|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
KVÍZ: Od pravopisu po planety. Jak obstojíte ve 100 otázkách ze základní školy?
Jak dobře si pamatujete učivo ze základky? Připravili jsme pro vás na konec školního roku velký kvíz z češtiny, matematiky, dějepisu, zeměpisu i přírodních věd. Odpovězte na 100 otázek a zjistěte,...
Čím méně látky, tím lépe. Slavné krásky ukázaly v bikinách téměř vše
Evropu sužují horka, která nemají obdoby. Nejlépe je u vody a v bikinách, které jsou co nejúspornější. A přesně takové často volí i známé krásky. Podívejte se do naší galerie na slavné ženy, které se...
Sestry Naderovy pobláznily internet. V odvážných modelech ukazují téměř vše
Sestry Naderovy – Brooks, Mary Holland, Grace Ann a Sarah Jane, jsou čtveřice mladých modelek a hvězd reality show z Louisiany. V New Yorku budují kariéru v módním průmyslu a staly se populární díky...
Sexuální scény ve filmech: Slavní herci prozradili, proč je nesnášeli
Ve filmu a v seriálech to vypadá, že si sexuální scény herci a herečky nesmírně užívají. Skutečnost je ale taková, že si to snad nikdy nikdo ze slavných hvězd neužil. Naopak to považují za vcelku...
Dřina, pot a slzy kvůli dítěti. Monika v Extrémních proměnách zhubla 57 kilo
Monika si na život s obezitou zvykla a asi by se o změnu ani nezačala snažit, kdyby neslyšela od svého lékaře šokující verdikt: pokud zásadně nezhubne, nemá šanci přirozeně otěhotnět. Jenže ...
Po 40 vám kardio na boky nezabere. Tělo si žádá úplně jiný přístup
Po čtyřicítce se tělo mění a s ním i způsob, jakým ukládá tuk. Zatímco ve dvaceti stačilo pár dní vynechat večeři, po 40 vstupují do hry hormony, přirozený úbytek svalů a změna metabolismu. Zhubnout...
Panny zvolní, Štírům hrozí úlety. Horoskop na červenec pro všechna znamení
Je tady první prázdninový měsíc, který z hlediska hvězd přináší další výzvy a příležitosti. V pokračování našeho seriálu horoskopů astrolog Milan Gelnar prozradí, co červenec 2026 přinese jednotlivým...
Stylově nejen v oblacích. Šest tipů od stylistky, v čem vyrazit na letiště
Dlouhé sezení prakticky bez hnutí, čekání na letištích a prostoje při přestupech dnes nemusejí nutně znamenat kompromis mezi pohodlím a stylem. Vhodně zvolené materiály a promyšlené vrstvení jsou...
V létě trpí i oči. Jak je ochránit před sluncem, chlorem i klimatizací
Slunce, pyl, vítr, chlorovaná voda i klimatizace. V létě dostávají oči pořádně zabrat a výsledkem mohou být nepříjemné zdravotní potíže. Stačí přitom dodržovat několik jednoduchých pravidel, která...
Opečená brambora má méně kalorií než rozmačkaná. Je to škrobem, líčí expertka
Lenka Fotrová učí vařit zdravě, lahodně i výhodně. Nakolik jí v kuchyni pomáhá chemické vzdělání? Jak prospěje vejcím citron? A proč občas neuškodí smažák? Tipy nejen na to, jak si opravdu pochutnat...
Oči dostávají v létě stejnou dávku UV záření jako kůže. Jak je ochránit?
Sluneční záření neohrožuje jen pokožku, ale také zrak, který bývá při pobytu venku vystaven intenzivnímu UV záření, zejména v létě. Zjistěte, proč nestačí jen tmavá skla, jak funguje UV filtr, kdy...
Vyhrála soutěž krásy. O pár týdnů později jí akné změnilo tvář k nepoznání
Pětadvacetiletá Zoe Morganová z Kanady vyhrála soutěž krásy a pár týdnů na to se na jejím obličeji začaly objevovat bolestivé cysty, které ji změnily k nepoznání. Rozvinula se u ní vážná forma akné,...
Modré oči jako okno do duše. Tyto hvězdy se jimi mohou pochlubit
Máte modré oči? Pak patříte společně se známými hvězdami z naší galerie mezi zhruba 10% populace, které se jimi mohou pochlubit. Podívejte se, jestli nemáte podobnou blankytně modrou barvu očí jako...
Jak zhubnout stehna: Co skutečně funguje a proč mizí tuk nejpomaleji?
Hubnutí stehen patří mezi nejčastější cíle žen, ale zároveň mezi největší zdroje frustrace. Zatímco břicho reaguje na kalorický deficit poměrně rychle, stehna často odolávají dlouhé týdny. Na vině je...
Džíny u mě nenajdete. Na návštěvě v šatníku Lilie Khousnoutdinove
Lilia Khousnoudtinova je podnikatelka, filantropka a publicistka a v módě se pohybuje jako ryba ve vodě. Miluje šaty a zářivé barvy a nenechá se omezovat diktátem trendů ani módní policie. Jaké...
Píseň Runaway Train zachránila 21 dětí. Teď inspirovala českou policii
Když v roce 1993 odvysílala MTV videoklip k písni Runaway Train, šlo o přelomovou událost. Nejen hudební. Z několikaminutového videoklipu se stal jeden z nejúspěšnějších pátracích projektů v dějinách...
Příběh Sandry: Tchyně se nám plete do života. Manžel je vždy na její straně
Myslela jsem si, že žiju pohádkový život. Mám skvělého chlapa, který je pro rodinu a nebál se vzít si se mnou obří hypotéku, aby pro mě a děti vybudoval krásný domov. Jenže ve skutečnosti to není...