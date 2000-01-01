náhledy
Máte modré oči? Pak patříte společně se známými hvězdami z naší galerie mezi zhruba 10% populace, které se jimi mohou pochlubit. Podívejte se, jestli nemáte podobnou blankytně modrou barvu očí jako některé VIP. Mezi modrooké patří Brad Pitt, Margot Robbie a další celebrity.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Brad Pitt je americký herec a filmový producent, který se řadí mezi nejvýraznější osobnosti Hollywoodu. Během své kariéry získal řadu ocenění, včetně dvou Oscarů. Do povědomí diváků se výrazně zapsal v 90. letech hlavními rolemi ve filmech jako Sedm, Klub rváčů nebo Legenda o vášni.
Autor: Profimedia.cz
Margot Robbie je australská herečka a producentka, která se celosvětově proslavila v roce 2013 rolí ve filmu Vlk z Wall Street. Mezi její další ikonické snímky patří Sebevražedný oddíl, Já, Tonya nebo Tenkrát v Hollywoodu. V roce 2014 založila produkční společnost LuckyChap Entertainment, pod kterou produkovala například oscarový hit Nadějná mladá žena či celosvětový fenomén Barbie.
Autor: AP
Jared Leto je americký herec a hudebník, známý svým precizním přístupem k rolím a charismatickým vystupováním. Mezinárodní uznání si získal rolí ve filmu Requiem za sen a ziskem Oscara za drama Klub poslední naděje.
Autor: Profimedia.cz
Taylor Swift je jednou z nejúspěšnějších a nejvlivnějších zpěvaček a skladatelek současnosti, známá pro své autobiografické texty a schopnost neustále hudebně experimentovat. Během své kariéry se úspěšně přesunula od country k popu a indie folku. Je držitelkou mnoha cen Grammy a její celosvětové turné The Eras Tour, které odstartovala v roce 2023, se stalo historicky nejvýdělečnějším koncertním turné.
Autor: Profimedia.cz
Zac Efron je americký herec, který se proslavil v roce 2006 rolí hvězdného basketbalisty Troye Boltona v megaúspěšné sérii Muzikál ze střední. Během své kariéry úspěšně přešel od teenagerských idolů k dospělým charakterovým a komediálním rolím.
Autor: AP
Zooey Deschanelová je americká herečka a hudebnice, která se proslavila svým nezaměnitelným komediálním talentem a osobitým stylem.
Autor: Reuters
Alexander Skarsgård je švédský herec a režisér pocházející z významné herecké rodiny. Celosvětové proslulosti dosáhl rolí upíra Erica Northmana v seriálu True Blood. Mezi jeho další výrazné úspěchy patří hlavní role ve filmech Legenda o Tarzanovi či Seveřan a oceňované výkony v minisériích Sedmilhářky a Boj o moc, za které získal prestižní ceny Emmy a Zlatý glóbus.
Autor: AP
Olivia Wilde je irsko-americká herečka, režisérka a producentka. Do celosvětového povědomí se zapsala rolí doktorky Remy „Třináctky“ Hadleyové v seriálu Dr. House a účinkováním ve filmech jako Tron: Legacy nebo Rivalové.
Autor: Profimedia.cz
Chris Hemsworth je australský herec, který se celosvětově proslavil rolí severského boha Thora ve filmovém vesmíru Marvelu. Mezi jeho další známé snímky patří například Rivalové, Vyproštění nebo Furiosa: Mad Max sága. Je známý svým charismatem a oddaností fyzické přípravě na akční role.
Autor: Profimedia.cz
Margaret Qualley je americká herečka a tanečnice, dcera slavné herečky Andie MacDowellová. Do širšího povědomí diváků vstoupila díky roli v seriálu Pozůstalí. Výrazně na sebe upozornila ve filmech Tenkrát v Hollywoodu Quentina Tarantina a dramatu Maid, za který získala nominaci na cenu Emmy.
