlomeninu nohy a byl dva týdny v komatu. Následně musel znovu podstoupit rehabilitaci, aby se naučil chodit a mluvit. Byl upoután na invalidní vozík po dobu pěti měsíců.
Autor: Profimedia.cz
Herec Kevin Hart měl v roce 2019 velmi vážnou autonehodu, během které došlo k poranění jeho páteře. Následně byl převezen do nemocnice, kde musel okamžitě na sál. Po operaci se učil znovu chodit a několik měsíců byl na vozíku. Lékaři jeho rekonvalescenci a kompletní uzdravení považují s ohledem na závažná poranění za zázrak.
Autor: Netflix
Bývalá profesionální sportovkyně Caitlyn Jennerová byla jen krůček od smrti, když měla v roce 2015 vážnou autonehodu. Uvedla, že tehdy přehodnotila celý život.
Autor: AP
V roce 2000 byl hudebník 50 Cent postřelen z bezprostřední blízkosti devíti ranami. Kulky zasáhly ruku, nohu, kyčel, hrudník a obličej. Jedna kulka mu prošla tváří, což mu poškodilo jazyk a zanechalo trvalé následky na jeho hlase.
Autor: Profimedia.cz
Po dlouhém studiovém nahrávání v říjnu 2002 usnul hudebník Kanye West za volantem a čelně se srazil s jiným vozem. Utrpěl zlomeninu čelisti, která musela být drátována, a tento zážitek zásadně ovlivnil jeho tvorbu a život.
Autor: Profimedia.cz
Herec Harrison Ford, známý jako vášnivý pilot, zažil několik leteckých incidentů. Nejvážnější nehoda se stala v březnu 2015, kdy se zřítil s historickým letadlem z roku 1942 na golfové hřiště v Kalifornii. Utrpěl tržná poranění hlavy, ale nehodu přežil.
Autor: Reuters
George Clooney měl vážnou nehodu na skútru 10. července 2018 na Sardinii, kdy do něj narazilo auto. Herec narazil hlavou do čelního skla auta. Nehoda vypadala hrozivě, ale Clooney měl štěstí, protože vyvázl jen s odřeninami.
Autor: AP
Herec Gary Busey utrpěl v roce 1988 v Los Angeles vážnou nehodu na motocyklu, při které neměl helmu a narazil hlavou do betonu. Utrpěl těžké poranění hlavy a obličeje, byl třiatřicet dní v kómatu a následné poškození mozku trvale změnilo jeho osobnost, což vedlo k impulzivnějšímu chování.
Autor: ČTK
Herec Orlando Bloom utekl hrobníkovi z lopaty už jako mladík. Když mu bylo dvacet let, při pádu ze třetího patra si zlomil páteř. Situace byla vážná, lékaři nevěděli, jestli se ještě někdy postaví na nohy. Herec však vážná zranění překonal, pobyt v nemocnici mu však prý změnil pohled na život.
Autor: AP
Herečka Sharon Stone už nemusela být mezi námi, nebýt včasného zásahu lékařů ve chvíli, kdy utrpěla mrtvici. Přesto byl návrat do běžného života pro herečku extrémně těžký. Přišla o velké filmové role, měla malé příjmy a psychické problémy. Nakonec ale vstala jako Fénix z popela.
Autor: Reuters
Mrtvice měla i herečka Emilia Clarke. Lékaři byli vyděšení, zda nebude mít nějaké následky, ale měla obrovské štěstí a dnes je naprosto v pořádku.
Autor: Profimedia.cz
Raper Eminem uvedl, že byl v prosinci 2007 „dvě hodiny od smrti“ po předávkování metadonem. Vážné zdravotní problémy spojené s tímto předávkováním ho přivedly do nemocnice, kde se léčil ze závislosti na lécích.
Autor: Profimedia.cz
Herec Al Pacino uvedl, že jeho život visel na vlásku, když poprvé bojoval s koronavirem. Byl hospitalizován v nemocnici, a až když byl úplně zdravý, informoval o tom veřejnost.
Autor: Shutterstock
Herečka a komička Amy Schumerová bojovala s lymskou boreliózou a nesčetněkrát skončila v nemocnici. Byla na tom psychicky špatně a uvedla, že chtěla ukončit život. Nakonec ale potkala svého dnes již exmanžela, který jí výrazně pomohl. Když se snažila otěhotnět, zjistili lékaři, že má navíc endometriózu, takže podstoupila umělé oplodnění.
