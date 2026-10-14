Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Ve škole je odepisovali, dnes je zná celý svět. Padesát slavných příběhů

Autor:
Fotočlánek   8:35
Ve škole jim opakovali, jak jsou k ničemu. I přes problémy ale tyto hvězdy... Steve Jobs a první iPhone Agatha Christie Tom Cruise na obří lopatě v rámci propagace filmu Digger Steven Spielberg na Oscarech v Los Angeles (15. března 2026) Jennifer Anistonová Daniel Radcliffe na Tony Awards v New Yorku (16. června 2024) Keira Knightley (Zlaté glóby, Beverly Hills, 5. ledna 2025) Mozek 20. století, fyzik Albert Einstein (IQ 160 až 190). Pablo Picasso a rohlíky (1952) Zpěvák Robbie Williams Noel Gallagher v Londýně na premiéře filmu Oasis: Don’t Look Back in Anger (7....
Ve škole to neměly tyto slavné hvězdy jednoduché. Učitelé je podceňovali, často byly terčem posměchu. Dospělí jim předvídali nulovou budoucnost, ale tyto VIP světu ukázaly, že uspět může každý. Dyslexie, dysgrafie, ADHD a další diagnózy je nezastavily. Podívejte se, o kterých 50 osobnostech je řeč.

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

Z chudoby mezi milionáře. 40 hvězd, které si své bohatství musely vydřít

Tito slavní si vybudovali dokonalý život plný peněz opravdu od píky.

Podívejte se do naší galerie na čtyřicet světových osobností, které se dnes „topí“ v penězích, ale v minulosti žily v chudobě. Všechen svůj majetek si musely tyto hvězdy tvrdě vydřít a rozhodně znají...

Instagramové krásky, které slávu staví na obřím poprsí

Krásky z Instagramu

Podívejte se do galerie na dvaatřicet krásek, které mají jedno společné. Všechny mají obří silikonová ňadra, kterými se rády chlubí a právě na nich postavily i svou kariéru a celkovou slávu....

Bikiny, volány, zvonáče. Módní přehlídky za socialismu inspirovaly i dráždily

Na plovárnu a pláž dámské opalovací kalhotky pasované živůtkem z bílého žlutě...

Z dnešního pohledu by se mohlo zdát, že móda nezná hranic. Pojďme se však vrátit pár desetiletí zpět. V dobách budování socialismu šly parádní outfity na export, zatímco v československých obchodech...

Co jedí Chorvati, když turisté odjedou? Objevte chutě, které možná neznáte

Na pobřeží je to kuchyně středomořská, se silnými benátskými vlivy. Směrem do...

Na pobřeží je to kuchyně středomořská, se silnými benátskými vlivy. Směrem do vnitrozemí se k ní přidávají chutě pikantních Uher i sladkost osmanského Turecka. A voní jako celý Balkán dohromady!...

KVÍZ: Znáte české hity? Zkuste, co vám v hlavě zůstalo kromě refrénů

Helena Vondráčková

Česká hudba nabízí desítky písní, které známe z rádií, filmů i večírků. Jejich původ nebo příběhy nás ale dokážou pořádně potrápit. Otestujte si v kvízu, jak dobře znáte interprety největších hitů. O...

„Žena vydrží jako kůň.“ Rádoby pochvaly jsou hlavně prokletím, varuje psycholožka

Premium
ilustrační snímek

České rčení říká, že žena vydrží víc než kůň. Má to být asi pochvala, jenže ve skutečnosti zanechávají tyhle rádoby pravdy nepěkné následky na zdraví, vztazích i společnosti. Proč bychom měli přestat...

15. října 2026  17:30

Podzimní týden Nákupů Ona Dnes pokračuje. Pořiďte si skvělé kousky se slevou

ilustrační snímek

Zahalte se do nových podzimních trendů bez výčitek z utrácení. Ať už toužíte po stylovém kabátu, voňavé kosmetice nebo nových botách, slevový týden Nákupy Ona Dnes, který odstartoval v pondělí 12....