Autor: Reuters
Luke Wilson je známý americký herec a režisér. Pochází z herecké rodiny, jeho bratři jsou Owen a Andrew Wilsonovi. Svou kariéru odstartoval v polovině devadesátých let ve filmech svého bratra Owena a režiséra Wese Andersona, jako byly Grázlové či Jak jsem balil učitelku.
Autor: Reuters
Americká herečka a bývalá modelka Liv Tylerová je dcerou zpěváka skupiny Aerosmith Stevena Tylera. Do svých jedenácti let žila v domnění, že jejím otcem je hudebník Todd Rundgren. V polovině 90. let prorazila díky filmu Svůdná krása a videoklipu Crazy. Globální slávu získala díky sci-fi Armageddon a jako elfka Arwen v trilogii Pán prstenů.
Autor: Reuters
Leonardo DiCaprio je celosvětově uznávaný americký herec a filmový producent, známý pro spolupráci s předními režiséry a ztvárnění komplexních postav. Mezinárodní slávu získal v 90. letech díky rolím ve filmech jako Co žere Gilberta Grapea či romantickém velkofilmu Titanic.
Autor: Reuters
Allison Williams je americká herečka a zpěvačka, známá především jako Marnie Michaels ze seriálu Girls a díky hlavní roli v oceňovaném hororu Uteč. Prosadila se také ve filmech Horizon: An American Saga a M3GAN.
Autor: Reuters
Owen Wilson je americký herec, scenárista a producent, známý pro svůj osobitý humor a nezaměnitelný vzhled. Proslavil se spoluprací s režisérem Wesem Andersonem. Společně napsali scénář k filmu Jak vycpat psa, což odstartovalo jeho hvězdnou kariéru. Diváci si ho oblíbili díky komediálním hitům jako Nesvatbovi, Zoolander nebo Starsky & Hutch.
Autor: AP
Courteney Coxová je americká herečka a režisérka, která se celosvětově proslavila rolí Moniky Geller v legendárním sitcomu Přátelé a novinářky Gale Weathers ve filmové sérii Vřískot. Během své kariéry se prosadila také jako úspěšná producentka a v roce 2013 získala svou hvězdu na Hollywoodském chodníku slávy.
Autor: Reuters
Ryan Gosling je kanadský herec a hudebník. Svou kariéru začal již v dětství jako dětská hvězda v pořadu Mickey Mouse Club. Celosvětové uznání si získal díky romantickému dramatu Zápisník jedné lásky. Mezi jeho nejvýznamnější a divácky nejoblíbenější filmy patří Drive, La La Land, Blade Runner 2049, Barbie a Kaskadér. Během své kariéry získal řadu prestižních ocenění a stal se jedním z nejuznávanějších herců své generace. Vedle herectví se věnuje také hudbě, je členem indie-rockové skupiny Dead Man’s Bones.
Autor: AP
Alexandra Anna Daddario je známá americká herečka a modelka s italskými, irskými a slovenskými kořeny. Pochází z právnické rodiny, ale již od útlého věku toužila po herecké kariéře. Její dva sourozenci, Matthew a Catharine, se rovněž věnují herectví. Hrála ve filmech jako Percy Jackson: Zloděj blesku nebo dramatu Bílý lotos.
Autor: AP
Alexander Richard Pettyfer je anglický herec. Svou kariéru odstartoval již v útlém věku jako dětský model pro značky jako Gap nebo Burberry. Celosvětové popularity a průlomu v hereckém světě dosáhl v patnácti letech díky hlavní roli dospívajícího agenta ve špionážním snímku Stormbreaker z roku 2006.
Autor: Profimedia.cz
Elisabeth Mossová je oceňovaná americká herečka a producentka, známá svým ztvárněním psychologicky komplexních a nezávislých žen. Celosvětovou proslulost získala rolí Peggy Olson v kultovním seriálu Mad Men. Ještě většího uznání a několika cen Emmy i Zlatých glóbů se jí dostalo za hlavní roli a producentskou práci v dystopickém seriálu Příběh služebné. Na stříbrném plátně zazářila například v kritikou oceňovaných snímcích Neviditelný nebo Shirley.
