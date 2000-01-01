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Ve škole to neměly tyto slavné hvězdy jednoduché. Učitelé je podceňovali, často byly terčem posměchu. Dospělí jim předvídali nulovou budoucnost, ale tyto VIP světu ukázaly, že uspět může každý. Dyslexie, dysgrafie, ADHD a další diagnózy je nezastavily. Podívejte se, o kterých 50 osobnostech je řeč.
Autor: koláž iDNES.cz
Zakladatel společnosti Apple Steve Jobs bojoval s dyslexií (porucha schopnosti číst). Škola ho nebavila, ale jeho porucha mu pomohla rozvinout jedinečné vizuální a kreativní myšlení.
Autor: Profimedia, Profimedia.cz
Nejslavnější autorka detektivek na světě Agatha Christie trpěla silnou dysgrafií (porucha schopnosti napodobit tvary písmen) a dysortografií (vývojová porucha projevující se neschopností naučit se správně pravopis). Své knihy tedy někdy i diktovala někomu jinému, aby je nemusela psát.
Autor: Getty Images
Jeden z nejúspěšnějších herců Hollywoodu Tom Cruise byl diagnostikován s dyslexií už v sedmi letech. Ve škole kvůli tomu čelil šikaně. Scénáře se dodnes učí převážně tak, že mu je někdo předčítá nebo si je nechává nahrát a poslouchá je.
Autor: Warner Bros
Legendární režisér Steven Spielberg se o své dyslexii dozvěděli až po šedesátce. Ve škole kvůli ní zaostával a učitelé ho považovali za líného a hloupého.
Autor: AP
Hvězda seriálu Přátelé herečka Jennifer Anistonová zjistila, že má dyslexii až v dospělosti při očním vyšetření. Do té doby si o sobě myslela, že není dost chytrá, protože si nedokázala zapamatovat fakta.
Autor: Shutterstock
Představitel Harryho Pottera herec Daniel Raddcliffe trpí dyspraxií (poruchou motorické koordinace) a dysgrafií. Kvůli tomu měl ve škole potíže i s tak základními věcmi, jako je zavazování tkaniček nebo psaní.
Autor: Reuters
Britská herečka Keira Knightley bojuje s dyslexií od šesti let. Motivací ke čtení pro ni byly filmové scénáře.
Autor: Reuters
Jeden z největších géniů historie Albert Einstein měl v dětství opožděný vývoj řeči a potýkal se s dyslexií i dysgrafií. Ve škole kvůli tomu často propadal u zkoušek a byl šikanován.
Autor: WIKI
Slavný malíř Pablo Picasso byl ve škole považován za problémového, protože nedokázal sledovat text a číst. Místo toho se plně soustředil na vizuální svět a malování.
Autor: Robert Doisneau
Britský zpěvák Robbie Williams otevřeně mluví o své dyskalkulii (porucha matematických schopností). Má problém spočítat spropitné v restauraci, nepamatuje si data ani telefonní čísla a číslice se mu pletou.
Autor: Sony Music
Kytarista a zpěvák kapely Oasis Noel Gallagher trpěl v dětství lehčí formou dyslexie, kvůli které měl obrovské problémy s hláskováním a gramatikou.
Autor: © Falcon
Miliardář a zakladatel impéria Virgin Group Richard Branson kvůli silné dyslexii školu nedokončil a v šestnácti letech z ní odešel. Sám však tvrdí, že mu porucha pomohla myslet jinak než ostatní.
Autor: Profimedia.cz
Bývalý olympijský vítěz v plavání Michael Phelps měl ve škole velké problémy kvůli ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou). Učitelé tvrdili, že se nikdy nedokáže na nic soustředit. Svůj neklid nakonec přetavil ve sportovní úspěch v bazénu.
Autor: AP
Slavná oscarová herečka a komička Whoopi Goldbergová trpí silnou dyslexií. Když vyrůstala, diagnóza ještě neexistovala, takže ji ve škole děti i učitelé uráželi a označovali za hloupou. Texty se dodnes učí výhradně poslechem.
Autor: AP
Hollywoodský herec Ryan Gosling měl jako dítě kvůli těžkému ADHD a problémům se čtením obrovské potíže. Ve škole byl šikanován, nedokázal udržet pozornost a jeho matka ho nakonec musela ze školy stáhnout a rok ho učit doma.
Autor: Getty Images
Současný představitel Spidermana, herec Tom Holland, byl diagnostikován s dyslexií v sedmi letech. Jeho rodiče ho kvůli tomu zapsali do soukromé školy, aby měl individuální péči. Jeho potíže s psaným slovem mu pomohlo překonat intenzivní tancování a pohyb.
