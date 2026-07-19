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Tehdy je znal každý. Co dnes dělají největší české hvězdy 90. let

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České hvězdy v devadesátkách Bolek Polívka v hlavní roli kultovního filmu Dědictví aneb Kurvahošigutntág z... Hokejový útočník Jaromír Jágr s úsměvem poskytuje rozhovor (duben 1994) Dominik Hašek a Jaromír Jágr krátce po příletu z olympijských her v Naganu.... Eva Herzigová (1973). Češka, která se prosadila v drtivé konkurenci topmodelek... Petr Novotný je lehčí od dvacet dva kilogramů Petr Čtvrtníček v pořadu Česká soda (1998) Martin Dejdar v představení Othello v pražském Studiu Ypsilon (1991) Kanoista Martin Doktor při olympijském závodu na 1000 metrů na jezeře Lanier... Dagmar Havlová (tenkrát Veškrnová) v seriálu Bylo nás pět (1994) Na autogramiádě podepisuje Účastníky zájezdu. Ivan Jonák ve svém Discolandu Sylvie na oslavě narozenin zpěváka Ladislava...
Vzpomenete si na seriály, filmy nebo televizní pořady, které na našich televizních obrazovkách běžely v devadesátých letech? Podívejte se do naší galerie na výčet hvězd, které jsme v televizi mohli vídat. Co dělaly tehdy a co dělají dnes? Některé jsou stále v jednom kole a jejich kariéra vzkvétá dál.

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