Autor: Profimedia.cz
Daniel Craig je světoznámý anglický herec, který se proslavil především jako šestý představitel agenta Jamese Bonda. Do povědomí diváků se zapsal v pěti bondovkách od Casina Royale až po Není čas zemřít. Proslul drsnějším, akčnějším a psychologičtějším pojetím této postavy. Mezi jeho další známé role patří excentrický detektiv Benoit Blanc ze série Na nože nebo postavy ve filmech jako Mnichov a Muži, kteří nenávidí ženy.
Autor: AP
Maggie Gyllenhaalová je uznávaná americká herečka a režisérka, známá pro své role v nezávislých i hollywoodských filmech. Pochází z filmařské rodiny a průlom v její kariéře přinesl psychologický snímek Sekretářka. Mezi její nejvýznamnější filmy patří Temný rytíř, Donnie Darko či Crazy Heart, za který získala nominaci na Oscara.
Autor: Profimedia.cz
Austin Butler je americký herec, který začínal jako dětská hvězda v seriálech na stanicích Disney Channel a Nickelodeon. Celosvětový průlom zaznamenal v roce 2022 díky hlavní roli v životopisném snímku Elvis, za kterou získal Zlatý glóbus a nominaci na Oscara. Následně potvrdil svůj talent v kasovním trháku Duna: Část druhá.
Autor: AP
Reese Witherspoonová je populární americká herečka a držitelka Oscara, která se v průběhu let vypracovala i na vlivnou filmovou producentku. Byla hvězdou snímku Pravá blondýnka nebo seriálu Sedmilhářky.
Autor: Reuters
Charlie Hunnam je britský herec a scenárista. Mezi jeho nejznámější role patří drsný motorkář Jax Teller v seriálu Zákon gangu a hlavní postavy ve filmech Pacific Rim - Útok na Zemi či Král Artuš: Legenda o meči.
Autor: Reuters
Pamela Andersonová je kanadsko-americká herečka, modelka a producentka, která se v 90. letech stala globálním sexsymbolem. Proslavila se především jako plavčice C. J. Parker v seriálu Pobřežní hlídka a častým focením pro časopis Playboy.
Autor: Reuters
Ian Ziering je americký herec, kterého nejvíce proslavila ikonická role Steva Sanderse v populárním seriálu 90. let Beverly Hills 90210. Mezi jeho další známé projekty patří bizarní sci-fi série Žraločí tornádo nebo účinkování v americké verzi Tančí s hvězdami.
Autor: Profimedia.cz
Candace Cameron Bure je americká herečka a producentka, celosvětově proslulá rolí D. J. Tannerové v kultovním seriálu Plný dům. Tuto postavu si zahrála už jako dětská hvězda v 80. letech a později i v pokračování Zase plnější dům.
Autor: Profimedia.cz
Jude Law je charismatický anglický herec a producent, který se proslavil kombinací přitažlivého vzhledu a výrazného hereckého talentu. Mezi jeho nejznámější filmy patří Návrat do Cold Mountain, Sherlock Holmes nebo Talentovaný pan Ripley, za který získal nominaci na Oscara.
Autor: AP
Jennifer Anistonová je americká herečka a producentka Wikipedia, která se celosvětově proslavila rolí Rachel Greenové v legendárním seriálu Přátelé. Hrála ve filmech jako Božský Bruce nebo Marley a já.
Autor: Profimedia.cz
Chad Michael Murray je americký herec a bývalý model, který se stal idolem dívčích srdcí na začátku tisíciletí. Proslul zejména rolí Lucase Scotta v oblíbeném seriálu One Tree Hill a účinkováním v romantických filmech.
Autor: Reuters
Madonna je americká zpěvačka, skladatelka a herečka, často nazývaná „královnou popu“. Díky prodeji více než 400 milionů nahrávek celosvětově je nejprodávanější zpěvačkou všech dob.
