Vzpomenete si na seriály, filmy nebo televizní pořady, které na našich televizních obrazovkách běžely v devadesátých letech? Podívejte se do naší galerie na výčet hvězd, které jsme v televizi mohli vídat. Co dělaly tehdy a co dělají dnes? Některé jsou stále v jednom kole a jejich kariéra vzkvétá dál.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Herec Bolek Polívka v devadesátých letech zazářil jako svérázný Bohuš ve filmu Dědictví aneb Kurvahošigutntág. Mimo jiné také exceloval v Divadle Bolka Polívky v Brně nebo ve snímku Zapomenuté světlo. Bolek Polívka se dnes i ve svých šestasedmdesáti letech aktivně věnuje divadlu, herectví a natáčení.
Autor: Kirké
Hokejistu Jaromíra netřeba více představovat. Hned po vstupu do NHL v roce 1990 pomohl týmu Pittsburgh Penguins vyhrát dva Stanley Cupy v řadě (1991, 1992). V pouhých devatenácti letech se tak stal nejmladším hráčem historie, který skóroval ve finále. V roce 1998 dovedl českou reprezentaci k zisku zlaté medaile na Zimních olympijských hrách v Naganu. Tento turnaj mu přinesl celosvětovou slávu a stal se národním hrdinou. Jaromír Jágr se v současnosti věnuje především vedení extraligového hokejového klubu Rytíři Kladno, jehož je majitelem.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Dominik Hašek (na snímku vlevo) se v 90. letech stal hvězdou díky svému naprosto netradičnímu a akrobatickému stylu chytání, neuvěřitelným reflexům a především díky famóznímu výkonu na Zimních olympijských hrách 1998 v Naganu, kde dovedl český tým k historické zlaté medaili. V současnosti se věnuje hlavně občanskému aktivismu, komentování sportovního dění a charitě. Veřejně vystupuje jako výrazný kritik ruského sportu a ruské invaze na Ukrajinu.
Autor: ČTK
Eva Herzigová. Češka, která se prosadila v drtivé konkurenci topmodelek Cindy Crawford, Naomi Campbell, Claudie Schiffer, Lindy Evangelisty či Heleny Christensen, prorazila v roce 1994 díky reklamě na podprsenky Wonderbra, novináři ji nazvali „Marilyn Monroe Východu“. I dnes se věnuje módě, charitativě a práci editorky. Stále občas předvádí na přehlídkách pro luxusní značky, spolupracuje s médii a stala se průkopnicí v oblasti virtuálního modelingu.
Autor: Profimedia.cz
Petr Novotný se stal hvězdou 90. let především jako jedna z hlavních tváří TV Nova, kde bavil diváky svým živelným humorem, vyprávěním vtipných historek a estrádním pořadem Novoty. Dnes už je v důchodu a užívá si rodinného života. Měl mnoho zdravotních problémů, které ho dostaly do nemocnice a jeho život měl na mále.
Autor: Aleš Kartal
Petr Čtvrtníček se v 90. letech stal hvězdou především díky účinkování v legendárním satirickém pořadu Česká soda. Zde působil nejen jako výrazný komik a herec, ale také jako spolutvůrce scénářů a režisér. Aktuálně se věnuje hlavně divadelnímu herectví. Kromě toho působí jako reklamní režisér a občas se objevuje ve filmu i televizi, také podniká.
Autor: © Česká televize
Martin Dejdar se v devadesátých letech stal hvězdou díky průlomové hlavní roli v muzikálovém filmu Šakalí léta, ceněnému výkonu ve snímku Učitel tance a také díky svému zábavnému moderování pořadu Ptákoviny na televizi Nova. V současnosti působí jako stálice na televizních obrazovkách i v divadle.
Autor: Dostál Dušan, ČTK
Martin Doktor se stal hvězdou devadesátých let díky zisku dvou zlatých medailí na Letních olympijských hrách 1996 v Atlantě. Ovládl tam oba individuální závody na kilometrové i poloviční trati v rychlostní kanoistice. Dnes působí jako šéf rychlostní kanoistiky u Českého svazu kanoistů a zároveň pracuje jako sportovní ředitel Českého olympijského výboru.
