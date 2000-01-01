náhledy
Nehroutí se z toho, že jí v oblasti hrudníku nebylo příliš přáno. Naopak udělala modelka Olivia Pontonová z menšího poprsí přednost a opravdu nepomýšlí na plastiku. Užívá si a těší ji, že je zdravá. „Nikdy by mě nenapadlo někoho kritizovat pro to, jaký se narodil,“ říká. Přesvědčte se sami, jak je sexy.
Autor: koláž iDNES.cz
Třiadvacetiletá kráska ukazuje mladší generaci, že mít rád sám sebe je základ šťastného a spokojeného života. „Snažit se být jako někdo jiný nikdy nevede k ničemu dobrému. Ztrácíme pak velkou část svého opravdového já a je to velká škoda, protože je každá bytost originálem a šperkem,“ myslí si.
Autor: Profimedia.cz
Olivia s modelingem začala už jako náctiletá a rychle se stala miláčkem návrhářů i pro svou milou povahu.
Autor: Profimedia.cz
Nemá v plánu plastiky, nechce se nijak zkrášlovat a ukazuje se taková, jaká je doopravdy. A toho si na ní cení i její fanoušci na sociálních sítích.
Autor: Profimedia.cz
„Myslím, že už si ženy pomalu uvědomují, jak zbytečné je zatěžovat tělo silikonovými implantáty. Hodně žen si je nechává odstranit. Krása už jde úplně jiným směrem,“ míní.
Autor: Profimedia.cz
Věří, že jí nadšení pro přirozenost vydrží i do budoucna. Její velkou inspirací je například herečka Helen Mirrenová.
Autor: Profimedia.cz
Cítit se komfortně ve vlastním těle a milovat ho pro to, jakou nám dělá službu. To je podle modelky základ šťastného života.
Autor: Profimedia.cz
„Žijte bez výčitek. Nebuďte na sebe příliš tvrdí. Užívejte si čas, který máte na této planetě vymezený. Berte každý den jako dar a nakládejte s každým dnem tak, jako by byl váš poslední. Užívejte si ho do posledního okamžiku,“ vzkazuje.
Autor: Profimedia.cz
Její popularita významně stoupla v době, kdy svět řešil pandemii koronaviru. Tehdy sdílela s fanoušky motivační citáty a její běžný den. Snažila se být oporou všem, kteří tehdejší napjatou situaci nezvládali.
Autor: Profimedia.cz
Ráda se řídí heslem, že na světě nikdo není sám a každý má někde spřízněnou duši, která mu pomůže.
Autor: Profimedia.cz
„Když se smějete, váš mozek vám dá brzy jasně najevo, že to je přesně ta cesta, kterou máte jít. Tak se smějte, protože život je krásný,“ myslí si.
Autor: Profimedia.cz
Ani Olivia ale nemá štíhlou postavu zadarmo. Ráda sportuje, posiluje a miluje zdravou stravu.
Autor: Profimedia.cz