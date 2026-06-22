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Proměny Olivie Wilde: Jak dnes vypadá kráska ze seriálu Dr. House?

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  8:33
Herečka Olivia Wilde na sebe upozornila jako třiadvacetiletá sexy doktorka v seriálu Dr. House. Její uhrančivý pohled mnohé muže dostával do kolen. Podívejte se v naší galerii, jak se během let změnila a jak vypadá dnes ve dvaačtyřiceti letech už jako dvojnásobná maminka.
Olivia Wilde během let prošla přirozenou proměnou.

Olivia Wilde během let prošla přirozenou proměnou. | foto: koláž iDNES.czProfimedia.cz

Olivia Wilde
Jeff Bridges a Olivia Wilde na premiéře Tron: Legacy 3D v Londýně
Olivia Wilde
Olivia Wilde a její snoubenec Jason Sudeikis
22 fotografií

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Proměny Olivie Wilde: Jak dnes vypadá kráska ze seriálu Dr. House?

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