Autor: Profimedia.cz
Dagmar Havlová se v 90. letech stala hvězdou díky dvěma zásadním rolím. V televizi se proslavila hlavní rolí v seriálu Přítelkyně z domu smutku (1992). V roce 1997 se navíc provdala za prezidenta Václava Havla a vstoupila do dějin jako první dáma. Dnes se věnuje především charitativní a společenské činnosti. Nezapomíná ovšem ani na herectví a stále je velmi aktivní.
Autor: © Česká televize / Jaroslav Trousil
Michal Viewegh se stal hvězdou 90. let díky mimořádně čtivým, ironickým a vtipným knihám, které věrně popisovaly tehdejší českou společnost. Dnes je stále aktivním spisovatelem.
Autor: ČTK
Ivan Jonák (na fotografii vlevo) se v 90. letech stal hvězdou díky vybudování legendárního klubu Discoland Sylvie v pražské Libni. Proslul okázalým luxusem, extravagancí, chovem exotických zvířat a jízdami v otevřeném voze s dívkami. Dnes se již žádné činnosti nevěnuje, protože v únoru 2016 zemřel.
Autor: ČTK
Karel Gott se v devadesátých letech stal obrovskou hvězdou díky tomu, že dokázal úspěšně propojit svůj tradiční styl s moderním popem. Navázal na svou obří slávu z předchozích dekád, vyprodával sportovní haly a bodoval v anketách. Pomohly mu k tomu nové hity, televize a schopnost udržet si silnou základnu fanoušků. Zemřel v roce 2019.
Autor: ČTK
Dnes již zesnulá zpěvačka Yvonne Přenosilová v devadesátkách vystupovala v televizních pořadech, zpívala a účastnila se veřejných akcí, kde na sebe tak více upozornila.
Autor: ČTK
Tereza Pergnerová se stala hvězdou 90. let díky moderování legendární televizní hitparády ESO na TV Nova. Zaujala mladé diváky svým nespoutaným stylem, energií a známým pozdravem „Čágo belo, šílenci!“. Dnes se kromě televizního moderování pořadů typu Mise nový domov aktivně věnuje charitativní činnosti prostřednictvím svého vlastního Nadačního fondu Terezy Pergnerové.
Autor: archiv televize Nova
Jiří Krytinář se v devadesátých letech stal známým díky výrazným filmovým a seriálovým rolím. Uplatnil se ve snímcích jako Nejasná zpráva o konci světa nebo v seriálu Hospoda. V roce 2015 zemřel.
Autor: Míla Lepší
Sabina Laurinová se v 90. letech proslavila díky velkým televizním seriálům, jako byly Zdivočelá země nebo Konec velkých prázdnin. Hvězdný status jí zajistila také role zlé princezny Eufrozíny v pohádce Z pekla štěstí. Dnes aktivně hraje v mnoha divadlech (například - Divadlo Kalich), věnuje se dabingu a účinkuje v televizních seriálech.
Autor: archiv České televize
Václav Havel se stal v 90. letech celosvětovou hvězdou díky tomu, že vedl sametovou revoluci v roce 1989. Jako známý dramatik, disident a bojovník za lidská práva se stal prvním nekomunistickým prezidentem Československa. Úspěšně dovedl zemi k demokracii a získal velký respekt v zahraničí. Zemřel v roce 2011.
Autor: Profimedia.cz
Hvězdou devadesátých let byla i moderátorka Eva Laurinová, která moderovala hlavní večerní zprávy na Tv Nova.
Autor: Profimedia.cz
Martina Kociánová vešla do povědomí veřejnosti jako moderátorka hlavních zpráv TV Nova. Na snímku s kolegou Martinem Severou. Dnes působí jako nezávislá novinářka, moderátorka a koncertní mezzosopranistka. Vede nezávislý internetový portál Rádio Universum, kde připravuje a natáčí populární podcasty a pořady jako Kupředu do minulosti nebo Proč? Martiny Kociánové.
Autor: Archiv TV Nova
Roman Šmucler se v devadesátých letech proslavil především jako průkopnický televizní moderátor a úspěšný podnikatel v medicíně. Dnes je český zubní lékař, stomatochirurg, specialista na laserovou a estetickou medicínu, vysokoškolský pedagog, podnikatel, moderátor a scenárista. Od září 2017 je prezidentem České stomatologické komory.
