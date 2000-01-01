náhledy
O kom si lidé šuškají? Podívejte se do naší galerie, které hvězdy nyní nedají lidem spát. Ať už díky hereckým výkonům, velkorysosti nebo otevřenosti. Užívají si svůj moment, kdy jsou na výslunní. Některým se to daří už roky, jiní jsou na vrcholu poprvé. Patří sem pochopitelně i ty největší hvězdy.
Autor: koláž iDNES.cz
Herečka Sydney Sweeney se stala jednou z nejvyhledávanějších žen na světě. Aktuálně internetem hýbou spekulace o jejím možném obsazení do nové role v sérii o Jamesi Bondovi („Bond Buzz“) a diváci hodně diskutují o jejích výkonech ve filmech The Housemaid nebo Christy.
Autor: Profimedia.cz
Od svatby zpěvačky Taylor Swiftové už uběhl nějaký ten pátek, ale stále se o této veselce roku mluví. A v poslední době o něco víc, protože uniklo pár fotografií ze svatby. Ačkoli se fotit nesmělo, přece jen se nějaké ne příliš kvalitní fotografie ven dostaly. A jejím fanouškům tento fakt nedá spát. Stále totiž lační po fotografii jejích svatebních šatů.
Autor: ČTK
Herečka a modelka Barbara Palvinová se dostala snad do všech médií po celém světě, když se jako andílek Victoria’s Secret ukázala jen pár týdnů po porodu na přehlídkovém mole. Spousta matek po celém světě pak na sociálních sítích ukazovala, jak vypadá většina matek po porodu. A nebylo to ani zdaleka podobné vzhledu Barbary.
Autor: Reuters
Herečka Selma Blairová plní poslední týdny stránky novin, protože způsobila pozdvižení v letadle. Bohužel pro ni se ale nejednalo o nic pozitivního. Herečka teď čelí vážným právním problémům po incidentu v letadle, kde údajně fyzicky napadla posádku, zdravotní sestru a policistu. Její zástupci později uvedli, že šlo o zdravotní nouzový stav spojený s jejím neurologickým onemocněním.
Autor: ČTK
A proč se mluví o první dámě USA Melanii Trumpové? Do streamovacích platforem vstoupil kontroverzní dokumentární film Melania. Přestože stál rekordních 40 milionů dolarů, diváci i kritici ho kvůli naprosté redakční kontrole ze strany bývalé první dámy strhali a označili za pouhou politickou propagandu, což okamžitě vyvolalo bouřlivé debaty.
Autor: Umit Bektas, Reuters
Jako už každoročně na přelomu října a listopadu šokovala svět svým hyperrealistickým kostýmem na slavnou Halloween party modelka Heidi Klumová. Tentokrát se v New Yorku objevila v masivním kostýmu ztvárňujícím její vlastní obří uříznutou lidskou ruku, což okamžitě zaplavilo sociální sítě vlnou memů. Heidi je prostě halloweenská legenda.
Autor: AP
Herečka Nicole Kidmanová zažívá v současnosti obrovský kariérní boom na streamovacích platformách. Velký rozruch aktuálně budí upoutávky na její nový hit Margo’s Got Money Troubles od studia A24, kde hraje po boku Elle Fanningové. Kromě toho také točí další projekty. A lidé si šuškají, že chce po rozvodu ukázat světu, že rozhodně nepatří do starého železa.
Autor: Profimedia.cz
Držitel Oscara za Oppenheimera, herec Cillian Murphy je středem pozornosti díky přípravám celovečerního filmu Peaky Blinders. Fanoušci masivně sdílejí první ukázky z natáčení a herec navíc na internetu stále koluje jako virální meme kvůli svým typicky „znuděným“ výrazům z červených koberců. Dalo by se tedy říct, že se o Cillianovi stále mluví.
