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KVÍZ: Pravda, nebo lež? 50 překvapivých tvrzení, která vám pořádně zamotají hlavu
Co když některé věci, které jste celý život považovali za pravdivé, vůbec neplatí? A co když jsou naopak skutečností informace, které znějí jako naprostý nesmysl? Svět kolem nás je plný překvapivých...
Kdo je teď nejvíc sexy a v kurzu? Tyto celebrity pobláznily svět
O kom si lidé šuškají? Podívejte se do naší galerie, které hvězdy nyní nedají lidem spát. Ať už díky hereckým výkonům, velkorysosti nebo otevřenosti. Užívají si svůj moment, kdy jsou na výslunní....
Myslíte si, že jíte zdravě? Těchto 20 potravin vás množstvím cukru překvapí
Cukr se neukrývá jen ve sladkostech. Překvapivě velké množství ho mohou obsahovat i potraviny, které běžně považujeme za zdravé. Kolik kostek cukru se ukrývá v ochuceném jogurtu, snídaňových...
Rodina má jedenáct dětí a další je na cestě. V plánu jich mají dvacet
Dvaačtyřicetiletá Karissa Collinsová z Texasu má doma už jedenáct dětí a brzy přivede na svět další. Nejstaršímu potomkovi je patnáct. Těhotenství pro ni není vždy procházkou růžovým sadem, přesto...
Zhubla 60 kilo a byla bez domova. Jak žije Dominika z Extrémních proměn?
Dominika Vymazalová zhubla v Extrémních proměnách 60 kilogramů a svou váhu si drží i po dvou letech. V životě si ale prošla mnohem těžšími zkouškami než hubnutím. Zažila toxický vztah, ocitla se bez...
Quiet luxury už nefrčí. Vrací se opera coat ve stylu společenských pelerín
Mezi nejsilnější trendy uplynulých let patřil quiet luxury ve znamení decentní elegance. Letos se ale vrací do módy bohatě zdobené látky, a velkorysé střihy s výrazným límcem. „Opera coat“ ve stylu...
Rozvod zvaný šedý. Proč se rozcházíme i v důchodu?
Někdy se mu říká také stříbrný, protože k němu dochází u manželů zralého věku. A mívá velmi neblahé dopady...
Inspirace z pařížských ulic. Oblékněte se do podzimu jako pravá Francouzka
Módní styl Pařížanek je celosvětově proslulý. Snoubí v sobě nadčasovost, ležérnost s elegancí a zdánlivou nedbalost, která působí svůdně a šik. Inspirujte se a odkoukejte od Pařížanek pár tajných...
Po letech manželství nový milenec. Jak překonat strach z prvního sexu
Po rozchodu nebo rozvodu s dlouholetým partnerem vás čeká sex s někým novým. Možná cítíte příjemné motýlky v podbřišku, možná se vám nervozitou svírá žaludek. Jak si milování užít, i když si po...
Rakovina před padesátkou: čtrnáct nádorů přibývá. Které to jsou a co nepřehlížet
U čtrnácti typů rakoviny zaznamenali vědci nárůst výskytu u lidí mladších padesáti let. Neznamená to ale, že rakovina obecně postihuje stále mladší lidi. Co ukazují česká data, proč některé nádory...
Maso i surrealistické umění. Tyto hvězdy ví, jak provokovat na pódiu
Některé hudební divy jako by byly utržené z řetězu: extravagantní kostýmy, korzety, dokonce i negližé. Jen aby třpyt přinesl dost provokace. Podívejte se, jak Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Doja Cat...
S chytrým vajíčkem na klíně: Češka popsala intimní spojení přes mobil
Naše životy se přesouvají z hmatatelné reality do té virtuální a platí to i v erotické oblasti. Poslední léta přinesla nebývalý rozmach technologií a pandemie nás je naučila víc používat. Sexuální...
Řasenku nepoužívejte déle než tři měsíce, make-up maximálně rok, radí vizážistka
Věděli jste, že historicky neměl make-up jenom dekorativní funkci? Používal se například jako ochrana před sluncem a hmyzem. Zatímco bledá pleť byla v renesanci symbolem společenského postavení,...
Čtyřicet cigaret denně, měření noční erekce. K dlouhověkosti existují různé cesty
Americký miliardář Bryan Johnson polyká desítky doplňků stravy a nechává si měřit i noční erekce. Stoletá Britka sází na marmeládu a čtyřicet cigaret denně. Zpomalit stárnutí se lidé pokoušeli v...
Kdo je teď nejvíc sexy a v kurzu? Tyto celebrity pobláznily svět
O kom si lidé šuškají? Podívejte se do naší galerie, které hvězdy nyní nedají lidem spát. Ať už díky hereckým výkonům, velkorysosti nebo otevřenosti. Užívají si svůj moment, kdy jsou na výslunní....
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Vlasy na podzim padají. Odhalte pravou příčinu i řešení
Určitě jste si všimli, že teď vám na hřebenu či kartáči ulpívá více vlasů než obvykle. Čím to je? Nemůže za to jen počasí, s vlasy mávají i hormony a stres.
Kůže? Tyto kousky se hodí skoro ke všemu a v lezavém počasí vás podrží
Kůže či koženka už dávno nepatří jen motorkářům a také nemusí být pouze černá. Může mít spoustu odstínů, hodí se skoro ke všemu a dokáže být elegantní.