Autor: TV Nova / Pavel Ševčík
Pavel Zedníček se v devadesátých letech proslavil především jako moderátor zábavného pořadu Kufr a moderováním relace Ptákoviny. Diváci si ho také velmi oblíbili díky roli v populárním seriálu Arabela se vrací a díky namluvení oblíbených dětských Příběhů včelích medvídků. Dnes se věnuje hlavně divadlu. Hraje v úspěšných inscenacích pražského Divadla Kalich.
Autor: © Česká televize / Zuzana Kovaříková
Jan Rosák se v devadesátých letech proslavil jako velmi oblíbený moderátor zábavných pořadů a vědomostních soutěží jako Riskuj nebo Videostop. Dnes se i nadále věnuje moderování, ale v rádiu.
Autor: Thomová Judita, ČTK
Pavel Poulíček se v devadesátých letech proslavil jako jedna z hlavních tváří tehdy nové TV Nova. Moderoval Sportovní noviny nebo zábavní pořad Kolotoč. Dnes již aktivně nepůsobí na televizních obrazovkách jako moderátor známé soutěže Kolotoč. Dnes se naplno věnuje sportovnímu managementu.
Autor: TV Nova
Bára Basiková se v devadesátých letech proslavila hlavně díky hlavní roli v muzikálu Jesus Christ Superstar a vydáním úspěšných sólových alb i nových hudebních projektů. Dnes stále aktivně koncertuje se svými kapelami a vystupuje v muzikálech. Zároveň se věnuje psaní knih a před několika dny měl premiéru nový celovečerní dokumentární film Heleny Třeštíkové o její osobě.
Autor: Tomáš Třeštík
Simona Krainová se v devadesátých letech proslavila jako úspěšná česká modelka v zahraničí. Dnes působí hlavně jako úspěšná podnikatelka, influencerka a propagátorka zdravého životního stylu.
Autor: Profimedia.cz
Lucie Borhyová se v devadesátých letech proslavila díky svému nástupu na TV Nova. Do televize nastoupila v roce 1997 jako pomocná redaktorka. Brzy poté se stala známou moderátorkou hlavních zpráv. Zprávy moderuje dodnes.
Autor: Profimedia.cz
Vladimír Železný se v devadesátých letech proslavil hlavně jako hlavní tvář a ředitel první soukromé celoplošné TV Nova. V současnosti věnuje popularizaci vědy, fotografování, sbírání umění a vinařství. Bývalý ředitel televize provozuje uměleckou galerii a příležitostně vystupuje jako komentátor. Sám se nejvíce zaměřuje na fotografii a tvorbu nových výstav.
Autor: ČTK
Jana Štefánková se proslavila jako populární moderátorka erotického pořadu Peříčko na televizi TV Nova. Získala také velkou pozornost jako modelka. V roce 1993 se stala historicky první českou Playmate roku v časopisu Playboy. Dnes se živí prodejem luxusních nemovitostí a působí v diplomacii. Od roku 2016 je honorární konzulkou Seychelské republiky v Česku a v roce 2024 získala titul generální konzulky. Zároveň provozuje realitní společnost zaměřenou hlavně na Seychely.
Autor: TV Nova
Aleš Háma se v devadesátých letech proslavil především díky svému vstupu do populárního rádia Frekvence 1. V roce 1996 začal společně s kolegou Jakubem Wehrenbergem úspěšně moderovat známé rozhlasové pořady, jako byly Peřiňák, Nedělní filmovka nebo Knedlo zelo vepř. Ve stejném roce také spoluzaložil populární hudební skupinu Hamleti. Dnes se stále věnuje moderování a divadlu.
Autor: archiv Aleše Hámy
Aňa Geislerová se v devadesátých letech proslavila díky účinkování v přelomových českých filmech. Výrazně na sebe upozornila již v patnácti letech hlavní rolí ve filmu Requiem pro panenku. Ještě větší popularitu jí přinesla hlavní role ve filmu Jízda, který v roce 1994 natočil režisér Jan Svěrák. Dnes se stále věnuje herectví a dokonce už pronikla i do zahraničí, kde také slaví velký úspěch.
Autor: © Česká televize
Tatiana Dyková (tehdy známá jako Vilhelmová) se v devadesátých letech proslavila díky svému osobitému hereckému stylu a účinkování v přelomových filmech. Její kariéru odstartovalo drama Indiánské léto z roku 1995, za které získala svou první nominaci na Českého lva. Celonárodní popularitu a status ikony mladé generace jí v roce 1996 přinesl kultovní film Šeptej, který režíroval David Ondříček. Na konci dekády pak zazářila v oceňovaném snímku Návrat idiota, jenž potvrdil její výjimečné herecké nadání. Dodnes je velmi uznávanou a obsazovanou herečkou.
