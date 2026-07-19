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Srovnávač cen, letáky a praktické rady. iDNES.cz má novou rubriku Spotřebitel
Zpravodajský portál iDNES.cz rozšiřuje svůj obsah o novou sekci iDNES Spotřebitel. Reaguje tak na rostoucí poptávku čtenářů po praktických informacích, které mají přímý dopad na rodinný rozpočet....
KVÍZ: Jak dobře znáte legendární československé seriály? Otestujte se v 50 otázkách
Seriály v socialistickém Československu sledovaly miliony diváků a jejich kouzlo u některých nezmizelo ani po desetiletích. Pořád je vídáme v televizních reprízách, některé hlášky zlidověly a postavy...
Módní ozvěny Varů. Celebrity mají vkus, na jejich modely ale brzy zapomeneme. Až na jeden
Jubilejní šedesátý ročník filmového festivalu v Karlových Varech je u konce. Nešlo jen o přehlídku filmů, ale také zajímavých módních počinů. Nyní můžu směle vynést konečný ortel: české hvězdy si...
Tehdy je znal každý. Co dnes dělají největší české hvězdy 90. let
Vzpomenete si na seriály, filmy nebo televizní pořady, které na našich televizních obrazovkách běžely v devadesátých letech? Podívejte se do naší galerie na výčet hvězd, které jsme v televizi mohli...
Hvězdy, které zvolily místo přepychu skromný život a radost z maličkostí
Mohly by žít jako králové, ale raději volí skromný život, protože jim stačí málo. Řeč je o slavných hvězdách, které peníze nerozhazují a radují se z maličkostí. Podívejte se do naší galerie, o koho...
Tyto slavné ženy vystřídaly nejvíce partnerů. Některé se vdávaly opakovaně
Podívejte se do galerie na slavné ženy, které vystřídaly za svůj život větší počet partnerů. Některé se s nim dostaly až před oltář a se svatbami rozhodně nešetřily. Jiné si užívaly a žádný papír k...
Dlouhodobý stres podporuje chronický zánět. Ten urychluje stárnutí, varuje lékař
Stárnutí je nevyhnutelný proces. Nestárneme ale všichni stejně rychle. „Rychlost stárnutí je zásadním faktorem, který určuje, jakým způsobem a jak rychle se u nás projeví nemoci a zdravotní...
Klobásy vyměnila za kuře a cottage. Za necelý rok shodila 67 kilo
Pětatřicetiletá Janine Hurstová z Velké Británie ještě před pár měsíci pila až devět plechovek energetických nápojů denně a každý den si dopřávala opékané klobásy. Když ovšem zjistila, že už váží sto...
Bílkoviny? Jezte kuřecí a zhubněte až 6 kilo bez velkého odříkání
Možná vás to překvapí, ale drůbeží maso je klíčem ke štíhlé siluetě. Kuře a krůta se spoustou proteinů a minimem tuku vás rychle a na dlouho zasytí. A když si k tomu dáte křupavou zeleninu bohatou na...
Nepokazte si léto starostmi. Některé věci se naučte prostě nechat být
Bude hezky? Vyjdou peníze? Nebude na dovolené moc lidí? A co když se něco pokazí? Podobné myšlenky dokážou zkazit i ty nejkrásnější letní dny. Japonský zenový mistr Shunmyo Masuno připomíná...
Tehdy je znal každý. Co dnes dělají největší české hvězdy 90. let
Vzpomenete si na seriály, filmy nebo televizní pořady, které na našich televizních obrazovkách běžely v devadesátých letech? Podívejte se do naší galerie na výčet hvězd, které jsme v televizi mohli...
Bolí vás rameno a nezvednete ruku? Může jít o syndrom zmrzlého ramene
Nejdřív vás bolí rameno, pak najednou nezvednete ruku ani při česání nebo oblékání. Syndrom zmrzlého ramene patří mezi časté potíže žen ve středním a vyšším věku a léčba vyžaduje hlavně trpělivost.
Sto padesát akcí v jednom týdnu. Prague Pride není jen průvod a extravagance
Festival Prague Pride, který proběhne od 3. do 9. srpna 2026, se snaží ukázat širší společnosti, jak žijí queer lidé a s jakými problémy se ve svém životě potýkají. Letos bude jeho téma „Časy se...
Krásná učitelka trpí vzácnou nemocí. Kvůli otokům ji nepoznávají ani blízcí
Claire Titteringtonová byla ještě před pár lety úspěšnou a oblíbenou učitelkou a žila život, o kterém snila. Pak přišla krutá rána v podobě diagnózy, která její život převrátila na ruby. Kvůli...
Pět šatů, obřad v Itálii a nikomu ani muk. Slavné nevěsty mění svatební trendy
Svatební sezona je v plném proudu a kromě soukromých obřadů našich blízkých má letos veselku i množství známých žen. Přístup populárních hudebnic a topmodelek k bílé garderobě je ovšem velmi...
Šaty stvořené pro Wimbledon. Tak se Kate obléká na kurty už od roku 2011
Zelená k tenisu neodmyslitelně patří. Princezna z Walesu tuto barvu volí pravidelně, ani v roce 2026 neudělala výjimku. Na finále žen ji navíc doplnila jasně červenou, a vzácně se tak sladila s...
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Slunce je náš spojenec. Dodává nám déčko, řídí náš cyklus
Stačí, aby nám poslalo do oken pár hřejivých paprsků, a hned se člověku lépe vstává. Sluneční aktivita má na nás mnohem větší vliv, než se na první pohled zdá. Věděli jste, co všechno umí?
Když rozhodují minuty. Základy první pomoci, které mohou zachránit život
Ocitnout se v situaci, kdy bude potřeba ochránit zdraví, nebo dokonce život, může každý z nás. Je dobré být na to připraven. Poradíme vám, jak zvládnout první pomoc.