Autor: AP
Herec Johnny Depp překvapil fanoušky v Los Angeles, když se nečekaně objevil na pódiu jako host legendární kapely Aerosmith v Hollywood Bowl. S kytarou v ruce s nimi odehrál energický set, což vyvolalo obrovský ohlas rockových fanoušků.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Známá americká podnikatelka a televizní ikona Martha Stewartová čelí ostré vlně kritiky za svůj halloweenský kostým. Oblékla se totiž jako bezdomovec a na sociální sítě umístila fotku s cedulí žebrající o jídlo. Po masivním odporu veřejnosti, která kostým označila za necitlivý výsměch lidem v nouzi, příspěvek smazala a vydala veřejnou omluvu. Našli se ale i tací, kteří její kostým chválili.
Autor: Koláž iDNES.cz
Extrémně populární zpěvačka Chappell Roanová, která letos zažívá raketový vzestup, upevnila svůj status popkulturní ikony. Velkou pozornost totiž upoutala na slavné výroční halloweenské party zpěvačky Christiny Aguilery v Los Angeles, kde se objevila jako jeden z hlavních hvězdných hostů v propracovaném kostýmu.
Autor: AP
Mladá herečka Inde Navarrette poprvé moderovala prestižní komediální show Saturday Night Live (SNL). Během svého úvodního monologu sklidila obrovský potlesk a virální dosah za to, že se otevřeně a ostře opřela do komika Shanea Gillise a jeho dřívějších kontroverzních vtipů o ženách.
Autor: Profimedia.cz
Herec Nicolas Cage přitahuje pozornost filmového světa kvůli traileru na očekávaný životopisný film Madden od režiséra Davida O. Russella. Cage v něm ztvárňuje legendárního trenéra NFL a tvůrce ikonické herní série Johna Maddena. Snímek má premiéru na Prime Video a kritici o něm mluví jako o jednom z největších taháků konce roku.
Autor: AP
Americký raper Macklemore plní titulky médií kvůli svému koncertnímu turné v Londýně, kde z pódia opětovně vyjádřil silnou politickou podporu Palestině. Umělec prohlásil, že „by pro něj bylo mnohem víc nepříjemné zůstat zticha,“ čímž znovu rozdělil fanoušky i komentátory na sociálních sítích.
Autor: Jake Magraw
Herec Timothée Chalamet aktuálně vládne žebříčkům popularity filmových databází. Důvodem je enormní zájem o jeho chystané projekty a spekulace o nových rolích, které z něj dělají jednoho z nejžádanějších mladých herců současnosti. Navíc chodí s Kylie Jennerovou, která je aktuálně řazena mezi nejatraktivnější světové známé celebrity.
Autor: Profimedia.cz
Fotbalová superstar Cristiano Ronaldo nepřestává dominovat globálnímu digitálnímu prostoru. Analytici sociálních sítí potvrdili, že Ronaldo díky své obří základně fanoušků opět překonal rekordy v dosahu a interakcích napříč všemi kontinenty.
Autor: Armando Franca, AP
Držitelka Oscara, herečka Halle Berry plní stránky společenských rubrik kvůli vyostřenému právnímu sporu. Soud totiž nově zamítl její žádost o výhradní péči o syna Macea, kterého má s bývalým manželem, hercem a modelem Olivierem Martinezem.
Autor: Profimedia.cz
Hvězda seriálu Medvěd, herec Jeremy Allen White rozvířil filmové diskuze svým nejnovějším prohlášením. Veřejně totiž potvrdil, že by měl obrovský zájem zahrát si legendárního herce Genea Wildera (původního Willyho Wonku) v chystaném životopisném filmu.
Autor: Reuters
Dcera režiséra Judda Apatowa a herečky Leslie Mannové, herečka Iris Apatowová zažívá obrovský kariérní zlom. Filmový svět aktuálně rozebírá její obsazení do role Proserpiny Trinket (mladší sestry Effie) v chystaném velmi očekávaném prequelu The Hunger Games: Sunrise on the Reaping.
