Proměny Olivie Wilde: Jak dnes vypadá kráska ze seriálu Dr. House?
Lesk, šňůrky i vykrojené kalhotky. Jaké jsou plavkové trendy na léto 2026
Balíte kufr na dovolenou k moři nebo se chystáte v nadcházejících horkých dnech vyložit na terasu? Máme pro vás ty nejaktuálnější plavkové trendy, jak byly k vidění na prestižních módních přehlídkách...
Tyto šaty nic neskrývají. Čím překvapily sexy krásky na červeném koberci
Předvést hluboký dekolt už je na červeném koberci celkem běžné, na odhalení zad si ale troufne málokterá slavná kráska. Ne každá má totiž tak výstavní záda, že je může ukazovat. Podívejte se do naší...
Lži a výmluvy. Jaro vážil 265 kilo, Extrémní proměny mu měly zachránit život
Nadměrná hmotnost u Jaroslava nebyla otázkou estetiky, nýbrž života a smrti. V pouhých 22 letech se projedl a prozahálel k neuvěřitelným 265 kilogramům. Po naléhání svých blízkých nakonec prozřel a...
KVÍZ: Znáte slavné tatínky ze světových pohádek a filmů?
Otcové, tátové a tatínci slaví 21. června svůj svátek! Jak dobře je znáte? Otestujte si své znalosti v našem kvízu. Tentokrát vás potrápíme otázkami ze zahraničních pohádek a filmů.
Za slávou se skrývala bolest. Osudy hvězd, které neměly jednoduchý život
Osud si s hvězdami občas pohrál. Některé boj o život prohrály, jiné nad osudem zvítězily. V každém případě to hvězdy v naší galerii v životě jednoduché neměly. Podívejte se, o které české, ale i...
Proměny Olivie Wilde: Jak dnes vypadá kráska ze seriálu Dr. House?
Herečka Olivia Wilde na sebe upozornila jako třiadvacetiletá sexy doktorka v seriálu Dr. House. Její uhrančivý pohled mnohé muže dostával do kolen. Podívejte se v naší galerii, jak se během let...
Jak zhubnout 5 kg: realistický plán s deficitem, jídelníčkem i cvičením
Pustit se do formování postavy s cílem zhubnout 5 kg je skvělý, realistický a zdraví prospěšný cíl. Často se však stává, že lidé v touze po okamžité změně podlehnou slibům zázračných detoxů a...
Srdce nad přehradou: Místo, kde se zastavil čas a člověk znovu slyší sám sebe
Wilsonova skála u Hartvíkovic se v posledních letech stala jedním z nejzajímavějších míst na Vysočině. Lidé sem nepřicházejí pouze kvůli výhledu na Dalešickou přehradu, ale především kvůli pocitu,...
Kdo bude improvizovat a kdo si oddychne? Týdenní horoskop pro všechna znamení
Týden začíná a hvězdy vašemu znamení mohou pomoct k tomu, abyste následující dny nejen zvládli, ale také si je užili, případně se vyvarovali rozhodnutí, která by se vám nemusela vyplatit. Jaký bude...
Proč se po dovolené u moře cítíme lépe? Odpověď znají lékaři
Lidé jezdí k moři odpočívat už po staletí. Slaná voda, vzduch i slunce totiž podle lékařů pomáhají nejen psychice, ale přispívají také k řešení řady zdravotních potíží.
Příběh Moniky: Po druhém porodu se stydím za své tělo. Sex je pro mě za trest
Jsme spolu s manželem skoro dvanáct let. Máme dvě malé děti, pořídili jsme si za pomoci rodičů byt na hypotéku. Netrpíme nedostatkem, děti nám dělají jen radost, máme vlastně super život. Když se na...
Krásný dekolt i po padesátce? Jde to, zkuste naše protahovací tipy
Podpořte své půvaby správnou péčí a prádlem. Výsledek bude stát za to!
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Sezona plavek startuje, už máte takové, které vám budou slušet?
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V patnácti chtěla být letuškou, dnes je dýdžejka za mixážním pultem. Smůla pro pasažéry, ale senzační výhra pro všechny fanoušky techna. Lucie Dvořáková alias DJ Lucca patří mezi stálice české i...
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Dvaatřicetiletá Emily Howdle z Velké Británie v minulosti bojovala s nepříjemným akné, za které se styděla. Bylo jí nepříjemné chodit ven a poslední kapkou pro ni byly komentáře neznámého dítěte v...
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Zpomalené myšlení a poruchy spánku. Mozková mlha je hrozba, varuje androlog
Pomalé myšlení, nedostatek duševní jasnosti, výpadky paměti, problémy se soustředěním trápí stále více lidí. Podle sexuologa a androloga Marka Broula nejde o samostatnou diagnózu, ale o příznak, za...