Autor: © Česká televize
Zdeněk Svěrák se stal symbolem devadesátých let díky spojení s úspěšnými filmy a lásce ke kultovnímu géniovi. Nabídl Čechům v těžké době humor a naději. Nedávno oslavil devadesáté narozeniny.
Autor: Profimedia.cz
Marek Vašut se v 90. letech proslavil hlavně díky hlavní roli v seriálu Detektiv Martin Tomsa. Získal také velkou obdiv jako televizní moderátor a díky svým úspěchům v anketách popularity. Herectví se věnuje i dnes.
Autor: © Česká televize / Radomír Řezáč
Marie Retková se proslavila v devadesátých letech jako stálice na televizních obrazovkách. Po vážné nemoci přehodnotila své priority a pracovní tempo zmírnila. Užívá si především důchodu.
Autor: Profimedia.cz
Marcela Augustová se v devadesátých letech proslavila díky moderování zábavné mezinárodní soutěže Hry bez hranic a své práci ve zpravodajství České televize. I dnes je stále moderátorkou České televize.
Autor: © Česká televize
Pavel Zuna byl jedním z moderátorů hlavní zpravodajské relace na Tv Nova. Od roku 2012 pracuje pro investiční skupinu Emma Capital. V minulosti se také věnoval produkci pro internetové televize Stream.cz a MALL.TV nebo svému pořadu Životy slavných.
Autor: MAFRA
Eduard Hrubeš se v devadesátých letech proslavil hlavně jako moderátor legendární zábavní show Tak neváhej a toč! v České televizi. Stal se známým tím, že vtipně uváděl zábavná amatérská videa, která tehdy diváci sami natáčeli a posílali do televize. Dnes už není mezi námi.
Autor: ČTK
Ivan Trojan se v devadesátých letech proslavil hlavně jako výrazný divadelní herec. Jeho velký filmový průlom přišel až těsně po přelomu tisíciletí. Dnes se nadále aktivně věnuje herectví.
Autor: Profimedia.cz
Duo moderátorů Markéta Mayerová a Slávek Boura v devadesátkách zazářilo díky televizním pořadům jako Rande nebo Vabank. Markéta se moderování věnuje dodnes, zakotvila na rádiu F1.
Autor: Profimedia.cz
Leoš Mareš se v devadesátých letech proslavil díky svému rychlému nástupu v rádiích a nástupu do televize. Dodnes je jedním z nejúspěšnějších českých moderátorů.
Autor: Profimedia.cz
Marek Eben se v devadesátých letech proslavil především díky své práci v televizi. Jeho kultivovaný projev a inteligentní humor z něj udělaly velmi oblíbenou osobnost. Moderoval například pořad O poklad Anežky České. I v současnosti je velmi aktivní jako moderátor, hudebník, skladatel a herec.
Autor: Profimedia.cz
Robert Záruba se v devadesátých letech proslavil především díky svému jedinečnému a energickému komentování přelomových hokejových úspěchů. I nadále působí jako hlavní hokejový komentátor a vedoucí redaktor sportu v České televizi. Kromě přímých přenosů vyučuje na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, píše komentáře pro sociální sítě a aktivně hraje charitativní zápasy za Real TOP Praha.
Autor: Profimedia.cz
Známou dvojicí v devadesátých letech byl moderátor Radek John a jeho manželka herečka Zlata Adamovská. Dnes se i nadále Zlata věnuje herectví, Radek John to vzal přes politiku k zaslouženému důchodu.
Autor: Profimedia.cz
Iveta Bartošová se v devadesátých letech proslavila hlavně díky svému andělskému hlasu, úspěšné sólové dráze a získání prestižních cen. Její kariéru tehdy poháněla spolupráce s vlivným hudebním producentem. Bohužel už není mezi námi, svůj život ukončila v roce 2014 skokem pod vlak.