Autor: Profimedia.cz
Hayden Christensen je kanadský herec, který se celosvětově proslavil rolí Anakina Skywalkera ve sci-fi sérii Star Wars.
Autor: AP
Diane Krugerová je úspěšná německá herečka a bývalá modelka. Proslavila se zejména rolí Heleny v historickém velkofilmu Troja a doktorky Abigail Chaseové v dobrodružné sérii Lovci pokladů.
Autor: Profimedia.cz
Kevin Costner je slavný americký herec, režisér a producent. Proslul především jako charismatický hrdina epických snímků, přičemž jeho doménou jsou westerny a historické eposy.
Autor: Profimedia.cz
Kristen Bellová je oblíbená americká herečka, zpěvačka a producentka. Proslavila se především výraznými televizními a dabingovými rolemi, ale i účinkováním v populárních komediích.
Autor: Reuters
Simon Baker je charismatický australský herec a režisér. Celosvětovou proslulost získal především díky hlavní roli geniálního konzultanta Patricka Janea v oblíbeném seriálu Mentalista. Mezi jeho další známé projekty patří seriál Tenkrát v Kalifornii nebo filmy jako Kruh dva a Ďábel nosí Pradu.
Autor: Reuters
Jennie Garthová je americká herečka a režisérka, která se celosvětově proslavila rolí Kelly Taylorové v kultovním seriálu Beverly Hills, 90210. Její kariéra odstartovala v patnácti letech po přestěhování do Los Angeles. Mezi její další známé projekty patří hlavní role v sitcomu Co mám na tobě ráda.
Autor: Profimedia.cz
Macaulay Culkin je americký herec, který se stal celosvětovou dětskou hvězdou v 90. letech. Proslavil se zejména rolí Kevina McCallistera v kultovních vánočních komediích Sám doma a Sám doma 2: Ztracen v New Yorku.
Autor: AP
Matthew McConaughey je charismatický americký herec a producent, který v Hollywoodu prošel obdivuhodnou proměnou od idola romantických komedií k oscarovým dramatům.
Autor: Reuters
Melissa Joan Hartová je americká herečka, režisérka a producentka. Do povědomí diváků se nesmazatelně zapsala v 90. letech jako představitelka ikonických dospívajících hrdinek v seriálech Clarissa vám to vysvětlí a Sabrina, mladá čarodějnice. Později zazářila také v sitcomu Melissa a Joey.
Autor: Profimedia.cz
Neil Patrick Harris je populární americký herec, zpěvák a režisér. Celosvětově se proslavil především rolí sukničkáře a „hláškaře“ Barneyho Stinsona v kultovním sitcomu Jak jsem poznal vaši matku
Autor: Reuters
Kate Uptonová je americká supermodelka a příležitostná herečka. Proslavila se zejména spoluprací s magazínem Sports Illustrated Swimsuit Issue, kde se třikrát objevila na titulní straně. Objevila se také ve filmech jako Jak ukrást mrakodrap nebo Jedna za všechny. V soukromí je vdaná za hvězdného nadhazovače MLB Justin Verlandera, se kterým má dvě děti.
Autor: Reuters
Anglický herec a hudebník Tom Felton se celosvětově proslavil rolí arogantního Draca Malfoye ve všech osmi filmech série Harry Potter. Ačkoliv na plátně představoval platinového blondýna, ve skutečnosti je přirozený brunet.
Autor: Profimedia.cz
Tom Hiddleston je charismatický britský herec. Celosvětovou slávu získal rolí severského boha lsti Lokiho v marvelovském filmovém vesmíru.
Autor: Reuters
Woody Harrelson je americký herec, který si získal diváckou oblibu díky excentrickým rolím a osobitému humoru. Třikrát byl nominován na Oscara (například za film Lid vs. Larry Flynt) a je držitelem ceny Emmy. Známý je také ze sérií Hunger Games či komedie Zombieland.
Autor: Reuters