Autor: AP
Jeden z nejsledovanějších párů indie popové a filmové scény Jack Antonoff a Margaret Qualley plní titulky novin. Úspěšná herečka (známá ze seriálu Služka) a slavný hudební producent (spolupracovník Taylor Swift či Lany Del Rey) totiž oficiálně podali žádost o rozvod po pouhých třech letech manželství.
Autor: AP
O legendárním devětaosmdesátiletém herci Jacku Nicholsonovi, který se už před lety zcela stáhl z veřejného života, nově promluvil jeho blízký přítel, herec Michael Douglas. V rozhovoru pro média fanoušky uklidnil slovy: „Má se dobře, ale prostě nadobro zmizel z veřejného prostoru,“ což okamžitě vyvolalo vlnu nostalgických vzpomínek na jeho nejslavnější role
Autor: Profimedia.cz
Bývalý šampion v těžké váze Mike Tyson překvapil úplně jiným žánrem. Po víc než deseti letech se vrací na pódia s novou stand-up comedy show Return of the Mike na Netflixu, kde s drsným a nefiltrovaným humorem glosuje svůj divoký život a stárnutí.
Autor: AP
Známý herec a moderátor Dax Shepard způsobil poprask svým upřímným přiznáním ve svém úspěšném podcastu. Otevřeně totiž popsal, jak v minulosti intenzivně flirtoval s herečkou Kate Hudsonovou a uháněl ji v době, kdy byla ještě vdaná za zpěváka Chrise Robinsona.
Autor: Profimedia.cz
Legendární oscarový herec Michael Douglas vydal třaskavé memoáry, které okamžitě zaplnily stránky světových médií. Kniha přináší šokující odhalení z jeho dlouhé kariéry a osobního života. Jeho manželka Catherine Zeta-Jonesová navíc v rozhovorech otevřeně přiznala, že biografii zatím raději celou nečetla.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Hollywood žije prvním trailerem k filmu The Further Mis-Adventures of Cliff Booth. Jde o pokračování a spin-off hitu Tenkrát v Hollywoodu v režii Davida Finchera, kde si herec Brad Pitt zopakuje svou oscarovou roli kaskadéra Cliffa Bootha, tentokrát zasazenou do temnějšího prostředí Los Angeles roku 1977.
Autor: Reuters
Držitelka Oscara a hvězda Hunger Games Jennifer Lawrence šokovala nečekaným kariérním krokem. Oficiálně představila svou vlastní značku biodynamické vlasové péče Mes a pro časopis The Cut přiznala, že se v nové roli byznysmenky musela řídit heslem „předstírej to, dokud se to nestane“. Její kampaň ale mírně zastínily debaty fanoušků o tom, že je na fotkách kvůli retuším k nepoznání.
Autor: Profimedia.cz
Slavný americký herec Jamie Foxx se stal hrdinou sociálních sítí díky svému nečekanému aktu velkorysosti v Austrálii. Během večeře v jedné z restaurací v Melbourne z ničeho nic překvapil ostatní hosty tím, že za všechny přítomné v podniku kompletně zaplatil jejich účty.
Autor: AP
Zpěvačka Britney Spearsová plní finanční a právní rubriky. Podle uniklých zpráv z jejího okolí čelí její bývalý manžel vážným finančním problémům a obřím dluhům poté, co ho popová ikona kompletně odstřihla od svých peněz a jakékoli finanční podpory.
Autor: Profimedia.cz
Mladá herečka Elle Fanningová sklízí obrovské ovace kritiků za svůj výkon v novém, velmi odvážném a vtipném komediálním seriálu Margo’s Got Money Troubles od studia A24. Elle v něm ztvárňuje mladou matku samoživitelku, která se kvůli finanční tísni rozhodne spustit OnlyFans a využívá k tomu marketingové rady svého otce, bývalého profesionálního zápasníka.
Autor: AP