Autor: Profimedia.cz
Herec Leonardo DiCaprio celý život bojuje s obsedantně kompulzivní poruchou. Je posedlý čistotou a roky se kvůli této poruše léčí. To samo o sobě ho v životě velmi omezuje, ale nijak ho to zatím na životě neohrozilo. Nejblíž ke smrti měl ve chvíli, kdy skončil s rozraženou hlavou v nemocnici poté, co ho neznámá žena udeřila lahví od piva do hlavy na párty. Tehdy se lékaři obávali otoku mozku.
Autor: AP
George Lucas měl v roce 1962 v pouhých osmnácti letech velmi vážnou autonehodu, která změnila jeho život. S vozem se převrátil poté, co do něj narazil jiný řidič, což ukončilo jeho sny o kariéře automobilového závodníka. Následně se začal věnovat filmu a studiu kinematografie, což vedlo ke vzniku fenoménu Star Wars.
Autor: Reuters
Hudebník Nikki Sixx se v roce 1987 předávkoval heroinem a byl prohlášen za mrtvého. Když přijeli zdravotníci, podařilo se jim hudebníka oživit.
Autor: Profimedia.cz
Herec Jeremy Renner unikl smrti opravdu o sekundy. Při odklízení sněhu poblíž svého domu v Nevadě ho přejela těžká sněžná rolba, když se snažil zabránit tomu, aby stroj přejel jeho synovce. Byl ve velmi vážném stavu a podle lékařů je zázrak, že přežil.
Autor: AP
Moderátor Jan Musil měl hned několikrát v životě velmi vážné zdravotní problémy. V roce 1996 mu byla diagnostikována leukémie a rakovina lymfatických uzlin. Podstoupil náročnou léčbu a chemoterapie, nad nemocí se mu podařilo zvítězit. Těsně před Vánocemi 2018 pak spadl ze žebříku, zlomil si páteř a propíchl plíci. Následovaly náročné operace, několik týdnů v nemocnici a dlouhá rehabilitace, kdy se musel znovu učit chodit.
Autor: FTV PRIMA
Herečka Iva Janžurová měla na mále, když na ni během představení Marie Stuartovna ve Stavovském divadle spadla těžká kulisa. Herečka tehdy utrpěla zranění, z nichž se dlouho zotavovala.
Autor: FTV Prima
Herečka Jana Paulová měla obrovské štěstí, když po pádu na koni během natáčení filmu Ženská pomsta utrpěla „jen“ otřes mozku. Pár dnů pobyla v nemocnici, ale velmi brzy se zotavila.
Autor: Divadlo Kalich
Zpěvák Marek Ztracený se zranil během vlastního koncertu. A měl velké štěstí, že zranění nebylo vážnější. Mohl totiž i přijít o život, stačilo šlápnout ještě víc vedle. Měl natrhnuté ucho, ale koncert dozpíval i zakrvavený. Následně mu v sanitě ránu zašili a v nemocnici navíc konstatovali lékaři i otřes mozku.
Autor: ČTK
Herec Petr Rychlý v minulosti během zkoušení divadelní hry spadl z pódia. Skončil s tržnou ránou na noze, kvůli které pak měl patnáct stehů.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Moderátor Jak Kraus spadl z pódia, když moderoval soutěž krásy. Ze záběrů je jasné, jak velké štěstí měl. Kdyby dopadl špatně, mohl se na místě zabít.
Autor: YouTube @cro_radiozurnal
Herec Miroslav Táborský se zranil, když natáčel snímek 2Bobule. Jeho postava měla rychle běžet, ale herci nehrálo do karet počasí. Uklouzl a výsledkem byla naražená žebra a přetržený křížový vaz v koleni.
Autor: Anna Vavríková, MAFRA
Nešťastný pád z pódia má za sebou i zpěvačka Dara Rolinsová. Stačí jeden krok do prázdna a nehoda je na světě. Po pádu měla pohmožděný bok, naražená žebra a naštípnuté zápěstí, které jí lékaři dali do sádry.
Autor: JHPhoto / Česká editoriální fotografie / Profimedia, Profimedia.cz