7. října 2026,  aktualizováno  15. 10. 10:46

Klíče k dlouhověkosti? Odborníci hovoří o svalové hmotě, spánku i cukru

Vysíláme
Hosty pořadu iDNES LOUNGE na téma Biohacking a longevity – Jak žít déle a lépe...

Co s našimi buňkami dělá několik nocí špatného spánku? Proč samotný zdravý životní styl někdy nestačí k odvrácení infarktu? A jakou roli mohou hrát svaly nebo kreatin a proč má smysl chodit k lékaři...

15. října 2026

Svalovec s ostře řezanými rysy. Jak model Ruben Rua pobláznil Portugalsko

Ruben je portugalská hvězda.

Ruben Rua je úspěšný portugalský topmodel, televizní moderátor, influencer a podnikatel. Patří mezi nejvýraznější tváře portugalské módní scény a šoubyznysu a to především díky dokonalé postavě...

15. října 2026  8:38

Nahoru a dolů. Podzimní teploty jsou jako horská dráha. Chce to vrstvit

Lehký béžový vlněný svetr se přirozeně kombinuje s košilí a tmavými džíny,...

Nahoru a dolů. Přesně tak se nyní pohybuje rtuť teploměru. Zatímco rána jsou chladná už i mrazivá, přes den se na sluníčku i zapotíte. Oblečte si proto na sebe fungující tenké vrstvy, které můžete...

15. října 2026  4:30

Slow sex mění pravidla hry. Orgasmus nemusí být hlavním cílem

ilustrační snímek

Když začne sex připomínat naučenou choreografii, může z něj časem zmizet napětí i zvědavost. Ne vždy je ovšem potřeba zkoušet nové pomůcky nebo polohy. Možná stačí přestat tolik řešit, k čemu má...

15. října 2026

Pokřikují na mě, proč jsem už brzy ráno nalitá. Aneta bojuje se vzácnou nemocí

Premium
Aneta Brendlová

Třicetiletá Aneta Brendlová má vzácné mitochondriální onemocnění, které způsobuje postupné ochabování svalů po celém těle. Podle lékařů už tu neměla být nebo měla jen ležet. Navzdory jejich...

15. října 2026

KVÍZ: Znáte české hity? Zkuste, co vám v hlavě zůstalo kromě refrénů

Helena Vondráčková

Česká hudba nabízí desítky písní, které známe z rádií, filmů i večírků. Jejich původ nebo příběhy nás ale dokážou pořádně potrápit. Otestujte si v kvízu, jak dobře znáte interprety největších hitů. O...

vydáno 15. října 2026

Ve škole je odepisovali, dnes je zná celý svět. Padesát slavných příběhů

Ve škole jim opakovali, jak jsou k ničemu. I přes problémy ale tyto hvězdy...

Ve škole to neměly tyto slavné hvězdy jednoduché. Učitelé je podceňovali, často byly terčem posměchu. Dospělí jim předvídali nulovou budoucnost, ale tyto VIP světu ukázaly, že uspět může každý....

14. října 2026  8:35

Nuda není promarněný čas. Může vás přivést na ty nejlepší myšlenky

Ilustrační snímek

Odpočinek byl odjakživa vnímán jako něco zakázaného, nežádoucího, jako znak zahálky. Psychologové však upozorňují, že nuda je pro naše zdraví důležitá. A může dokonce přinést mnoho benefitů. Třeba...

14. října 2026  4:30

Maska je první pomoc pro vaši pleť. Vypozorujte, co vaše tvář potřebuje

Ilustrační snímek

Když se řekne první kosmetická pomoc, napadne vás nejspíš pleťová maska. To je pravda, ale vybrat tu pravou není jenom tak. Víte, co vaše pleť potřebuje?

14. října 2026  4:30

Co se děje s tělem, když zhubnete 5, 10, 20 nebo 30 kilo? Změny překvapí

Ilustrační fotografie

Menší břicho a volnější oblečení jsou jen tím, co vidíme na první pohled. Když kila mizí, mění se toho v těle mnohem víc – ubývá tuk kolem orgánů a v játrech, může se zlepšit hladina cukru a tuků v...

14. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
Nákupy OnaDnes 13.-19. 10. 2025