Autor: Profimedia.cz
Gábina Partyšová se v devadesátých letech proslavila hlavně jako dětská dabérka, moderátorka pořadů Česká televize a také jako zpěvačka. Dnes působí jako kreativní ředitelka a moderátorka na Praha TV, kde uvádí lifestylové pořady Party show a Život ve městě. Dále moderuje společenské akce, věnuje se józe a hraje golf. Ve svém osobním životě tvoří pár s miliardářem Igorem Faitem.
Autor: Profimedia.cz
Leona Machálková se v devadesátých letech proslavila hlavně díky účinkování ve velkých a úspěšných muzikálech. Zářila v muzikálech jako Jesus Christ Superstar nebo West Side Story. Dodnes je velmi úspěšnou a uznávanou zpěvačkou.
Autor: Profimedia.cz
Petr Rychlý se v 90. letech proslavil jako hvězda zábavných pořadů na televizi Nova a také jako skvělý dabér. Moderování i herectví se věnuje dodnes.
Autor: Profimedia.cz
Zbyněk Merunka se v devadesátých letech proslavil jako historicky první moderátor hlavní zpravodajské relace na české televizní scéně. Bohužel před pár lety zemřel.
Autor: Profimedia.cz
Marek Dobrodinský byl v devadesátých letech známým komikem. Dnes se věnuje zejména vlastní umělecké tvorbě. Působí jako principál a ředitel svého vlastního uměleckého souboru Divadlo Marka Dobrodinského. Zde nadále hraje, skládá hudbu a píše scénáře Divadlo Marka Dobrodinského.
Autor: Profimedia.cz
Zdeněk Izér se v devadesátých letech proslavil jako známý bavič, komik a imitátor. A tomuto odvětví se věnuje dodnes.
Autor: Profimedia.cz
Ilona Csáková se v devadesátkách proslavila jako královna českého popu. Úspěch jí přinesl přechod ze skupiny Laura a její tygři na sólovou dráhu. Získala ocenění Objev roku a stala se nejprodávanější zpěvačkou. Bodovala díky hitům jako Amsterdam, Tornero či Malý vůz. Hudbě se úspěšně věnuje dodnes.
Autor: Profimedia.cz
Tereza Maxová byla jednou z nejznámějších modelek, které se v devadesátých letech povedlo prorazit v zahraničí. Dnes se věnuje hlavně charitativní činnosti a managementu.
Autor: Profimedia.cz
Jan Železný se v devadesátých letech proslavil jako absolutní král hodu oštěpem. Stal se prvním mužem, který s novým typem oštěpu pravidelně překonával hranici devadesáti metrů. Dnes je stále aktivní ve světě atletiky. Působí jako atletický trenér a ředitel známého atletického mítinku Zlatá tretra v Ostravě. Zároveň se věnuje trénování mladých oštěpařů.
Autor: Profimedia.cz
Miroslav Donutil se v devadesátých letech proslavil díky svému nástupu do Národního divadla a účinkování v legendárních českých filmech. Diváci si ho oblíbili také jako skvělého vypravěče vtipných historek na jeho zábavných vystoupeních one-man show. Dodnes je ve svém oboru velmi úspěšný.
Autor: Profimedia.cz
Petr Janda se v devadesátých letech proslavil hlavně jako frontman slavné rockové skupiny Olympic. V této době bodoval s novými alby a navíc založil vlastní nahrávací studio i hudební agenturu. Všem těmto činnostem se věnuje dodnes.
Autor: Profimedia.cz
Helena Vondráčková v devadesátých letech oživila svou kariéru díky účinkování ve velkých divadelních muzikálech a úspěšným albům. Zpěvačka se tak po útlumu na začátku dekády vrátila na výsluní. Zpěvu se věnuje dodnes.
Autor: Profimedia.cz
Michal David v devadesátých letech navázal na svou úspěšnou osmdesátkovou kariéru popového zpěváka a úspěchy v tomto oboru má dodnes.
Autor: Profimedia.cz
Lucie Bílá se v devadesátých letech proslavila svým výjimečným hlasem a obrovským talentem, díky kterému zářila v mnoha slavných muzikálech. Dodnes je jednou z nejoblíbenějších zpěvaček v Česku.
Autor: Profimedia.cz
Pavel Nedvěd se stal hvězdou 90. let díky své nezlomné bojovnosti, famózní fyzické kondici a geniální kopací technice. Dnes působí jako generální manažer české fotbalové reprezentace, kde má na starosti A-tým a výběr do 21 let.
Autor: Profimedia.cz