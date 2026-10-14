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Senátní volby 2026
- 3 – Cheb
- 6 – Louny
- 9 – Plzeň-město
- 15 – Pelhřimov
- 18 – Příbram
- 21 – Praha 5
- 24 – Praha 9
- 27 – Praha 1
- 30 – Kladno
- 36 – Česká Lípa
- 42 – Kolín
- 45 – Hradec Králové
- 51 – Žďár nad Sázavou
- 54 – Znojmo
- 60 – Brno-město
- 63 – Přerov
- 66 – Litovel
- 69 – Frýdek-Místek
- 72 – Ostrava-město
- 75 – Karviná
- 78 – Zlín
- 81 – Uherské Hradiště
Výsledky komunálních voleb
Z chudoby mezi milionáře. 40 hvězd, které si své bohatství musely vydřít
Podívejte se do naší galerie na čtyřicet světových osobností, které se dnes „topí“ v penězích, ale v minulosti žily v chudobě. Všechen svůj majetek si musely tyto hvězdy tvrdě vydřít a rozhodně znají...
Instagramové krásky, které slávu staví na obřím poprsí
Podívejte se do galerie na dvaatřicet krásek, které mají jedno společné. Všechny mají obří silikonová ňadra, kterými se rády chlubí a právě na nich postavily i svou kariéru a celkovou slávu....
Bikiny, volány, zvonáče. Módní přehlídky za socialismu inspirovaly i dráždily
Z dnešního pohledu by se mohlo zdát, že móda nezná hranic. Pojďme se však vrátit pár desetiletí zpět. V dobách budování socialismu šly parádní outfity na export, zatímco v československých obchodech...
Co jedí Chorvati, když turisté odjedou? Objevte chutě, které možná neznáte
Na pobřeží je to kuchyně středomořská, se silnými benátskými vlivy. Směrem do vnitrozemí se k ní přidávají chutě pikantních Uher i sladkost osmanského Turecka. A voní jako celý Balkán dohromady!...
KVÍZ: Znáte české hity? Zkuste, co vám v hlavě zůstalo kromě refrénů
Česká hudba nabízí desítky písní, které známe z rádií, filmů i večírků. Jejich původ nebo příběhy nás ale dokážou pořádně potrápit. Otestujte si v kvízu, jak dobře znáte interprety největších hitů. O...
„Žena vydrží jako kůň.“ Rádoby pochvaly jsou hlavně prokletím, varuje psycholožka
České rčení říká, že žena vydrží víc než kůň. Má to být asi pochvala, jenže ve skutečnosti zanechávají tyhle rádoby pravdy nepěkné následky na zdraví, vztazích i společnosti. Proč bychom měli přestat...
Podzimní týden Nákupů Ona Dnes pokračuje. Pořiďte si skvělé kousky se slevou
Zahalte se do nových podzimních trendů bez výčitek z utrácení. Ať už toužíte po stylovém kabátu, voňavé kosmetice nebo nových botách, slevový týden Nákupy Ona Dnes, který odstartoval v pondělí 12....
Klíče k dlouhověkosti? Odborníci hovoří o svalové hmotě, spánku i cukru
Co s našimi buňkami dělá několik nocí špatného spánku? Proč samotný zdravý životní styl někdy nestačí k odvrácení infarktu? A jakou roli mohou hrát svaly nebo kreatin a proč má smysl chodit k lékaři...
Svalovec s ostře řezanými rysy. Jak model Ruben Rua pobláznil Portugalsko
Ruben Rua je úspěšný portugalský topmodel, televizní moderátor, influencer a podnikatel. Patří mezi nejvýraznější tváře portugalské módní scény a šoubyznysu a to především díky dokonalé postavě...
Nahoru a dolů. Podzimní teploty jsou jako horská dráha. Chce to vrstvit
Nahoru a dolů. Přesně tak se nyní pohybuje rtuť teploměru. Zatímco rána jsou chladná už i mrazivá, přes den se na sluníčku i zapotíte. Oblečte si proto na sebe fungující tenké vrstvy, které můžete...
Slow sex mění pravidla hry. Orgasmus nemusí být hlavním cílem
Když začne sex připomínat naučenou choreografii, může z něj časem zmizet napětí i zvědavost. Ne vždy je ovšem potřeba zkoušet nové pomůcky nebo polohy. Možná stačí přestat tolik řešit, k čemu má...
Pokřikují na mě, proč jsem už brzy ráno nalitá. Aneta bojuje se vzácnou nemocí
Třicetiletá Aneta Brendlová má vzácné mitochondriální onemocnění, které způsobuje postupné ochabování svalů po celém těle. Podle lékařů už tu neměla být nebo měla jen ležet. Navzdory jejich...
KVÍZ: Znáte české hity? Zkuste, co vám v hlavě zůstalo kromě refrénů
Česká hudba nabízí desítky písní, které známe z rádií, filmů i večírků. Jejich původ nebo příběhy nás ale dokážou pořádně potrápit. Otestujte si v kvízu, jak dobře znáte interprety největších hitů. O...
Ve škole je odepisovali, dnes je zná celý svět. Padesát slavných příběhů
Ve škole to neměly tyto slavné hvězdy jednoduché. Učitelé je podceňovali, často byly terčem posměchu. Dospělí jim předvídali nulovou budoucnost, ale tyto VIP světu ukázaly, že uspět může každý....
Nuda není promarněný čas. Může vás přivést na ty nejlepší myšlenky
Odpočinek byl odjakživa vnímán jako něco zakázaného, nežádoucího, jako znak zahálky. Psychologové však upozorňují, že nuda je pro naše zdraví důležitá. A může dokonce přinést mnoho benefitů. Třeba...
Maska je první pomoc pro vaši pleť. Vypozorujte, co vaše tvář potřebuje
Když se řekne první kosmetická pomoc, napadne vás nejspíš pleťová maska. To je pravda, ale vybrat tu pravou není jenom tak. Víte, co vaše pleť potřebuje?
Co se děje s tělem, když zhubnete 5, 10, 20 nebo 30 kilo? Změny překvapí
Menší břicho a volnější oblečení jsou jen tím, co vidíme na první pohled. Když kila mizí, mění se toho v těle mnohem víc – ubývá tuk kolem orgánů a v játrech, může se zlepšit hladina cukru a tuků v...