Autor: AP
Hvězda Pána prstenů nebo Pirátů z Karibiku herec Orlando Bloom bojuje s dyslexií a dyskalkulií. Kvůli potížím s čísly a textem musel ve škole vynakládat třikrát větší úsilí než jeho spolužáci, aby vůbec prošel.
Autor: AP
Jeden z nejslavnějších šéfkuchařů světa Jamile Oliver trpí kombinací dyslexie a ADHD. Škola pro něj byla utrpením a on sám přiznává, že svou úplně první knihu přečetl až ve svých osmatřiceti letech. Klid a soustředění našel až v kuchyni u vaření.
Autor: Reuters
Světoznámý módní návrhář Tommy Hilfiger trpí dysgrafií a dyslexií. Ve škole kvůli tomu propadal, což ho nakonec dovedlo k tomu, že se začal plně soustředit na vizuální tvorbu a oblečení, kde text ani čísla nepotřeboval.
Autor: Reuters
Historicky nejúspěšnější gymnastka světa a několikanásobná olympijská vítězka Simone Bilesová otevřeně mluví o svém ADHD. Ve škole měla problémy s hyperaktivitou a neposedností, ale veškerou svou přebytečnou energii dokázala dokonale usměrnit díky vrcholovému sportu.
Autor: Profimedia.cz
Legendární boxer a sportovní ikona 20. století Muhammad Ali měl obrovské problémy se čtením a dyslexií. Střední školu dokončil jen stěží a s upraveným plánem, protože texty pro něj byly téměř nerozluštitelné.
Slavný akční hrdina ze sérií Matrix a John Wick herec Keanu Reeves bojoval s těžkou dyslexií. Děti ho šikanovaly a měl problémy s učitely, kvůli tomu vystřídal čtyři různé střední školy a nakonec studium úplně vzdal, aniž by získal diplom. Herectví pro něj bylo únikem a způsobem, jak s poruchou pracovat.
Autor: AP
Hvězda filmů Bez kalhot nebo 21 Jump Street herec Channing Tatum se v dětství potýkal s kombinací dyslexie a ADHD. Škola pro něj byla traumatizující, protože ho kvůli jeho diagnózám zařazovali do tříd pro děti s těžkým mentálním postižením. Sám říká, že čte extrémně pomalu a scénáře musí číst pětkrát déle než ostatní herci.
Autor: AP
Herečka Salma Hayeková nominovaná na Oscara byla diagnostikována s dyslexií během dospívání. Učení textů v angličtině, která navíc nebyla jejím rodným jazykem, pro ni na začátku kariéry v Hollywoodu představovalo obrovskou výzvu.
Autor: AP
Frontman pop-rockové kapely Maroon 5 Adam Levine otevřeně mluví o tom, jak mu ADHD v dětství kompletně znemožňovalo školní docházku. Nedokázal posedět, soustředit se na výklad ani dokončit domácí úkoly. Symptomy u něj navíc přetrvaly až do dospělosti, kdy měl potíže se psaním písní.
Autor: AP
Jeden z nejúspěšnějších britských zpěváků současnosti Ed Sheeran měl ve škole potíže s dyslexií. Tradiční styl výuky mu vůbec nešel a cítil se kvůli tomu odstrčený. Hudba pro něj byla hlavním vyjadřovacím kanálem, kterým kompenzoval problémy s psaným slovem.
Autor: Profimedia.cz
Zakladatel a mozek skupiny Black Eyed Peas will.i.am trpí ADHD a dyslexií. Sám přiznává, že jeho mozek nikdy neodpočívá a ve škole byl neustále napomínán. Hudební produkce se pro něj stala terapií, která mu pomáhá udržet myšlenky v klidu.
Autor: Lexus
Americký novinář Anderson Cooper trpí dyslexií. Pochází z bohaté rodiny, což mu umožnilo mít v dětství přístup ke špičkovým čtecím specialistům, díky kterým svou poruchu zvládl.
Autor: Profimedia.cz
Známý americký komik a herec Vince Vaughn bojoval v dětství s kombinací dyslexie a ADHD. Škola pro něj byla obrovským bojem, kvůli kterému byl zařazován do speciálních tříd. Sám přiznává, že ho tyto potíže paradoxně naučily extrémní pracovní etice, protože musel na dosažení stejných výsledků vynakládat mnohem větší úsilí než ostatní.
Autor: AP
Držitelka Oscara herečka Octavia Spencerová trpí dyslexií. V dětství pro ni bylo čtení před celou třídou paralyzující zkušeností. Našla však způsob, jak texty zvládnout pomocí deduktivního uvažování, a dnes je kromě úspěšné herečky také autorkou dětských knih.
