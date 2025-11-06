|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Modelka Pontonová ukazuje, že sexy jsou i ženy s menším poprsím
Nahá seznamka fascinuje víc intimitou než erotikou, míní psycholožka
Televizní seznamka založená na nahotě podle psycholožky Hany Mezerové připomíná spíš nudapláž než svádění a erotickou situaci. „Lidé jsou fascinováni tím, jak se chováme, když odpadnou všechny...
KVÍZ: Škamna, bradýř nebo furtka: Rozumíte slovům, která dávno vyšla z módy?
Čeština se za staletí pořádně proměnila. Některá slova vymizela, jiná přežila jen v nářečích nebo v pohádkách. Vyzkoušejte si, jak dobře rozumíte starší češtině, a zjistěte, jestli byste se domluvili...
Hasičky z Nového Zélandu se po vzoru australských kolegů odhalily
Australští hasiči a jejich kalendář se sexy fotografiemi se zvířaty už je známý po celém světě. S novinkou ale přicházejí na Novém Zélandu. Vydali vůbec první národní kalendář na podporu výzkumu...
Z princezny luxusu politickou ikonou: Ivanka Trump slaví 44. narozeniny
Dcera amerického prezidenta Ivanka Trumpová slaví 44. narozeniny. Za svůj život prošla fascinující proměnou – od nevýrazné dívky ze světa luxusu přes sebevědomou tvář rodinného impéria až po vlivnou...
Modelka Pontonová ukazuje, že sexy jsou i ženy s menším poprsím
Nehroutí se z toho, že jí v oblasti hrudníku nebylo příliš přáno. Naopak udělala modelka Olivia Pontonová z menšího poprsí přednost a opravdu nepomýšlí na plastiku. Užívá si a těší ji, že je zdravá....
Závislost na telefonech vede k úzkostem i bolestem hlavy
Mobily nám dokážou v mnoha ohledech pomoci. Když jim však podlehneme, zaděláváme si na nepříjemné vztahové problémy. Stali jste se závisláky?
Semiš je elegantní a sluší všem. Vyzkoušejte ho letos na podzim
Na omak příjemný, na pohled elegantní – takový je semiš, který právě září na módním nebi. K dostání je v nejrůznějších podobách i barvách. Jedno ovšem všechny tyto kousky spojuje – lichotí každé...
Vražda, kletba i kontroverzní aukce. Příběhy slavných diamantových šperků
Diamanty nás svou krásou a odolností fascinují už po dlouhá staletí. Kdekdo po nich touží a obdivuje je. Vzpomeňme na Marilyn Monroe, která zpívala, že „diamanty jsou nejlepší přátelé”. Svým...
Kolik kroků kdo nachodí? Vedou muži, děti a ti, kdo si je počítají
Počítáte si kroky a zajímá vás, jak si vedete v porovnání s ostatními? Průměr se liší podle věku, pohlaví i profese. A roli hraje dokonce i samotné počítání. Podle odborníků přitom může už několik...
Porodní asistentka: Ženy se často nepřipraví a k porodu se jen odevzdají
Porod je jedním z nejintenzivnějších a nejkrásnějších zážitků v životě žen. Ale také zážitek, kterého často nastávající rodiče bojí. Jak se změnily služby v porodnictví? A jak přístup rodičů k...
Makovec se švestkami
Střední
60 min
Mák a svěstky se skvěle hodí do jakéhokoli koláče.
Ananas, müsli ani hladovka vás nespasí. Nejčastější omyly, které brzdí vaše hubnutí
Strava ovlivňuje nejen naši tělesnou hmotnost či kondici, ale i náladu a zdravotní stav. Až dvě třetiny všech nemocí mají ostatně částečně původ právě v nevhodné stravě. A hlavně v obezitě. Zhubnout...
Modelka Pontonová ukazuje, že sexy jsou i ženy s menším poprsím
Nehroutí se z toho, že jí v oblasti hrudníku nebylo příliš přáno. Naopak udělala modelka Olivia Pontonová z menšího poprsí přednost a opravdu nepomýšlí na plastiku. Užívá si a těší ji, že je zdravá....
Autismus jako módní styl. Muži fetišizují ženy s poruchou autistického spektra
Svět online seznamování je přeplněný klišé. Profily jsou plné nudných, ale vesměs neškodných frází. V poslední době se ale objevil nový trend, který budí rozpaky. Na seznamkách přibývá mužů...
Sex jako nástroj moci. Když je ve vztahu manipulace, chybí komunikace
Vášnivý večer výměnou za splněné přání? Nebo snad odpírání sexu jako trest za neumyté nádobí? Využít erotické přitažlivosti k dosažení vlastních cílů může znít lákavě. Ve zdravém vztahu takové...
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....
Obličejová jóga, aneb jak správně cvičit, abyste opravdu omládli?
Proč pro mladší obličej nestačí jen špulit rty do zrcadla a masírovat se podle influencerů? „Řada z nich nemá žádný kurz, nebo jen málo znalostí a vlastně netuší, co lidem ukazují. Obličejovou jógu...
V teple a šik. S plyšovým kabátkem vás letos mrazy nepřekvapí
Plyšové kabáty a bundy ve stylu teddy bear jsou pro chladné dny jako dělané! Poradíme vám, jaký model si pořídit a co k němu nosit.