Autor: Profimedia.cz
Legendární představitel „Fonzieho“ ze seriálu Happy Days a držitel Emmy Henry Winkler trpí velmi těžkou dyslexií a dysgrafií. V dětství ho rodiče i učitelé krutě trestali a označovali za „hloupého a líného“. Diagnózy se dočkal až ve svých jednatřiceti letech. Dnes píše úspěšné dětské knihy o chlapci s dyslexií, které nechává tisknout speciálním fontem usnadňujícím čtení.
Autor: Profimedia.cz
Představitelka filmové Hermiony Grangerové herečka Emma Watsonová, která byla ve filmové sérii o Harrym Potterovi paradoxně nejlepší studentkou, má již od dětství diagnostikované ADHD. Od školních let užívá medikaci, která jí pomáhá udržet pozornost. Navzdory tomu úspěšně vystudovala prestižní Brownovu univerzitu.
Autor: AP
Americký popový zpěvák a herec Justin Timberlake otevřeně mluví o tom, že žije s kombinací ADHD a obsedantně-kompulzivní poruchy (OCD). Ve škole nedokázal sedět v klidu a soustředit se na výklad, přičemž právě neustálá potřeba pohybu a vnitřní neklid ho brzy přivedly k tanci a hudební kariéře.
Autor: AP
Americká herečka a modelka Liv Tylerová trpí dyslexií a ADHD. Ve škole pro ni bylo nesmírně těžké udržet pozornost a číst plynule texty. Pomohlo jí až to, že začala brát léky na soustředění a plně se zaměřila na modeling a herectví, kde mohla využít svou kreativní energii.
Autor: AP
Hvězda seriálu Chirurgové herec Patrick Dempsey má diagnostikovanou dyslexii až od svých dvanácti letech. Škola pro něj byla traumatizující. Herec přiznává, že ho porucha sice donutila neustále makat, ale dodnes má velký problém číst scénáře.
Autor: Profimedia.cz
Uznávaný hollywoodský herec Woody Harrelson měl v dětství velké problémy s chováním a učením kvůli těžkému ADHD a dyslexii. Ve škole byl neposedný, agresivní a nedokázal se soustředit. Pomohlo mu až nalezení záliby v divadle na střední škole.
Autor: Reuters
Slavný britský režisér Guy Ritchie má těžkou dyslexii. Školní léta pro něj byla takovým utrpením, že v patnácti letech ze školy definitivně odešel. Sám říká, že neschopnost číst a psát jako ostatní ho donutila vnímat svět mnohem více skrze obrazy a příběhy, což z něj udělalo úspěšného režiséra.
Autor: AP
Britská modelka a herečka Cara Delevingne má diagnostikované ADHD, dyspraxii a dyslexii. O svých zkušenostech s neurodiverzitou a duševním zdravím mluví v rozhovorech velmi otevřeně.
Autor: Reuters
Marilyn Monroe trpěla dyslexií a závažným koktáním, což ve svých biografiích potvrdili přední autoři a psychologové. Ačkoliv se v moderních internetových diskusích často spekuluje o ADHD, oficiálně u ní tato diagnóza nikdy stanovena nebyla a neexistují pro ni přímé historické důkazy.
Autor: Johnny Florea
Zpěvačka Florence Welchová má diagnostikovanou dyslexii, dyspraxii a dyskalkulii. O těchto svých neurodivergentních rysech mluví velmi otevřeně a veřejně vyjadřuje hrdost na to, jakým způsobem její mozek funguje.
Autor: Profimedia.cz
Britský herec Will Poulter je neurodivergentní a otevřeně mluví o svých diagnózách dyslexii a dyspraxii.
Autor: AP
Herec Stephen Fry má diagnostikovanou bipolární poruchu (konkrétně její mírnější formu zvanou cyklotymie) a v posledních letech otevřeně mluví také o svých projevech a rysech ADHD, které mu dávaly zabrat hlavně v dětství.
Autor: Profimedia.cz
Britská zpěvačka Melanie Brownová známá jako Mel B ze skupiny Spice Girls má oficiálně diagnostikované ADHD i dyslexii.
Autor: Reuters
Zpěvačka Sophie Ellis-Bextorová má dyskalkulii. Stejnou diagnózu mají i její synové.
Autor: Profimedia.cz
Ragbista Chris Robshaw má silnou dyslexii, kterou mu lékaři diagnostikovali přibližně v osmi letech.
Autor: Reuters
Britská herečka Zoë Wanamakerová má oficiálně diagnostikovanou dyslexii a také dyspraxii.
Autor: © Warner Bros
Britská zpěvačka a herečka Toyah Willcoxová otevřeně mluví o tom, že má dyslexii a dyspraxii.
Autor: Profimedia.cz
Autorka Emma Lewell-Bucková má diagnostikovanou dyspraxii, což je neurovývojové specifikum, které spadá do stejné rodiny neurodiverzity jako dyslexie nebo ADHD.
Autor: Profimedia.cz